Ít ai ngờ khoai lang hấp lại tốt đến vậy: 5 lợi ích khiến món ăn này trở thành “chân ái” của nhiều người

Trong bữa ăn của nhiều gia đình Việt Nam, khoai lang từ lâu đã là thực phẩm quen thuộc. Chỉ cần một nồi khoai lang hấp nóng hổi vào buổi sáng hoặc những ngày thời tiết se lạnh cũng đủ mang lại cảm giác ấm áp và no bụng.

Không chỉ ngon miệng và dễ chế biến, khoai lang còn được các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá là một trong những loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao. Nếu được ăn đúng cách và với lượng hợp lý, khoai lang hấp có thể mang lại nhiều lợi ích đáng kể cho sức khỏe.

Theo BS Nguyễn Trọng Hưng - Trung tâm Khám tư vấn Dinh dưỡng người lớn, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, khoai lang là nguồn cung cấp carbohydrate tốt, đồng thời chứa nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất. Chuyên gia từng chia sẻ trên báo Sức khỏe & Đời sống rằng khoai lang có thể được đưa vào chế độ ăn lành mạnh nhằm hỗ trợ kiểm soát cân nặng và cải thiện sức khỏe tổng thể.

Dưới đây là 5 lợi ích nổi bật của khoai lang hấp mà nhiều người có thể chưa biết.

1. Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Một trong những lợi ích được nhiều người quan tâm nhất khi nói đến khoai lang là khả năng hỗ trợ giảm cân hoặc kiểm soát cân nặng.

Nhiều người thường cho rằng các loại củ chứa nhiều tinh bột sẽ dễ gây tăng cân. Tuy nhiên, khoai lang lại có lượng calo tương đối thấp nếu so với nhiều nguồn tinh bột phổ biến khác.

Trung bình, 100g khoai lang hấp chỉ cung cấp khoảng 80 - 90 kcal, thấp hơn so với lượng calo trong cùng khối lượng cơm trắng. Bên cạnh đó, khoai lang chứa hàm lượng chất xơ khá cao, giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và kéo dài cảm giác no.

Nhờ vậy, khi ăn khoai lang, cơ thể có xu hướng ít cảm thấy đói hơn trong thời gian dài, từ đó giảm lượng thức ăn tiêu thụ trong các bữa tiếp theo.

2. Bảo vệ sức khỏe đôi mắt

Một trong những đặc điểm nổi bật của khoai lang, đặc biệt là các giống khoai có màu vàng cam, là hàm lượng beta-carotene khá cao.

Beta-carotene là một chất chống oxy hóa quan trọng. Khi vào cơ thể, chất này có thể được chuyển hóa thành vitamin A - dưỡng chất thiết yếu giúp duy trì thị lực và bảo vệ võng mạc.

Vitamin A đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ khả năng nhìn trong điều kiện ánh sáng yếu và giúp giảm nguy cơ gặp các vấn đề về mắt như khô mắt hoặc quáng gà.

Đối với những người thường xuyên sử dụng máy tính hoặc điện thoại trong thời gian dài, việc bổ sung các thực phẩm giàu beta-carotene như khoai lang có thể giúp hỗ trợ bảo vệ đôi mắt.

3. Tăng cường hệ miễn dịch

Khoai lang cũng là nguồn cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất quan trọng cho cơ thể.

Một củ khoai lang cỡ trung bình có thể cung cấp lượng đáng kể vitamin C - dưỡng chất giúp hỗ trợ hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn.

Vitamin C đóng vai trò như một chất chống oxy hóa mạnh, giúp cơ thể chống lại các gốc tự do và hỗ trợ sản sinh các tế bào miễn dịch.

Ngoài ra, khoai lang còn chứa kali, vitamin B6 và magiê, những vi chất quan trọng giúp duy trì hoạt động của hệ thần kinh, tim mạch và quá trình trao đổi chất.

4. Có thể giúp ổn định đường huyết

Dù chứa carbohydrate, khoai lang lại có chỉ số đường huyết (GI) ở mức trung bình hoặc thấp, đặc biệt khi được chế biến bằng cách hấp hoặc luộc.

Điều này giúp lượng đường trong máu tăng lên từ từ sau khi ăn, thay vì tăng đột ngột như khi tiêu thụ các loại tinh bột tinh chế.

Bên cạnh đó, hàm lượng chất xơ trong khoai lang cũng góp phần làm chậm quá trình hấp thu đường vào máu. Điều này có thể giúp hạn chế cảm giác đói nhanh sau bữa ăn.

Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng cũng khuyến nghị nên ăn khoai lang với lượng hợp lý và kết hợp cùng các nhóm thực phẩm khác để đảm bảo cân bằng dinh dưỡng.

Ăn khoai lang thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dù là thực phẩm tốt, khoai lang vẫn cần được sử dụng đúng cách.

Nên rửa sạch và ăn cả vỏ khoai lang nếu có thể, bởi phần vỏ chứa khá nhiều chất xơ và các hợp chất chống oxy hóa.

Bên cạnh đó, không nên ăn quá nhiều khoai lang trong một bữa. Tốt nhất nên kết hợp khoai lang với các nguồn protein như trứng, sữa, thịt nạc hoặc đậu để tạo thành bữa ăn cân bằng.

Ngoài ra, một số người có thể cảm thấy khó chịu nếu ăn khoai lang khi bụng quá đói. Vì vậy, việc ăn khoai lang cùng các thực phẩm khác trong bữa ăn sẽ giúp cơ thể hấp thu tốt hơn.

Không chỉ dễ chế biến, chi phí thấp, khoai lang hấp còn cung cấp nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể.

Chỉ cần bổ sung loại củ này vào thực đơn vài lần mỗi tuần, bạn đã có thể giúp bữa ăn trở nên đa dạng hơn, đồng thời cung cấp thêm nguồn dưỡng chất tự nhiên và lành mạnh cho cơ thể.