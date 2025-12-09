Imperia Ocean City - Tổ hợp cao tầng mới tại đại đô thị phía Đông Hà Nội

Khu Đông Hà Nội trỗi dậy nhờ hạ tầng và nhu cầu dịch chuyển của cư dân trẻ

Những năm gần đây, phía Đông Hà Nội ghi nhận tốc độ phát triển mạnh mẽ nhờ hệ thống hạ tầng được đầu tư đồng bộ: các tuyến đường vành đai, cao tốc, những cây cầu vượt sông mới và định hướng các tuyến metro trong tương lai. Các kết nối này rút ngắn thời gian di chuyển vào trung tâm cũng như liên vùng, tạo điều kiện để các quần thể dân cư mới hình thành.

Song song, sự xuất hiện của những đại đô thị quy mô lớn đã tái định hình diện mạo khu vực, mang đến mô hình sống đầy đủ tiện ích: giáo dục, thương mại, dịch vụ, thể thao và giải trí. Đây cũng là điểm đến ưa chuộng của cộng đồng trẻ, đặc biệt khi nhiều trường đại học lớn mở rộng cơ sở về phía Đông, kéo theo nhu cầu lớn về nhà ở và tiện ích chất lượng cao.

Cộng hưởng với xu hướng tìm kiếm không gian sống thoáng đãng, nhiều mảng xanh hơn so với nội đô, khu Đông đang trở thành lựa chọn của những gia đình trẻ ưa thích môi trường sống hiện đại và cân bằng.

Nắm bắt xu thế dịch chuyển của thị trường, MIK Group giới thiệu Imperia Ocean City tại vị trí trung tâm của đại đô thị phía Đông. Đây là dự án cao tầng được định vị cho thế hệ cư dân mới, mang tinh thần sống trẻ và hiện đại, phù hợp với định hướng phát triển của thị trường.

MIK Group gửi lời chào khu Đông với dự án mang tiêu chuẩn Imperia hoàn toàn mới

"Live in Motion" – Phong cách sống dành cho thế hệ mới

Xu hướng "rời phố" của người trẻ xuất phát từ mong muốn tìm kiếm nhịp sống cân bằng hơn: tránh áp lực giao thông, giảm sự chật chội, đồng thời tận hưởng môi trường sống thoáng đãng và chất lượng hơn.

Hiểu tường tận được những mong muốn đó, MIK Group chuẩn bị cho ra mắt Imperia Ocean City với triết lý sống Live in Motion - phong cách sống luôn chuyển động nhưng vẫn giữ được sự cân bằng nội tại. Imperia Ocean City là nơi nhịp sống đô thị kết hợp hài hòa với những sắc xanh dịu dàng tạo nên trải nghiệm sống nhẹ, thoáng nhưng vẫn đậm hơi thở thành thị.

Dự án được thiết kế bởi NBBJ - thương hiệu kiến trúc quốc tế - với cảm hứng từ cấu trúc đô thị New York: các trục cảnh quan rõ ràng, không gian thoáng sáng, tầm nhìn rộng mở. Thiết kế đề cao sự kết hợp giữa chuyển động đô thị sôi nổi và những khoảng nghỉ yên bình bên trong không gian sống.

Cộng hưởng với hệ tiện ích quy mô và tiêu chuẩn quốc tế của đại đô thị Ocean City, cư dân Imperia Ocean City được tận hưởng môi trường sống đa trải nghiệm, nơi mỗi ngày đều mang nhịp điệu riêng, phù hợp với tinh thần trẻ, hiện đại và luôn vận động.