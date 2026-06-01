Ngửa bài với Tesla: CEO Xiaomi thừa nhận thua “đau”, bước lùi chiến lược hay dấu chấm hết cho Xiaomi?

Theo trang tin Sohu, tại buổi họp báo diễn ra vào ngày 21/5/2026, CEO Lôi Quân đã thẳng thắn thừa nhận rằng trong 10 tháng qua, doanh số của Xiaomi YU7 đã không thể vượt qua Tesla Model Y.

Thực tế, kết quả này không quá bất ngờ. Trong cuộc cạnh tranh với Tesla, thương hiệu đang sở hữu một số mẫu xe bán chạy nhất thế giới, Xiaomi từ đầu đã lựa chọn vị thế của một người thách thức.

Cụ thể tại cuộc họp, CEO Lôi Quân thừa nhận “Tám bại hai thắng, thua quán quân doanh số toàn cầu không có gì là mất mặt”, cùng với lời nhắn nhủ “hy vọng mọi người đợi thêm 5 năm nữa”.

Theo Sohu, thay vì cứ bận lòng về việc khi nào Xiaomi mới có thể đánh bại Tesla về mặt doanh số, có lẽ ngành ô tô của thế giới nên thừa nhận một thực tế rằng: Xiaomi và Tesla về cơ bản không đứng trên cùng một sàn đấu.

Trước hết, chúng ta phải thừa nhận rằng, ở khía cạnh cơ khí và vật lý thuần túy của việc “chế tạo ô tô”, Xiaomi ở giai đoạn hiện tại vẫn chưa đủ tầm để đối đầu trực diện với Tesla.

Tại sao Model Y sở hữu khoang nội thất đơn điệu như một căn nhà bàn giao thô, hệ thống treo cứng nhắc như xe chở hàng, thậm chí lược bỏ bảng đồng hồ truyền thống, nhưng vẫn có thể trở thành “quán quân doanh số toàn cầu”?

Bởi lẽ, trong mắt của vô số tín đồ công nghệ và những người am hiểu kỹ thuật, đó chính là một “cỗ máy lái xe” hoàn hảo trên hành tinh này.

Đằng sau thành công ấy là một năng lực đáng gờm, đó là hiệu suất kỹ thuật ở mức cực hạn. CEO Elon Musk theo đuổi triết lý “tư duy từ nguyên lý đầu tiên” (First Principles).

Theo đó, ông có thể rút ngắn hệ thống dây dẫn của một chiếc xe từ vài km xuống còn vài trăm mét, hoặc có thể sử dụng công nghệ đúc khuôn cỡ lớn để biến 70 linh kiện thành một khối đúc duy nhất.

Tesla bán xe với mức giá rẻ không phải vì hãng xe này đột nhiên trở nên hào phóng, mà là vì họ đã thấu hiểu tường tận logic nền tảng của việc sản xuất ô tô, đó là sử dụng mức tiêu hao năng lượng thấp nhất, vật liệu tối giản nhất để tạo ra hiệu năng mạnh mẽ nhất.

Chính vì thế, thứ Tesla bán không chỉ đơn thuần là một chiếc xe, mà là cả một hệ tư duy sản xuất như vậy.

Tuy nhiên, hệ tư duy này này nếu áp dụng vào Xiaomi hay các thương hiệu nội địa khác của Trung Quốc thì sẽ không thể vận hành được.

Trong bối cảnh thị trường xe năng lượng mới tại Trung Quốc, người tiêu dùng luôn đặt kỳ vọng rất cao vào cấu hình, thiết kế và công năng của xe nội địa Trung.

Ngay cả đối với một chiếc xe nội địa Trung có giá 100.000 Nhân dân tệ, người dùng vẫn mong muốn có đủ “tủ lạnh, tivi, ghế sofa” cùng một không gian rộng rãi được trang bị nội thất tinh tế. Những điều đó là thứ Tesla sẽ dường như không bao giờ cung cấp

Cùng với đó, góc nhìn của mọi người khi đánh giá hai mẫu xe này là hoàn toàn khác nhau. Do đó, ở chiều không gian này, ngay cả khi Xiaomi YU7 được nâng cấp cấu hình và hiệu suất lên mức kịch trần, hay giảm giá đến mức sập sàn, thì trong ngắn hạn cũng rất khó để lung lay được tệp khách hàng cơ bản của Model Y.

