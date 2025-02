Hyundai Creta 2025 lần đầu lộ diện tại Việt Nam: Có bản thể thao như Elantra, dễ dùng động cơ tăng áp mạnh 158 mã lực

Một chiếc Hyundai Creta phiên bản facelift đã được bắt gặp tại trung tâm thử nghiệm khí thải ở Hà Nội. Đây là lần đầu tiên phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của mẫu xe hạng B này được thấy ở trong nước, kể từ khi trình làng quốc tế vào tháng 1/2024.

Mặc dù ngoại thất có phần logo bên hông và lưới tản nhiệt bị che nhưng vẫn đủ nhận ra đây là phiên bản N Line thể thao nhờ thiết kế mâm xe và cản trước hầm hố. Như vậy, nhiều khả năng Hyundai Creta 2025 khi ra mắt thị trường Việt Nam sẽ có bản N Line giống như "người anh em" Hyundai Elantra đang mở bán.

Hiện phía TC Motor vẫn chưa xác nhận sự xuất hiện của bản thể thao cũng như tiết lộ thời gian ra mắt của mẫu xe hạng B đắt khách này.

Hình ảnh Hyundai Creta 2025 xuất hiện tại trung tâm đăng kiểm Việt Nam. Ảnh: Hoàng Dũng

So với Hyundai Creta tiêu chuẩn, bản N Line thể thao có phần đầu xe hầm hố và góc cạnh hơn. Tản nhiệt lưới tổ ong nhỏ hơn và đặt ngang tầm với cụm đèn chiếu sáng LED. Khoang bên dưới được thiết kế với kiểu hình thang, hai bên cạnh vuốt chéo hơn bản tiêu chuẩn. Chiếc xe xuất hiện tại Việt Nam được trang bị mâm đa chấu 18 inch độc quyền trên bản N Line, ẩn sau là cùm phanh đỏ.

Những thay đổi còn lại ở ngoại thất Hyundai Creta N Line gồm cản sau tích hợp hai ống xả tròn và được tạo hình với bộ khuếch tán gió, thiết kế cũng được tinh chỉnh nhẹ.

Tham khảo thị trường quốc tế, nội thất Hyundai Creta N Line không thay đổi nhiều so với bản thông thường. Hãng vẫn trang bị hai màn hình 10,25 inch đặt tại táp-lô, điều hòa 2 vùng tự động, loa Bose... Điểm khác biệt là ở cách phối màu đỏ/đen thể thao và một số điểm đặc trưng của bản N Line như vô lăng, cần số, bộ ghế ngồi.

Tham khảo diện mạo Hyundai Creta N Line (xanh dương) và Creta thông thường ở thị trường quốc tế. Ảnh: Hyundai

Hyundai Creta N Line có hai tùy chọn động cơ tùy thuộc vào từng thị trường. Đầu tiên là máy 1.5L tăng áp xăng 158 mã lực, 253 Nm, đi kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp tương tự với Kia Seltos Turbo đang bán tại Việt Nam. Loại thứ hai là máy xăng Smartstream G1.5 MPI 1.5L, công suất 113 mã lực và mô-men xoắn 143,8 Nm. Hiện chưa rõ xe xuất hiện tại Việt Nam dùng loại động cơ nào.

Về công nghệ an toàn, bản N Line được trang bị các tính năng an toàn tiên tiến ADAS như Hỗ trợ tránh va chạm điểm mù (BCA), Màn hình quan sát điểm mù (BVM), Hỗ trợ tránh va chạm phía trước (FCA) 1.5, Hỗ trợ giữ làn đường (LFA), Kiểm soát hành trình thông minh (SCC) với Stop & Go và Màn hình quan sát xung quanh (SVM).

Một số hình ảnh của Hyundai Creta N Line 2025 tại thị trường quốc tế: