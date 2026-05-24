Iran: Lưu lượng tàu thuyền qua Hormuz có thể trở lại mức trước chiến sự

Tasnim cho biết theo một bản ghi nhớ (MOU) có thể được ký giữa Mỹ và Iran, phong tỏa hải quân phải được dỡ bỏ hoàn toàn trong vòng 30 ngày, đồng thời cho biết một phần tài sản bị đóng băng của Iran sẽ được giải ngân trong giai đoạn đầu.

Tuy nhiên, Iran phủ nhận đồng ý bàn giao uranium, nói vấn đề hạt nhân chưa nằm trong thỏa thuận sơ bộ này. Bản ghi nhớ mà hai bên dự kiến ký sẽ bao gồm các nhượng bộ từ cả hai phía, đồng thời có khả năng được gia hạn thêm trong khoảng thời gian 60 ngày.

Một nguồn tin của Reuters cũng cho biết Iran phủ nhận việc đồng ý từ bỏ bất kỳ lượng uranium làm giàu nào trong thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ. Nguồn tin này nói vấn đề hạt nhân không nằm trong thỏa thuận sơ bộ.

Một thỏa thuận tiềm năng giữa Iran và Mỹ quy định rằng số lượng tàu có thể đi qua eo biển Hormuz sẽ trở lại mức trước chiến sự trong vòng 30 ngày. (Ảnh: Reuters)

Tuyên bố được đưa ra sau khi tờ New York Times đưa tin rằng Iran bày tỏ sẵn sàng từ bỏ một phần kho dự trữ uranium của mình. Bản ghi nhớ mà hai bên có thể ký dự kiến mở ra giai đoạn ngừng bắn 60 ngày tiếp theo, đồng thời để ngỏ khả năng tiếp tục đàm phán và gia hạn thêm.

Một yếu tố quan trọng của thỏa thuận là việc mở lại eo biển Hormuz. Theo Axios, bản dự thảo hiện tại của MOU quy định rằng eo biển sẽ được mở cửa mà không thu phí và Iran sẽ rà phá các thủy lôi đã triển khai tại khu vực này.

Đổi lại, Mỹ sẽ dỡ bỏ phong tỏa đối với các cảng của Iran và miễn một phần lệnh trừng phạt, cho phép nước này tự do bán dầu.

Trong khi đó, các nguồn tin khác cho rằng vấn đề liên quan đến năng lực hạt nhân và kho uranium làm giàu của Iran vẫn sẽ tiếp tục được đàm phán, dù MOU yêu cầu Iran chấm dứt mọi hoạt động theo đuổi vũ khí hạt nhân.

Một quan chức Mỹ nói với Axios rằng thỏa thuận có thể không kéo dài đủ 60 ngày nếu Mỹ cho rằng Iran không nghiêm túc trong các cuộc đàm phán hạt nhân.

Truyền thông Iran nói thêm, thỏa thuận sẽ bao gồm việc hai bên cam kết không tấn công lẫn nhau hoặc các đồng minh của nhau.

Axios cho biết một nội dung khác trong MOU là cuộc chiến đang diễn ra ở Lebanon giữa Israel và Hezbollah. Văn bản quy định cuộc chiến sẽ chấm dứt, một quan chức Mỹ nói rằng đây không phải là “lệnh ngừng bắn một chiều”, và rằng “nếu Hezbollah kiềm chế thì Israel cũng sẽ kiềm chế".

Ngoài ra, nếu MOU được Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran phê duyệt, văn bản sẽ được chuyển tới lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei để phê chuẩn cuối cùng.