IQ cao mà EQ thấp cũng khó thành công, đây là 7 bài test đo chỉ số EQ uy tín mà ai cũng nên làm!

EQ (trí tuệ cảm xúc) được hiểu là khả năng xác định, kiểm soát cảm xúc, suy nghĩ của bản thân và người xung quanh. Nhiều chuyên gia hiện nay cho rằng chỉ số EQ có tầm quan trọng với thành công chung trong cuộc sống, chẳng kém cạnh chỉ số thông minh (IQ).

Đơn cử như nhà lãnh đạo kiệt xuất, cựu CEO đã đưa tập đoàn GE lên đỉnh cao từng nhận định: "Không còn nghi ngờ gì nữa, những người có EQ cao thường hiếm gặp hơn những người có EQ thấp. Và sự thật là chỉ số này còn quan trọng hơn cả khả năng lãnh đạo. Nó là yếu tố không thể bỏ qua".

EQ đang là một trong những chỉ số được nhiều quan tâm

Dưới đây là 7 bài test chỉ số EQ uy tín và hoàn toàn miễn phí, được các chuyên gia tâm lý hàng đầu tại các trường Đại học Mỹ và Anh nghiên cứu phát triển. Thông qua những bài kiểm tra này, bạn có thể tham khảo thử cách đo lường chỉ số EQ của mình, từ đó đón nhận lời khuyên từ các chuyên gia nhé!

1. Very Well's EQ Test

Bài test được phát triển bởi Thạc sĩ tâm lý học Kendra Cherry. Bà là tác giả sách, cũng là chuyên gia tâm lý trang Verywell Mind, có những đề tài nghiên cứu giúp học sinh, sinh viên tìm hiểu về tâm lý học.

Bài test gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm tình huống yêu cầu bạn đưa ra lựa chọn của mình. Mỗi câu có 4 đáp án, không giới hạn thời gian trả lời.

Link



2. Harvard Business Review Test

Bài test được nghiên cứu bởi Tiến sĩ Annie McKee. Bà là thành viên cao cấp tại Viện nghiên cứu của trường ĐH Pennsylvania và Giám đốc của Chương trình Tiến sĩ Điều hành của PennCLO.

Bài test gồm 25 câu hỏi. Mỗi câu gồm 6 đáp án là những từ chỉ tần suất theo mức độ từ cao đến thấp, gồm: Always (Luôn luôn), Most of the time (Phần lớn thời gian), Frequently (Thường xuyên), Sometimes (Thỉng thoảng), Rarely (Hiếm khi), Never (Không bao giờ).

Link



3. PsychTests' EQ Test

Bài test là công trình nghiên cứu của nhiều nhà khoa học như Peter Salovey, John Meyer, Howard Gardner, Robert Sternberg và Jack Block về chỉ số EQ. Bài test gồm 341 câu hỏi. Hầu hết sẽ có ít nhất bảy câu trả lời để lựa chọn. Ngoài ra sẽ có một số câu hỏi bằng hình ảnh để bạn xử lý theo cảm xúc cá nhân của mình.

Khi quá trình kiểm tra kết thúc, người truy cập sẽ nhận được kết quả bài kiểm tra nhanh, còn nếu muốn toàn bộ kết quả chi tiết, bạn sẽ phải mất phí.

Link



4. Alpha High IQ Society Test

Bài kiểm tra EQ này đến từ Đại học California, Berkeley (Mỹ). Bài test gồm 20 câu hỏi là những bức ảnh, yêu cầu người tham gia tự chọn đáp án theo quan điểm cá nhân.

Link



Bài test sẽ đưa ra hình ảnh, sau đó yêu cầu người tham gia phải lựa chọn đáp án

5. MindTools Test

MindTools Test gồm 15 câu hỏi, với thang đáp án gồm 5 từ chỉ tần suất với mức độ từ thấp đến cao, từ Not at all (Không bao giờ) đến Very Often (Thường xuyên). Khi hoàn thành bài kiểm tra, bạn sẽ được "phân loại" vào một trong 3 loại trí tuệ cảm xúc. Mặt mạnh của bài kiểm tra này là không chỉ cung cấp bản phân tích chi tiết trí tuệ cảm xúc (EQ) là gì, đồng thời còn liệt kê những đặc điểm chính của EQ. Kết thúc bài test, nó còn đề xuất cho bạn những cách cải thiện chỉ số EQ của mình tốt hơn.

Link



6. Psychology Tools's EQ Test

Bài kiểm tra được xây dựng dựa trên những công trình nghiên cứu thực hiện từ năm 2004 đến năm 2013. Psychology Tools's EQ Test được nghiên cứu bởi nhà tâm lý học Simon Baron-Cohen (Anh) - giáo sư giảng dạy và Giám đốc tại ARC (Trung tâm nghiên cứu Tự kỷ) tại trường ĐH Cambridge.

Khi tham gia bài tets, bạn cần hoàn thành 60 câu hỏi, với 5 đáp án theo mức độ từ Strongly Agree (Hoàn toàn đồng ý) đến Strongly Disagree (Hoàn toàn không đồng ý).

Link



7. University of Central Florida EQ Test

Một bài kiểm tra EQ đáng tin cậy khác được phát triển bởi nhóm nghiên cứu thuộc trường ĐH Central Florida (University of Central Florida), Mỹ. Bài test này chỉ dành cho người trên 18 tuổi.

Bài test gồm 16 câu hỏi, mỗi câu hỏi có 7 đáp án từ theo mức độ tăng dần từ Strongly Disagree (Hoàn toàn không đồng ý) đến Strongly Agree (Hoàn toàn đồng ý).

Link



Bài test này chỉ dành cho người trên 18 tuổi

