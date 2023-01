HVC Group đạt doanh thu vượt kế hoạch năm 2022

Tháng 4/2022, tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC (HVC Group, website: hvcgroup.net), trước diễn biến khó lường của dịch bệnh và tình hình "ảm đạm" của thị trường, HVC đặt mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm với tổng doanh thu 386 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 31 tỉ đồng, tiếp tục phát triển bền vững, mang lại quyền lợi cho cổ đông, cán bộ công nhân viên và khách hàng.



Tuy nhiên nhờ chiến lược kinh doanh hợp lý, thực hiện "mục tiêu kép" vừa sản xuất, đầu thầu vừa đẩy mạnh thi công các dự án trên cả nước, HVC đã tăng trưởng vượt kế hoạch năm 2022. Giữ vững "phong độ" là một trong những đơn vị hàng đầu thị trường cơ điện và thiết bị vui chơi giải trí cao cấp.

Đại diện HVC Group cho biết, mặc dù thị trường bất động sản gặp nhiều biến động, nhưng đơn vị này vẫn ghi nhận doanh thu năm 2022 đạt 437.6 tỷ đồng, tăng 13% so với kế hoạch. So với năm 2021, doanh nghiệp tăng trưởng 42%.

Năm 2022, điểm sáng đột phá nhất của HVC Group là trở thành đơn vị tổng thầu nhạc nước lớn nhất Đông Nam Á tại The Global City và cung cấp thiết bị, thi công cải tạo nhạc nước ở Vạn Phúc City. Với khả năng thiết kế và thi công "thần tốc" HVC đã sớm hoàn thiện, bàn giao các gói thầu đúng hẹn, được Masterise Homes và Van Phuc Group đánh giá rất cao. Từng gây ấn tượng với hàng loạt công trình đài phun nước quy mô, song năm qua, nhạc nước được xem là "cánh tay vươn dài" giúp HVC nâng cao vị thế trong lĩnh vực tổng thầu thiết bị vui chơi giải trí cao cấp.

Năm qua cũng là năm HVC đạt nhiều thành tựu trong lĩnh vực thiết kế, thi công, lắp đặt công viên nước. Điều này được khẳng định qua hàng hoạt các dự án được bàn giao: Công viên nước Sơn Tiên (Biên Hòa, Đồng Nai), công viên nước Ocean Kingdom (thuộc NovaWorld Phan Thiết), công viên nước dự án Vinhomes Đại An (Hưng Yên). Bên cạnh đó, cùng thời điểm, HVC ký kết 2 hợp đồng thiết kế công nghệ công viên nước cho Khu vui chơi giải trí Thiên đường Bảo Sơn (Hà Nội) và Khu nghỉ dưỡng Me Kong (Bến Tre).



T9/2022, HVC Group hoàn thiện và bàn giao công viên nước tại Vinhomes Đại An

Tại công viên nước Ocean Kingdom, HVC là đơn vị tổng thầu thi công hạng mục lọc và xử lý nước

Chưa dừng lại ở đó, HVC cũng cho "ra lò" nhiều loại hình bể bơi tại các dự án trên cả nước như bể bơi biệt thự đảo thuộc Vườn Vua Resort & Villa; bể bơi theo tiêu chuẩn Olympic, bể bơi nước mặn, bể bơi trong nhà, bể nhà bạt thuộc Vinhomes Đại An và nhiều dự án khác trên cả nước.



HVC Group thực hiện bể bơi thi đấu tiêu chuẩn Olympic tại Vinhomes Đại An

Tự hào là một trong những đơn vị tiên phong đưa công nghệ xông tuyết lạnh về Việt Nam. Năm 2022, HVC đã bàn giao thành công giai đoạn 1 công nghệ xông hơi và xông tuyết lạnh tại Yoko Onsen Quang Hanh với 70 căn villa. Sự kiện này nhận được phản hồi tích cực từ phía chủ đầu tư Sun Group và đánh dấu bước tiến mới của HVC trên thị trường thiết bị vui chơi giải trí cao cấp.



Trong lĩnh vực Tổng thầu cơ điện M&E, HVC Group giữ vững vai trò, vị trí của đơn vị top 5 Nhà thầu cơ điện uy tín Việt Nam với việc liên tiếp trúng trầu, kí kết các hợp đồng giá trị cao. Cụ thể: Tổng thầu điện nước cho 261 căn nhà phố và shophouse tại dự án The Horizon Bay Hạ Long; Tổng thầu thi công hệ thống M&E hạ tầng đợt 2, 3 Thấp tầng đại dự án Vinhomes Dream City, hệ thống M&E cho 146 căn biệt thự phân khu San Hô, cơ điện đường vành đại 3.5 thuộc Vinhomes Dream City; Thi công M&E tuyến đường chính phục vụ bán hàng tại dự án Vinhomes Đại An…

HVC là tổng thầu thi công cơ điện M&E tại TTTM Danko Plaza và được chủ đầu tư gửi thư khen ngợi về tiến độ và chất lượng công trình

Trong năm, HVC cũng bàn giao nhiều dự án quan trọng như Vinhomes Grand Park, Danko Palza, hàng loạt các gói thầu khác đa dạng loại hình từ cơ điện văn phòng, cơ điện trường học, cơ điện hạ tầng… Được chủ đầu tư đánh giá cao và gửi thư khen ngợi.



Nỗ lực trong năm 2022 được thể hiện bằng những con số cho thấy khả năng đương đầu thử thách, vượt khủng hoảng thành công và mở ra triển vọng tươi sáng của HVC Group. Đại diện doanh nghiệp chia sẻ, năm 2023 dự đoán thị trường sẽ tiếp tục đối diện nhiều khó khăn, nhưng HVC quyết tâm duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, bền vững, xứng đáng với niềm tin của khách hàng, cổ đông và nhà đầu tư.