ICON40 lọt vào "tầm ngắm" của nhà đầu tư những tháng đầu năm 2023

Thừa nhận "luôn lạc quan với kênh đầu tư bất động sản", ông Nguyễn Hữu Minh - nhà đầu tư lâu năm tại Hà Nội nhận định, năm 2023 là cơ hội của những ai có thực lực tài chính và tầm nhìn dài hạn để nắm bắt cơ hội sở hữu bất động sản giá trị thực.

Theo ông Minh, hiện không ít nhà đầu tư vẫn còn băn khoăn "Khi nào là thời điểm thích hợp để đầu tư bất động sản?". Với kinh nghiệm nhiều năm trên thị trường, ông Minh cho rằng, nếu lựa chọn đúng sản phẩm để "xuống tiền", cùng mức giá hợp lý thì lúc nào cũng là cơ hội tốt để gia tăng tài sản. Tâm lý của nhà đầu tư hiện nay thận trọng hơn, các sản phẩm vì thế cần đáp ứng nhiều tiêu chí khắt khe như: sự uy tín của chủ đầu tư, tiềm năng khai thác kinh doanh, gần trục đường lớn, đô thị, trường học và có khả năng gia tăng giá trị theo thời gian.

Cùng quan điểm, nhà đầu tư Lê Anh Dũng (Quảng Ninh) cho rằng hiện tại, hầu hết các chính sách, quyết định được ban hành gần đây như điều chỉnh room tín dụng, kiểm soát trái phiếu, điều chỉnh lãi suất tái chiết khấu 1% về 3,5%/năm; lãi suất cho vay qua đêm của NHNN đối với các tổ chức tín dụng giảm từ 7% về mức 6%... góp phần tháo gỡ nút thắt cho bất động sản. Theo ông Dũng: "Với tín hiệu tích cực như hiện tại, thị trường sẽ khả quan hơn. Khách hàng có nhu cầu đầu tư hay mua để ở có thể tìm kiếm cơ hội trong giai đoạn này".

Xét về nhu cầu đầu tư theo các tiêu chí an toàn, tiềm năng và mức giá hợp lý thì thị trường tỉnh như Quảng Ninh có nhiều cơ hội. Quan sát động thái của nhà đầu tư, ông Nguyễn Minh Đức - Phó Tổng Giám đốc Hà An Group cho biết: "Trong thời điểm biến động, nhà đầu tư có tâm lý muốn tìm kênh trú ẩn an toàn. Khi thị trường chứng khoán diễn biến phức tạp, vàng, ngoại tệ... chịu ảnh hưởng bởi tác động từ thị trường thế giới, thì bất động sản là lựa chọn hàng đầu của nhà đầu tư", ông Đức nhấn mạnh.



Thị trường bất động sản Hạ Long sở hữu nhiều tiềm năng: "Việc chính thức mở cửa đón khách du lịch Trung Quốc từ ngày 15/03 là cột mốc quan trọng mang tính chiến lược, để ngành du lịch phục hồi, kéo theo sự phát triển của ngành bất động sản, nhất là với địa phương có cả đường biên trên bộ và trên biển với Trung Quốc như Quảng Ninh", ông Đức phân tích.

Ở những tháng đầu năm 2023, thị trường Hạ Long đón nhận tín hiệu tích cực khi một số chủ đầu tư sẵn sàng cung cấp cho thị trường nhiều dự án tiềm năng. Nổi bật phải kể tới Dự án Toà tháp căn hộ cao cấp ICON40, cao 40 tầng, với 700 căn hộ cao cấp.

"Cánh diều" ICON40 sẵn sàng đón gió

Theo đại diện Hà An Group: "Các dự án bất động sản nghỉ dưỡng trong đó có tháp căn hộ cao cấp ICON40 trở thành điểm sáng khi đáp ứng đủ các tiêu chí: vị trí - môi trường sống - mức giá hợp lý - tiềm năng sinh lời".

ICON40 nhận nhiều quan tâm từ giới đầu tư nhờ uy tín của nhà phát triển BIM Land (thành viên Tập đoàn BIM Group). Tọa lạc ở trung tâm bán đảo 2 - Khu Đô thị Du lịch Halong Marina (Hùng Thắng, Hạ Long), tháp căn hộ cao cấp ICON40 sở hữu vị trí đắc địa tại cửa ngõ đến vịnh di sản, thuận tiện kết nối với khu vực Quảng Ninh và các tỉnh lân cận.

Vị trí đắt giá của ICON40 hứa hẹn đem đến tiềm năng kinh doanh dài hạn cho nhà đầu tư. Ảnh: BIM Land.

Dự án cũng thừa hưởng tối đa lợi thế hạ tầng và chính sách quy hoạch tại Hạ Long nhờ kết nối hoàn chỉnh, sở hữu nhiều tuyến cao tốc kết nối các tỉnh, thành phố trung tâm miền Bắc như Hà Nội, Hải Phòng... với 30p – 1h30p di chuyển, hứa hẹn trở thành ngôi nhà thứ 2 cho những kì nghỉ ngắn ngày.



Gần kề dự án là chuỗi tiện ích giải trí sống động của Khu Đô thị Du lịch Halong Marina như quảng trường biển, bãi tắm, khu ẩm thực và nghệ thuật đương đại quốc tế (ra mắt tháng 4/2023)… Cùng với sự quy tụ của các thương hiệu quốc tế lớn như InterContinental (Tập đoàn InterContinental Hotels Group - IHG), Citadines (Tập đoàn The Ascott Limited), New World (Tập đoàn Rosewood), Sailing Club (Sailing Club Leisure Group)... Trong tương lai gần, nơi đây hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm của các hoạt động mua sắm - giải trí sôi động bậc nhất Hạ Long, là "nam châm" giữ chân khách du lịch, thu hút nhu cầu sở hữu bất động sản tại khu vực.

