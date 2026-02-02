Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

JP Morgan dự báo sốc về giá vàng giữa lúc thị trường lao dốc

02-02-2026 - 21:59 PM | Tài chính - ngân hàng

JP Morgan dự báo sốc về giá vàng giữa lúc thị trường lao dốc

JP Morgan dự báo giá vàng sẽ đạt 6.300 USD/ounce vào cuối năm 2026.

Theo Reuters, trong một báo cáo công bố hôm thứ Hai, JP Morgan dự báo giá vàng sẽ đạt 6.300 USD/ounce vào cuối năm 2026, do nhu cầu từ các ngân hàng trung ương và nhà đầu tư tiếp tục tăng.

Tổ chức này hiện dự báo ngân hàng trung ương sẽ mua 800 tấn vàng vào năm 2026, viện dẫn xu hướng đa dạng hóa dự trữ vẫn đang tiếp diễn và chưa có hồi kết.

"Ngay cả với sự biến động ngắn hạn gần đây, chúng tôi vẫn kiên định tin tưởng vào triển vọng lạc quan của vàng trong trung hạn dựa trên xu hướng đa dạng hóa ổn định, mang tính cấu trúc và liên tục, dự kiến sẽ tiếp tục phát triển trong bối cảnh hiệu suất của tài sản thực vẫn vượt trội so với tài sản giấy tờ," JP Morgan cho biết trong một thông báo hôm thứ Hai.

Giá vàng giảm hơn 9,8% vào ngày 30 tháng 1, mức giảm mạnh nhất trong một ngày kể từ năm 1983, và tiếp tục giảm sâu vào thứ Hai.

Trong khi đó, hôm thứ Hai, Deutsche Bank đã nhắc lại dự báo giá vàng ở mức 6.000 USD/ounce vào năm 2026, viện dẫn nhu cầu của nhà đầu tư đối với kim loại quý này vẫn duy trì bất chấp sự điều chỉnh giá.

Lúc 21h45 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới đang được giao dịch ở mức 4.740 USD/ounce, giảm gần 3% so với mức đóng cửa tuần trước và giảm 15% so với mức đỉnh hơn 5.600 USD/ounce ghi nhận vào phiên 29/1. Tuy nhiên, giá vàng vẫn tăng 10% so với cuối năm 2025 sau khi tăng gần 65% trong năm vừa qua.

Chiều 2/2: Giá vàng giảm tới 6 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn còn 16,5 triệu đồng/chỉ

Mạnh Đức

An ninh Tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chủ tịch MB Lưu Trung Thái: Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng giảm mạnh, đặt mục tiêu về dưới 1%

Chủ tịch MB Lưu Trung Thái: Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng giảm mạnh, đặt mục tiêu về dưới 1% Nổi bật

Chiều 2/2: Giá vàng giảm tới 6 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn còn 16,5 triệu đồng/chỉ

Chiều 2/2: Giá vàng giảm tới 6 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn còn 16,5 triệu đồng/chỉ Nổi bật

Tối 2-2, giá vàng bất ngờ đảo chiều tăng mạnh

Tối 2-2, giá vàng bất ngờ đảo chiều tăng mạnh

21:50 , 02/02/2026
Giá vàng giảm thủng đáy, nhà vàng thông báo ngừng bán vì quá tải!

Giá vàng giảm thủng đáy, nhà vàng thông báo ngừng bán vì quá tải!

21:13 , 02/02/2026
LPBank và hành trình tiên phong đồng hành phát triển kinh tế tư nhân

LPBank và hành trình tiên phong đồng hành phát triển kinh tế tư nhân

17:30 , 02/02/2026
Muốn tra cứu giá vàng - bạc nhanh và chuẩn? Đây là địa chỉ được giới đầu tư theo dõi mỗi ngày

Muốn tra cứu giá vàng - bạc nhanh và chuẩn? Đây là địa chỉ được giới đầu tư theo dõi mỗi ngày

16:11 , 02/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên