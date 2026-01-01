IPA muốn huy động tối đa 608 tỷ đồng từ trái phiếu để làm gì?

CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (MCK: IPA, sàn HNX) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 2 năm 2025 với tổng giá trị phát hành tối đa 608 tỷ đồng.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và không phải khoản nợ thứ cấp của công ty.

Theo đó, IPA dự kiến chào bán 1 đợt tối đa 6.080 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn trái phiếu là 5 năm kể từ ngày phát hành, lãi suất danh nghĩa cố định 9,5%/năm.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu nêu trên sẽ được IPA cho mục đích thực hiện chương trình, dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch, kinh doanh khách sạn, nghỉ dưỡng... thông qua hình thức mua cổ phần phát hành thêm hoặc phần vốn góp tăng thêm của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này nhằm tạo nguồn thu, lợi nhuận cho công ty.Cụ thể, IPA sẽ sử dụng để mua phần vốn góp tăng thêm của Công ty TNHH Anvie Life.

Theo kế hoạch, Anvie Life dự kiến sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt tăng vốn để mua cổ phần phát hành riêng lẻ của CTCP Crystal Bay Việt Nam. Sau đó, Crystal Bay Việt Nam tiếp tục sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ chào bán để mua cổ phần phát hành thêm của CTCP Sunbay Ninh Thuận nhằm đầu tư thực hiện dự án Sunbay Park Hotel & Resort.

Được biết, dự án Sunbay Park Hotel & Resort được xây dựng trên khu đất có diện tích khoảng 36.551 m2 tại Công viên biển Bình Sơn, đường Yên Ninh, phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa, tổng mức đầu tư lên đến 4.779 tỷ đồng.

Quy mô của dự án gồm khoảng 600 phòng khách sạn và 2.495 căn hộ du lịch, gồm 3 tòa tháp và 1 công trình nhà hàng và các công trình phụ trợ khác.

Trong diễn biến liên quan, mới đây IPA cũng đã công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc góp vốn vào Công ty TNHH Anvie Life.

Theo nội dung được phê duyệt, IPA dự kiến góp thêm 608 tỷ đồng vào Anvie Life, thời hạn thực hiện chậm nhất ngày 30/3/2026. Nếu hoàn thành giao dịch, doanh nghiệp này sẽ chính thức trở thành công ty con của IPA theo quy định hiện hành.

HĐQT của IPA quyết định giao cho Chủ tịch HĐQT- Người đại diện theo pháp luật của công ty quyết định, tổ chức thực hiện việc góp vốn nêu trên và cử người đại diện phần vốn góp của IPA tại Anvie Life sau khi góp vốn.

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Anvie Life tiền thân là Công ty TNHH Nếp sống IPAM mới được thành lập hồi tháng 3/2025, ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Trụ sở chính đặt tại số 19 Trúc Khê, phường Láng, TP.Hà Nội.

Khi mới thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ ở mức gần 26,4 tỷ đồng với 2 cổ đông sáng lập gồm CTCP Nếp sống tỉnh thức IPAM Life (nay là CTCP Đầu tư IPA)- công ty con của IPA góp 8,4 tỷ đồng (tỷ lệ 31,85%) và CTCP Ong Trung Ương góp gần 18 tỷ đồng (tỷ lệ 68,15%).

Theo công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 20/10/2025, vốn điều lệ của Anvie Life đã được tăng lên mức gần 35,6 tỷ đồng. Trong đó, Đầu tư IPA góp hơn 9,6 tỷ đồng (tỷ lệ 26,99%) và Ong Trung Ương góp gần 26 tỷ đồng (tỷ lệ 73,01%).

Cập nhật mới nhất ngày 5/11/2025, Người đại diện theo pháp luật của Anvie Life gồm bà Tạ Phương Thanh- Giám đốc và ông Mai Hữu Đạt- Thành viên HĐQT (ông Đạt hiện đang là Thành viên HĐQT của IPA).