iPhone 18 Pro sắp có công nghệ độc nhất thị trường

Apple đang tích cực thử nghiệm Face ID dưới màn hình cho các mẫu iPhone 18 Pro ra mắt năm sau bằng cách sử dụng một cửa sổ "kính siêu trong suốt" đặc biệt được tích hợp vào màn hình, một nguồn tin rò rỉ từ Trung Quốc cho biết.

Theo tài khoản Weibo "Smart Pikachu", Apple đang thử nghiệm loại kính đặc biệt này như một cách để các cảm biến hồng ngoại của hệ thống TrueDepth đi qua tấm nền mà không bị biến dạng.

Phương pháp này tương tự như các kỹ thuật hiện có trong ngành, sử dụng kính siêu nhỏ hoặc kính có hoa văn nano để cải thiện khả năng truyền dẫn hồng ngoại một cách có chọn lọc trong một vùng cục bộ phía trên mảng cảm biến.

Báo cáo cũng cho thấy Apple đã thúc đẩy các nhà cung cấp liên quan đẩy nhanh việc chuẩn bị cho việc sản xuất tiềm năng.

Đã có một số tin đồn cho rằng các mẫu iPhone 18 Pro sẽ tích hợp Face ID dưới màn hình, nhưng một số ý kiến không đồng tình về việc liệu chúng ta có thấy công nghệ này vào năm 2026 hay không. Một báo cáo hồi tháng 5 của The Information cho biết các mẫu iPhone 18 Pro sẽ không có Dynamic Island mà chỉ có một lỗ khoét hình viên thuốc nằm ở góc trên bên trái màn hình.

Nhà phân tích Ross Young cho biết các mẫu iPhone 18 Pro có thể có Face ID dưới màn hình, nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ không có Dynamic Island. Thay vào đó, lỗ khoét hình viên thuốc sẽ nhỏ hơn. Mark Gurman cũng đã đề cập đến Dynamic Island được thu gọn cho các mẫu iPhone 18 Pro.

Thông tin mới về một cửa sổ kính siêu trong suốt củng cố quan điểm cho rằng sẽ có một Dynamic Island nhỏ hơn, dịch chuyển các thành phần cảm biến TrueDepth xuống dưới màn hình trong khi vẫn giữ lại một lỗ khoét nhỏ hơn cho camera trước.

Mặc dù Smart Pikachu không đề cập cụ thể đến các mẫu Pro, nhưng các nguồn tin từ chuỗi cung ứng khẳng định công nghệ cao cấp này có thể chỉ sử dụng trên các mẫu máy cao cấp của Apple.

Apple dự kiến ra mắt các mẫu iPhone 18 Pro vào tháng 9/2026, cùng với một chiếc iPhone màn hình gập hoàn toàn mới. Trong khi đó, người dùng muốn mua iPhone 18 thường và iPhone 18e có thể phải đợi đến đầu năm 2027.