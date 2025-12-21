Jakarta đối mặt "thảm họa khí tượng - thủy văn"

Jakarta đang đối mặt rủi ro gia tăng về lũ lụt, sạt lở cùng các thảm họa khí tượng - thủy văn khác, khi mưa lớn được dự báo trút xuống thủ đô của Indonesia từ ngày 19 đến 22-12. Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia (BMKG) cho biết sức gió tại Jakarta trong những ngày qua có lúc đạt 55 km/giờ, cao hơn nhiều so với mức trung bình 30 km/giờ. Cũng theo BMKG, điều kiện thời tiết bất thường nêu trên xuất hiện giữa lúc Jakarta bước vào giai đoạn cao điểm của mùa mưa, dự kiến kéo dài đến tháng 1-2026.

Phó Thống đốc Jakarta Rano Karno đã kêu gọi tăng cường biện pháp đề phòng trong kỳ nghỉ cuối năm, khi lượng người đến và rời thành phố tăng cao. Ông kêu gọi cơ quan chức năng nâng cao năng lực cảnh báo sớm và mức độ sẵn sàng ứng phó khẩn cấp, đồng thời phối hợp với các thành phố lân cận để giảm thiểu nguy cơ lũ lụt.

TP Jakarta - Indonesia được dự báo có mưa lớn từ ngày 19 đến 22-12 Ảnh: THE JAKARTA POST

Theo báo The Jakarta Post, quá trình phát triển đô thị thiếu kiểm soát cùng hoạt động khai thác nước ngầm quá mức đã khiến Jakarta bị sụt lún, rủi ro ngập lụt ở một thành phố vốn nằm ở vùng trũng càng tăng cao. "Mặc dù Jakarta là một đô thị, nguy cơ sạt lở đất vẫn tồn tại, đặc biệt tại các khu vực có địa hình dốc và nền đất yếu" - Giám đốc Cơ quan Phòng chống thiên tai Jakarta Isnawa Adji khẳng định. Ông đồng thời cảnh báo triều cường tại một số khu vực ở phía Bắc Jakarta trong kỳ lễ cuối năm.

Trong khi đó, tại Dải Gaza, điều kiện thời tiết khắc nghiệt đã cướp đi sinh mạng 13 trẻ sơ sinh kể từ giữa tháng này. Bác sĩ Ahmed al-Farra của Bệnh viện Nasser, một trong những bệnh viện lớn nhất Gaza, cho biết thời tiết lạnh đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ sinh non. Nguyên nhân là lớp mỡ dưới da của trẻ chưa phát triển đầy đủ, khiến cơ thể mất năng lượng nhanh.

Theo hãng tin AP, nhiệt độ Gaza những ngày qua đã giảm xuống mức dưới 6 độ C nhưng nguồn viện trợ, bao gồm phương tiện giữ ấm và vật liệu dựng lều, vẫn bị hạn chế. Bác sĩ al-Farra cảnh báo số trẻ thiệt mạng vì hạ thân nhiệt ở Gaza sẽ gia tăng nếu không có giải pháp lâu dài, nhất là khi người dân đang phải "sống trong những chiếc lều xuống cấp, hứng chịu gió và giá rét".