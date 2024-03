iHouzz khai trương chi nhánh Dĩ An, tăng độ bao phủ thị trường Bình Dương

iHouzz chinh phục thị trường bất động sản Bình Dương

Chi nhánh iHouzz Dĩ An tọa lạc tại Khu căn hộ Bcons Plaza ở địa chỉ số 22A6 đường Thống nhất, phường Đông Hòa, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Khai trương chi nhánh Dĩ An là bước đi chiến lược của iHouzz trong việc mở rộng hệ thống tại thị trường trọng điểm phía Nam nói chung và khu vực Bình Dương nói riêng.

Bên cạnh triển khai bán toàn bộ sản phẩm được niêm yết trên iHouzz App, chi nhánh iHouzz Dĩ An sẽ tập trung nguồn lực triển khai dịch vụ Mua bán – Cho thuê – Chuyển nhượng dự án căn hộ Bcons Plaza, Bcons Bee và dòng sản phẩm của công ty Bcons Service mà iHouzz đã ký kết trước đó. Văn phòng chi nhánh iHouzz sẽ là nơi giúp nhà môi giới Bình Dương có thêm địa điểm giao lưu, tiếp cận nguồn sản phẩm đa dạng đồng thời giúp khách hàng tìm kiếm nguồn sản phẩm và dịch vụ tư vấn bất động sản tốt nhất.

Chi nhánh iHouzz Dĩ An tại Khu căn hộ Bcons Plaza, số 22A6 đường Thống nhất, Đông Hòa, TP. Dĩ An, Bình Dương

Tính đến hiện tại, iHouzz đã đưa vào hoạt động 3 Công ty thành viên và một chi nhánh tại tỉnh Bình Dương. iHouzz cũng đang là đơn vị nắm giữ phần lớn giỏ sản phẩm thứ cấp lẫn sơ cấp bất động sản Bình Dương, từ các dự án: HT Pearl, Bcons Plaza, Bcons Bee, Opal Skyline, Opal Boulevard, The Rivana, Eco Xuân, A&T Sky Garden,…



Ra mắt giỏ sản phẩm chất lượng, thanh toán 10% nhận nhà ở ngay

Sự kiện khai trương chi nhánh iHouzz Dĩ An thu hút đông đảo đối tác, nhà môi giới, khách hàng có nhu cầu ở thực tới tham dự và trải nghiệm dòng sản phẩm pháp lý hoàn chỉnh, chất lượng cao, giá bán vừa túi tiền của Bcons Service.

Đặc biệt, trong sự kiện khai trương, Công ty Cổ phần Công nghệ iHouzz đã hợp tác cùng Công Ty Cổ phần Dịch vụ Bcons (trực thuộc Tập đoàn Bcons) cho ra mắt giỏ sản phẩm cuối cùng của dự án Bcons Plaza và Bcons Bee với chính sách thanh toán đột phá dành cho sản phẩm căn hộ đã có sổ hồng, khai thác cho thuê hiệu quả cao.

Cụ thể, khách hàng chỉ cần thanh toán 10% (khoảng 188 triệu) xách vali vào ở ngay căn hộ kế bên Đô thị Đại học Quốc gia Tp. HCM. 20% tiếp theo sẽ được thanh toán kéo dài trong 4 tháng, 70% còn lại đơn vị iHouzz đã liên kết hợp tác chiến lược toàn diện cùng ngân hàng ACB hỗ trợ khách hàng Bcons Plaza và Bcons Bee vay mua với mức lãi suất ưu đãi 7.6% năm cùng hạn mức tối đa giá trị hợp đồng, thời gian kéo dài lên đến 20 năm.

Chính sách thanh toán 10% dành cho khách hàng lựa chọn căn hộ Bcons Plaza

Khởi đầu nhân đôi niềm vui với iHouzz chi nhánh Dĩ An khi đội ngũ kinh doanh đã hỗ trợ một số khách hàng lựa chọn được sản phẩm ưng ý cùng chính sách tốt nhất ngay trong ngày khai trương.



Chia sẻ tại sự kiện khai trương chi nhánh Dĩ An, ông Lê Anh Tân – Giám đốc Khối phát triển hệ thống iHouzz cho biết: "Với mục tiêu mở rộng và phát triển hệ thống, iHouzz chi nhánh Dĩ An được định hướng triển khai phân phối các dự án trọng điểm của Bcons Services tại Dĩ An nói riêng và Bình Dương nói chung. Bên cạnh đó, chúng tôi chú trọng phát triển đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp, thu hút cộng đồng môi giới trên thị trường cùng hợp tác, mang tới cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cùng hệ sinh thái dịch vụ bất động sản toàn diện".

Ngoài việc mở rộng thị trường, iHouzz cũng không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường hợp tác với các chủ đầu tư, công ty tài chính, đơn vị thiết kế nội thất, phòng công chứng… cung cấp đến khách hàng đa dạng sản phẩm cùng dịch vụ tốt nhất.

Với tất cả thế mạnh từ hệ thống kinh doanh cùng lợi thế từ công nghệ, iHouzz mong muốn chinh phục thị trường bất động sản Bình Dương, tạo ra nhiều công việc làm, môi trường làm giàu, làm chủ cho nhà môi giới và đây cũng sẽ là địa điểm tin cậy để khách hàng Bình Dương tìm đến khi có nhu cầu bất động sản.

Quý khách hàng, đối tác, cộng đồng môi giới có thể liên hệ iHouzz chi nhánh Dĩ An ở địa chỉ: Khu căn hộ Bcons Plaza, số 22A6 đường Thống nhất, Đông Hòa, TP. Dĩ An, Bình Dương.

Hotline: 0353721468

App: https://ihouzz.com/app

