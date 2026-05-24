Iran đồng ý từ bỏ kho dự trữ uranium làm giàu?

Lá cờ Iran tung bay trước trụ sở Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA). (Ảnh: Reuters)

Tờ New York Times ngày 24/5 dẫn lời hai quan chức Mỹ cho biết, yếu tố then chốt trong thỏa thuận giữa nước này với Iran là cam kết rõ ràng của Tehran về việc từ bỏ kho dự trữ uranium làm giàu.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố vào ngày 23/5, rằng Mỹ sắp đạt được thỏa thuận với Iran nhằm chấm dứt chiến tranh và mở lại eo biển Hormuz. Nhưng ông không cung cấp chi tiết về những trở ngại có thể cản trở quá trình hoàn tất thỏa thuận.

Các quan chức Mỹ cho biết đề xuất này không nêu chính xác Iran sẽ từ bỏ kho dự trữ uranium làm giàu cao của mình như thế nào. Tuy nhiên, một tuyên bố chung rằng Iran sẽ cam kết làm như vậy là rất quan trọng đối với thỏa thuận.

Iran chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố công khai nào về thỏa thuận mà ông Trump đã công bố.

Ban đầu, Iran từ chối đưa bất kỳ thỏa thuận nào về kho dự trữ uranium làm giàu của mình trong giai đoạn đàm phán đầu tiên, yêu cầu hoãn lại việc này cho đến giai đoạn đàm phán thứ hai.

Nhưng các nhà đàm phán Mỹ cho biết, họ đã nói rõ với Iran thông qua các trung gian rằng nếu không đạt được thỏa thuận nào về kho dự trữ trong giai đoạn đầu của thỏa thuận, Mỹ sẽ ngừng đàm phán và tiếp tục chiến dịch quân sự.

Theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), Iran hiện đang dự trữ khoảng 440 kg uranium được làm giàu đến 60%.

Các nhà hoạch định quân sự đã đưa ra một số phương án cho ông Trump trong những ngày gần đây để ném bom kho dự trữ uranium của Iran, phần lớn được cho là nằm tại khu phức hợp hạt nhân Isfahan. Khu vực này đã bị tên lửa Tomahawk của Mỹ tấn công vào tháng 6/2025.

Trong số các phương án được thảo luận là tấn công Isfahan bằng bom xuyên hầm để cố gắng phá hủy kho dự trữ dưới lòng đất.

Mỹ từng đề nghị Iran tạm ngừng làm giàu uranium trong 20 năm. Tuy nhiên, Iran muốn rút ngắn thời gian tạm ngừng xuống còn 5 năm.