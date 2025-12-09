iPhone thắng tuyệt đối

Theo nghiên cứu thị trường mới nhất của Counterpoint Research, Apple vừa khép lại một quý kinh doanh được xem là thành công bậc nhất trong nhiều năm trở lại đây, khi có hàng loạt sản phẩm xuất hiện trong danh sách 10 smartphone bán chạy nhất toàn cầu quý III/2025. iPhone không chỉ dẫn đầu về thứ hạng, mà còn tạo ra khoảng cách rõ rệt với phần còn lại của thị trường, đặc biệt ở phân khúc cao cấp.

Đáng chú ý, iPhone 16 đã có quý thứ ba liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng, chiếm khoảng 4% tổng doanh số smartphone toàn cầu trong quý III/2025. Ngay phía sau, ba vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max và iPhone 16e, tạo thành một "cụm thống trị" của Apple ở top đầu. Ngoài ra, iPhone 17 Pro Max cũng kịp góp mặt trong bảng xếp hạng với vị trí thứ 10, giúp Apple có tổng cộng 5 đại diện trong top 10.

Theo cách phân loại của Counterpoint, chỉ duy nhất iPhone 16e nằm ngoài phân khúc cao cấp, còn lại các mẫu iPhone khác đều được xếp vào nhóm flagship. Điều này đồng nghĩa với việc Apple gần như "chiếm trọn" phân khúc cao cấp trong top 10 smartphone bán chạy nhất quý.

Trong khi đó, các vị trí từ thứ 5 đến thứ 9 đều thuộc về các dòng smartphone tầm trung của Samsung. Trong nhóm này, Galaxy A16 5G vươn lên vị trí thứ 5 và trở thành chiếc smartphone Android bán chạy nhất toàn cầu trong quý III/2025.

So với cùng kỳ năm trước, Apple còn gia tăng thêm một vị trí trong danh sách này, cho thấy đà tăng trưởng không chỉ duy trì mà còn được củng cố. Theo Counterpoint, hai động lực quan trọng nhất phía sau kết quả ấn tượng của Apple là sự bùng nổ doanh số tại thị trường Ấn Độ và quá trình phục hồi bền vững tại Nhật Bản – hai thị trường từng được xem là "khó nhằn" trong lịch sử của hãng.

Nhờ sức mua mạnh, iPhone 16 đã phần nào hạn chế được quy luật suy giảm doanh số theo chu kỳ, vốn thường xảy ra sau khi thế hệ mới ra mắt. Tuy nhiên, không phải mọi phiên bản đều duy trì được đà tăng. iPhone 16 Pro ghi nhận mức sụt giảm đáng kể tại các thị trường đóng góp chính như Mỹ, Anh và Trung Quốc, khi người dùng tại đây có xu hướng chuyển thẳng lên iPhone 17 thay vì lựa chọn thế hệ cũ.

Một yếu tố khác cũng góp phần thúc đẩy doanh số iPhone trong quý này đến từ nhóm khách hàng mua máy trong giai đoạn cao điểm Covid-19, hiện đang bước vào chu kỳ nâng cấp. Nhóm người dùng này có xu hướng tìm kiếm những cải tiến rõ rệt về camera và hiệu năng, tạo lợi thế lớn cho các mẫu iPhone mới.

Ở phía Android, quý III/2025 vẫn có thể xem là một "chiến thắng" dành cho Samsung khi hãng chiếm trọn 5 vị trí còn lại trong top 10. Counterpoint đánh giá chiến lược của dòng Galaxy A đang phát huy hiệu quả khi nhắm trúng nhiều phân khúc người dùng khác nhau, từ phổ thông đến cận trung cấp.

Trong thời gian tới, nhóm smartphone tầm trung được dự báo sẽ gia tăng sức cạnh tranh nhờ tích hợp thêm các tính năng AI, mang lại nhiều giá trị sử dụng hơn trong khi vẫn giữ mức giá dễ tiếp cận. Tuy vậy, nhìn vào những gì đang diễn ra, iPhone vẫn đang cho thấy một thực tế rõ ràng: khi nói đến phân khúc cao cấp, Apple gần như không có đối thủ xứng tầm trên bảng xếp hạng doanh số toàn cầu.