Điều quan trọng hơn là, tâm trí của Musk hiện tại hoàn toàn không đặt vào việc chế tạo ô tô. Với ông, chế tạo ô tô suy cho cùng chỉ là để nuôi sống “Robotaxi” (taxi tự hành) và nuôi sống “robot hình người Optimus”.

Ông thậm chí không quá bận tâm đến định vị thương hiệu của Tesla.

Chính vì vậy, năm nay Tesla thậm chí đã ngừng sản xuất các dòng xe chủ lực là Model S và Model X. Đây không phải là động thái tạm dừng để chờ nâng cấp hay đổi mới thế hệ sản phẩm, mà là chấm dứt vòng đời hoàn toàn, toàn bộ dây chuyền sản xuất đều được chuyển sang để chế tạo robot hình người.

Do đó, Tesla của hiện tại đã không còn là thương hiệu xe điện hạng sang như thời điểm mới tiến vào thị trường Trung Quốc cách đây 10 năm nữa.

Trong số các sản phẩm chủ lực đang mở bán của hãng, không có một mẫu xe nào có thể gọi là dòng xe sang đầu bảng. Trong tương lai cũng vậy, thay vào đó sẽ chỉ có mẫu Model Q với mức giá rẻ hơn.

Có lẽ, Tesla ngày nay giống như Ford hay Toyota của những năm trước hơn là một thương hiệu xe sang.

Nhưng trong mắt CEO Elon Musk, những điều đó không quá quan trọng. Bởi công nghệ lái xe tự động hoàn toàn(FSD), mô hình AI đầu - cuối, mạng lưới xe taxi tự hành (Robotaxi)... mới chính là “miếng bánh lớn” mà ông đang vẽ ra, đồng thời là nền tảng cho mức định giá hàng trăm tỷ USD của Tesla.

Theo tầm nhìn mà CEO Elon Musk nhiều lần đề cập, ô tô không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn đóng vai trò như nền tảng thu thập dữ liệu giao thông quy mô lớn để phục vụ quá trình phát triển trí tuệ nhân tạo.

Khi công nghệ lái xe tự động đạt đến độ hoàn thiện cần thiết, hàng triệu xe Tesla được kì vọng sẽ kết nối thành một mạng lưới Robotaxi vận hành tự động, có khả năng cung cấp dịch vụ vận tải mà không cần đến sự can thiệp cuả tài xế.

Đây được xem là một trong những định hướng chiến lược quan trọng nhất mà Elon Musk đang theo đuổi đối với Tesla.

Còn đối với Xiaomi, không thể phủ nhận rằng CEO Lôi Quân chắc chắn cũng có những giấc mơ và mục tiêu vượt xa phạm vi của việc chế tạo ô tô đơn thuần.

Tuy nhiên, trong môi trường hiện tại của ngành ô tô Trung Quốc, nhiệm vụ chính của Xiaomi Auto vẫn là dựa vào việc bán xe để tạo lợi nhuận nhằm khai phá động lực tăng trưởng thứ hai cho Tập đoàn Xiaomi bên cạnh mảng kinh doanh điện thoại thông minh.

Qua đó, hoàn thiện hệ sinh thái “Người - Xe - Nhà” của tập đoàn này.

Mục tiêu thực sự của Xiaomi YU7 không phải là vượt qua Model Y, mà là trở thành thiết bị di chuyển thông minh đầu tiên của giới trẻ.

Đó là trải nghiệm khi người dùng sử dụng điện thoại Xiaomi, bước vào xe sẽ tự động kết nối, hệ thống điều hòa, âm nhạc, định vị được luân chuyển một cách liền mạch.

Cùng với đó, các thiết bị thông minh Xiaomi trong gia đình cũng có thể liên kết với chiếc xe và có trải nghiệm, khi xe về đến nhà, cửa tự động mở, điều hoà tự động khởi động.

Những trải nghiệm này là điều mà Elon Musk không theo đuổi và Tesla không thể mang lại.

Vì vậy, mặc dù nhìn từ bề ngoài, Xiaomi và Tesla đều đang ở trên cùng một đường đua ô tô, nhưng Xiaomi không bao giờ có thể đánh bại Tesla nếu cuộc chơi chỉ được định nghĩa bằng khái niệm “ô tô”, bởi có lẽ thứ mà CEO Elon Musk theo đuổi chưa bao giờ chỉ là ô tô.

Cùng với đó, cuộc đua mà Tập đoàn Xiaomi hướng tới cũng hoàn toàn thuộc về riêng mình.

*Theo Sohu