Izumi City - Top 10 dự án nhà ở thương mại tiềm năng bậc nhất Việt Nam

Cùng trong khuôn khổ sự kiện, Nam Long Group tiếp tục khẳng định năng lực phát triển đô thị khi nhận thêm hai giải thưởng lớn khác: "Top 10 Dự án Khu đô thị đáng sống nhất Việt Nam" dành cho đại đô thị Waterpoint, và "Top 10 Dự án hướng tới mục tiêu phát triển bền vững tiêu biểu nhất Việt Nam" dành cho dự án Mizuki Park.

Izumi City được phát triển bởi Nam Long cùng các đối tác quốc tế, giải thưởng này là sự ghi nhận cho giá trị hiện hữu của dự án, đồng thời phản ánh tiềm năng của một tài sản đón đầu chu kỳ bứt phá tại Thành phố Đồng Nai.

Izumi City: Tọa độ đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của Thành phố Đồng Nai

Izumi City đang được nhiều nhà đầu tư quan tâm khi nằm tại tâm điểm của trục đô thị ven sông Đồng Nai - khu vực được kỳ vọng sẽ hưởng lợi trực tiếp từ quá trình phát triển của Thành phố Đồng Nai trong giai đoạn tới.

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc batdongsan.com.vn khu vực miền Nam nhận định Đồng Nai đang bước vào một chu kỳ phát triển mới, chuyển dịch từ vai trò thị trường vệ tinh của TP.HCM sang vị thế cực tăng trưởng quan trọng của khu vực phía Nam.

Nhận định này được đặt trên nền tảng của một địa phương sở hữu quy mô kinh tế khoảng 700 nghìn tỷ đồng GRDP cùng mạng lưới 59 khu công nghiệp. Trong lịch sử phát triển đô thị, những khu vực hội tụ đồng thời cả động lực về hạ tầng, công nghiệp và dịch vụ thường trở thành tâm điểm thu hút dân cư, dòng vốn và các hoạt động kinh tế.

Ông Đinh Minh Tuấn chia sẻ góc nhìn về tiềm năng bất động sản TP Đồng Nai trong chu kỳ phát triển mới.

Trong khi đó, ông Phạm Văn Hưng, Giám đốc Tiếp thị và Bán hàng vùng phía Đông, Nam Long Land nhận định, sức hấp dẫn của Đồng Nai đến từ nhiều yếu tố cộng hưởng. Bên cạnh lợi thế về hạ tầng và khả năng thu hút dòng vốn FDI nhờ quỹ đất phát triển còn lớn, địa phương này vẫn duy trì mặt bằng giá được đánh giá là cạnh tranh so với nhiều thị trường trọng điểm khác. Đây là nền tảng quan trọng tạo nên dư địa tăng trưởng dài hạn cho bất động sản khu vực.

Ông Hưng cũng cho rằng, hiện một số thị trường đã dần thu hẹp biên độ phát triển, thì Đồng Nai vẫn được ví như một "lò xo nén", sẵn sàng bứt phá khi các công trình hạ tầng chiến lược và các đại đô thị đồng loạt đi vào vận hành trong giai đoạn 2028-2030.

Bên cạnh đó, dư địa tăng trưởng của khu vực còn được củng cố bởi tầm nhìn phát triển không gian đô thị mới của TP.HCM và Thành phố Đồng Nai được xem là một cực tăng trưởng có mối liên kết chặt chẽ với siêu đô thị phía Đông Nam Bộ.

Trong dòng chảy đó, với vị trí nằm ở ngay tâm điểm của trục giao thương và hạ tầng, Izumi City là dự án hiếm hoi hưởng lợi trực tiếp nhờ vị trí ven sông Đồng Nai cùng quy hoạch đô thị tích hợp bài bản.

Giá trị nội tại và đòn bẩy hạ tầng tỷ đô bảo chứng cho chu kỳ phát triển

Bên cạnh tầm nhìn vĩ mô, một động lực thực tế hơn đang định hình kỳ vọng của thị trường chính là kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công lớn nhất từ trước tới nay, với tổng quy mô dự kiến vượt mốc 1.013 nghìn tỷ đồng trong năm 2026. Đáng chú ý, việc khoảng 70% vốn ngân sách giai đoạn 2026 - 2030 được định hướng tập trung cho khu vực Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long đang đưa nơi đây trở thành vùng động lực phát triển hạ tầng trọng điểm.

Trong khi đó, Izumi City đang nằm ngay tâm điểm của mạng lưới hạ tầng tỷ đô đang tăng tốc bao gồm sân bay quốc tế Long Thành, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cao tốc Bến Lức - Long Thành, Vành đai 3, Vành đai 4 và tuyến metro kết nối Thủ Thiêm - Long Thành. Mạng lưới giao thông liên vùng này giúp tối ưu hóa thời gian di chuyển từ dự án đến Trung tâm Hành chính mới Đồng Nai hay trung tâm Thủ Thiêm chỉ còn gói gọn trong 10-15 phút, biến dự án thành tài sản có giá trị khai thác thương mại vượt trội.

Hạ tầng và quy hoạch vĩ mô là nền tảng quan trọng, song giá trị thực được bồi đắp từ quy hoạch, tiện ích và chất lượng sống mới là yếu tố giúp Izumi City ghi điểm trong mắt giới đầu tư. Với quy mô 170 ha dọc sông Đồng Nai, dự án được định hướng theo mô hình đô thị tích hợp (Modern Township). Nhà phát triển BĐS Nam Long đã cùng các đối tác quốc tế tập trung kiến tạo hệ sinh thái đồng bộ từ giáo dục, y tế, thương mại đến không gian xanh. Sự kết hợp giữa lợi thế cảnh quan tự nhiên và quy hoạch bài bản là lõi cốt lõi giúp dự án duy trì giá trị nội sinh ổn định trước những biến động ngắn hạn của thị trường.

Không gian xanh tại phân khu đầu tiên - Izumi Gardenia trong đô thị tích hợp Izumi City

Hội tụ trọn vẹn các lợi thế về pháp lý, quy hoạch quốc tế, vị trí chiến lược cùng hệ sinh thái tiện ích ven sông đồng bộ, Izumi City được giới đầu tư đánh giá là tài sản sở hữu khả năng đón đầu chu kỳ phát triển mới của Thành phố Đồng Nai.