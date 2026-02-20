Iphone - 'phụ kiện tối thượng' cho 'người trẻ 40 tuổi': Trào lưu chế giễu gây tranh cãi ở Hàn Quốc

Người này đội mũ Supreme, mặc áo phông in logo cỡ lớn, quần đùi rách và tất Nike cao cổ trên giày thể thao cùng thương hiệu. Một tay anh ta cầm túi Nike tái sử dụng, tay kia cầm chiếc iPhone 17 màu cam sáng.

Một bức hình minh họa về một người đàn ông khoảng 40 tuổi đội mũ Supreme, mặc áo phông in logo cỡ lớn, quần đùi rách đến giữa đùi và tất Nike cao cổ trên giày thể thao cùng thương hiệu gần đây đã lan truyền rộng rãi ở Hàn Quốc. Ảnh: X/@JONGY064

Tờ The Korea Herald đưa tin, cộng đồng mạng Hàn Quốc nhanh chóng gọi đó là “người trẻ 40 tuổi” - một cách nhận diện những người đàn ông trung niên đang cố gắng quá mức để trông như những thanh niên ở độ tuổi 20.

Nhưng thuật ngữ này không phải lúc nào cũng mang ý nghĩa tiêu cực ở Hàn Quốc. Một thập kỷ trước, nếu được gọi là “người trẻ 40 tuổi” thực chất là một lời khen.

Cụm từ này lần đầu tiên được nhà tư vấn xu hướng kiêm nhà báo người Hàn Quốc Kim Yong-sub đưa ra vào năm 2015. Ông dùng cụm từ này để miêu tả những người thuộc thế hệ X (sinh từ khoảng năm 1965 đến 1980) - những người đang ở độ tuổi 40 vào thời điểm đó - đặc biệt là những người dám đón nhận những thử thách mới và phá vỡ những định kiến về tuổi trung niên.

“Các thế hệ trước tập trung nhiều hơn vào gia đình và con cái và về cơ bản không có cuộc sống riêng cho bản thân. Nhưng thế hệ X thì khác. Họ coi tuổi 40 là thời điểm họ vẫn có thể mơ ước và làm những điều gì đó cho chính mình. Tôi đã tạo ra thuật ngữ này để phản ánh sự thay đổi đó”, ông Kim nói với The Korea Herald.

Người trẻ 40 tuổi? Tuổi 40 cố gắng thể hiện bản thân

Nền tảng phân tích dữ liệu SomeTrend (Hàn Quốc) đã báo cáo rằng họ đã xem xét 104.160 lượt đề cập về “người trẻ 40 tuổi” trên mạng xã hội Hàn Quốc trong một năm qua. Họ phát hiện ra rằng 55,9% mang ý nghĩa tiêu cực, so với 37,6% tích cực và 6,5% trung lập.

Tóm lại, thuật ngữ này đã trở thành cách nói ngắn gọn để chỉ những người ở độ tuổi 40 đang theo đuổi những xu hướng dành cho những người trẻ bằng nửa tuổi của họ.

Một số người cười xòa về điều đó, ít nhất là ở nơi công cộng.

“Chuyện đó thật buồn cười vì nó không phải phong cách của tôi. Tôi không thực sự mặc áo phông có logo lớn”, Kim Yong-jun, 41 tuổi, một kế toán, cho biết.

Một người đàn ông khoảng 40 tuổi giấu tên đã nói thẳng hơn: “Tôi hiểu phần nào. Có lẽ một số người nên ăn mặc đúng tuổi.”

Tuy nhiên, người này cũng thừa nhận lời nhận xét đó khiến bản thân cảm thấy khó chịu. “Đúng là phong cách đó không phải lúc nào cũng phù hợp với tuổi tác. Nhưng chế nhạo người khác vì họ cố gắng? Điều đó thật cay nghiệt. Ai ở độ tuổi 20 và 30 rồi cũng sẽ già đi thôi.”

Theo The Korea Herald, sự kỳ thị này cũng khiến nhiều người ở độ tuổi 40 có gu thời trang cá tính phải tự nghi ngờ bản thân. Việc hỏi liệu một thương hiệu có được coi là thời trang dành cho “người trẻ 40 tuổi” hay không đã trở nên phổ biến.

