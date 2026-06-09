iPhone 18 Pro Max chính là chiếc iPhone nặng nhất lịch sử của Apple?

Theo các nguồn tin uy tín, Apple đang trong quá trình thử nghiệm ba phiên bản màu sắc hoàn toàn mới cho phần khung của iPhone 18 Pro Max và iPhone 18 Pro, bao gồm Dark Cherry, Cloud Blue và Black. Đáng chú ý nhất chính là Dark Cherry, một sắc đỏ đậm đầy cuốn hút được lấy cảm hứng từ những ly rượu vang đỏ sang trọng. Nếu được đưa vào phiên bản thương mại, gam màu này chắc chắn sẽ trở thành vũ khí chiến lược trong các chiến dịch quảng bá toàn cầu của Apple, nối tiếp thành công của các dải màu nổi bật trên những thế hệ trước đây.

Sự kết hợp tinh tế giữa sắc đỏ trầm và chất liệu kim loại cao cấp hứa hẹn mang đến một diện mạo vô cùng khác biệt, phá vỡ sự nhàm chán của những tông màu quen thuộc. Bên cạnh đó, phiên bản Cloud Blue tươi sáng cũng được kỳ vọng sẽ thu hút tệp khách hàng trẻ trung, trong khi màu Black tối giản vẫn là sự lựa chọn an toàn và thanh lịch cho những ai yêu thích vẻ đẹp vượt thời gian.

Một chi tiết gây bất ngờ lớn trong đợt rò rỉ này là thông số về kích thước thân máy được tiết lộ bởi Ice Universe, một chuyên gia rò rỉ thông tin cực kỳ uy tín trên nền tảng Weibo. Cụ thể, iPhone 18 Pro Max sẽ sở hữu độ dày 8,75mm, mức thông số hoàn toàn tương đương với người tiền nhiệm iPhone 17 Pro Max.

Việc giữ nguyên độ mỏng này cho thấy nỗ lực tuyệt vời của Apple trong việc cân bằng giữa trải nghiệm cầm nắm thoải mái và không gian dành cho các linh kiện phần cứng. Tuy nhiên, dù độ dày không thay đổi, thiết bị này được dự đoán sẽ trở thành chiếc iPhone nặng nhất trong lịch sử khi trọng lượng có thể vượt ngưỡng 240g. Nguyên nhân cốt lõi dẫn đến sự gia tăng này xuất phát từ việc Apple quyết định tích hợp một hệ thống tản nhiệt phức tạp hơn, các cảm biến camera nâng cấp và đặc biệt là một viên pin có kích thước đồ sộ hơn hẳn.

Không chỉ dừng lại ở những thay đổi về ngoại hình, dung lượng pin mới chính là yếu tố được người dùng mong chờ nhất trên thế hệ flagship này. Leaker Digital Chat Station đã tiết lộ rằng iPhone 18 Pro Max nhiều khả năng sẽ được trang bị viên pin siêu khủng với dung lượng dao động từ 5.100mAh đến 5.200mAh. Con số này vượt trội hoàn toàn so với mức 5.088mAh trên chiếc iPhone 17 Pro Max bản eSIM, chính thức biến nó thành viên pin lớn nhất từng xuất hiện trên một thiết bị di động của Apple. Khi kết hợp cùng khả năng tối ưu hóa năng lượng tuyệt vời của hệ điều hành iOS và vi xử lý thế hệ mới, thiết bị hứa hẹn sẽ mang đến thời lượng sử dụng thực tế vô cùng ấn tượng.

Động thái này cho thấy rõ tham vọng của Apple trong việc biến iPhone 18 Pro Max thành chiếc điện thoại có thời lượng pin xuất sắc nhất, đáp ứng hoàn hảo nhu cầu tiêu thụ năng lượng khổng lồ của các tính năng trí tuệ nhân tạo đang ngày càng phổ biến.

Theo GSMArena