Trên diễn đàn thời trang Branded Community của Naver - công cụ tìm kiếm số 1 Hàn Quốc, một người dùng đã liệt kê một số thương hiệu và hỏi: "Đây có phải là những thương hiệu dành cho ‘người trẻ 40 tuổi’ hay không?" kèm theo biểu tượng cảm xúc khóc.

"Đó đơn giản là phong cách của tôi thôi", anh ấy nói thêm. "Nhưng thật buồn khi tôi bị chế giễu là ‘người trẻ 40 tuổi’."

Những người khác cũng chia sẻ sự thất vọng tương tự.

"Tôi luôn quan tâm đến thời trang, và khi tôi lớn tuổi hơn và có nhiều tiền hơn, những thứ tôi mua bắt đầu bị gọi là 'thời trang dành cho người trẻ 40 tuổi'", một người bình luận viết. "Thật khó chịu khi nó trở thành một trò đùa. Thời trang nên không phân biệt tuổi tác."

Sự chế giễu này đang ảnh hưởng đến doanh số bán hàng của các thương hiệu thời trang, ngay cả với người tiêu dùng trẻ tuổi thực sự.

Các sản phẩm thời trang Hoka - từng được những người chạy bộ ở độ tuổi 20 và 30 yêu thích - đã chứng kiến sự tăng trưởng chững lại ngay khi nó trở nên phổ biến với nam giới trung niên.

"Tôi không có ý chế giễu các ông chú (nam giới trung niên)", nhà phân tích Yu Jung-hyun của công ty đầu tư tài chính Daishin Securities (Hàn Quốc) cho biết. “Nhưng cổ phiếu của cả Hoka và On Running đều giảm tốc khi các thương hiệu này bị gắn liền với đối tượng khách hàng lớn tuổi hơn.”

Thuật ngữ “người trẻ 40 tuổi” được dùng để miêu tả những người đàn ông trung niên đang cố gắng quá mức để trông trẻ hơn. Ảnh: AFP

Ngay cả lĩnh vực công nghệ cũng không tránh khỏi. Điện thoại iPhone hiện đang bị gọi đùa là “phụ kiện tối thượng dành cho những người trẻ 40 tuổi”.

Một cuộc khảo sát của công ty tư vấn và phân tích dữ liệu Gallup Hàn Quốc vào tháng 7/2025 cho thấy việc sử dụng iPhone trong số những người ở độ tuổi 40 đã tăng 12 điểm phần trăm trong năm qua. Samsung vẫn dẫn đầu với tỷ lệ 67% so với 31% của Apple, nhưng điều đó đánh dấu một sự thay đổi mạnh mẽ.

Hai năm trước, chưa đến 1/5 số người ở độ tuổi 40 sử dụng iPhone. Trong khi đó, trong số những người từ 18 đến 29 tuổi, tỷ lệ sử dụng iPhone giảm 4 điểm phần trăm xuống còn 60%, trong khi tỷ lệ sử dụng Samsung Galaxy tăng 6 điểm phần trăm lên 40%.

“Người trẻ 40 tuổi ngọt ngào”

The Korea Herald đưa tin, điều tiêu cực hơn là thuật ngữ “người trẻ 40 tuổi” đã lan rộng ra ngoài lĩnh vực thời trang và công nghệ. Giờ đây, nó được sử dụng để chế nhạo những người ở độ tuổi 40 nói chung.

Một biến thể “người trẻ 40 tuổi ngọt ngào” dùng để ám chỉ những người đàn ông trung niên có hành vi không phù hợp với phụ nữ ở độ tuổi 20.

Ông Kim - người đầu tiên đặt ra cụm từ “người trẻ 40 tuổi” - lo ngại rằng xu hướng này phản ánh sự thiếu khoan dung và đa dạng trong xã hội Hàn Quốc.

“Thế hệ Z [sinh từ khoảng năm 1997 đến 2012] có thể thậm chí không quan tâm đến trò đùa đó. Có thể là những người ở độ tuổi 30 và 40 đang chế giễu và tỏ ra nhạy cảm”, ông nói.

“Nhưng vấn đề thực sự là khi sự chế giễu này tiếp diễn và thế hệ Z học hỏi từ đó. Khi đó, vòng luẩn quẩn chế nhạo cả một thế hệ sẽ tiếp diễn”, ông nói thêm.