JVA đồng hành cùng Top 100 Phong cách doanh nhân tìm kiếm Người tiên phong 2025

Trải qua gần 2 thập kỷ tổ chức sản xuất, chương trình Top 100 Phong cách doanh nhân luôn mang lại tiếng vang lớn và nhận được sự ủng hộ từ các tổ chức, hiệp hội và cộng đồng doanh nhân trong và ngoài nước. Thông qua giải thưởng, chương trình đã xây dựng một cộng đồng doanh nhân bản lĩnh, tiên phong, dám nghĩ, dám làm, tạo sân chơi cho các doanh nghiệp kết nối, mở rộng các mối quan hệ kinh doanh toàn cầu đóng góp nhiều hơn cho nền kinh tế và sự phát triển của đất nước.

Năm 2025, chương trình với sự đồng hành đặc biệt của JVA - công ty nhập khẩu và phân phối xe hơi chính hãng với 2 dòng xe đầy phong cách, mạnh mẽ Jeep và RAM sẽ là những người bạn đồng hành cùng chuỗi sự kiện tìm kiếm Top 100 Người tiên phong 2025 bắt đầu từ tháng 2 đến tháng 12 năm 2025.

Buổi lễ ký kết đồng hành giữa JVA và Top 100 Phong cách doanh nhân đã được tổ chức trang trọng tại trụ sở JVA – 153 Nguyễn Tất Thành, phường 13, quận 4, Tp. Hồ Chí Minh với sự tham dự của gần 60 khách mời danh dự.

Chia sẻ tại lễ ký kết, ông Phương Anh Phát - Tổng giám đốc JVA cho biết: "Ngay khi biết chương trình Top 100 Phong cách doanh nhân 2025 sẽ được tổ chức cùng những đề xuất của Ban tổ chức chương trình, chúng tôi đã đồng ý tham gia với vai trò đồng hành để cùng chương trình mang tới những trải nghiệm thú vị trên những cung đường tuyệt đẹp của Việt Nam trong suốt hành trình tìm kiếm trải dài từ Bắc tới Nam, từ tháng 2 cho tới tháng 12 năm nay. Chúng tôi hi vọng thông qua mỗi chuyến đi, mỗi câu chuyện của những ứng viên Người tiên phong 2025, chúng ta sẽ cùng nhau lan tỏa những câu chuyện truyền cảm hứng về một thế hệ doanh nhân Việt thời đại mới luôn mạnh mẽ, tự tin, bản lĩnh, không ngại khó khăn thử thách, mà càng thử thách thì càng sẵn sàng xông pha như chính những Jeeper của chúng tôi".

Ông Phương Anh Phát chia sẻ tại lễ ký kết

Tại lễ ký kết, ông Lê Đắc Đại - Phó Tổng giám đốc JVA cũng đã chia sẻ về những mẫu xe tiêu biểu, đại diện cho những tính cách rất nổi bật của doanh nhân Việt hiện nay như dòng xe Jeep Wrangler thực sự là bạn đồng hành xứng tầm của những người tiên phong can đảm, bản lĩnh nhất bởi nó có thể cùng chủ nhân Go Anywhere – Do anything; hay Jeep Grand Cherokee L lại mang đến cho chúng ta những trải nghiệm hoàn toàn khác biệt của một chiếc SUV sang trọng, lịch lãm với những công nghệ tiên tiến nhất, phù hợp với những doanh nhân thích sự lịch lãm mà vẫn có chút gì đó cá tính.

Với vai trò đơn vị đồng hành của chương trình, JVA cũng mang tới những ưu đãi dành riêng cho các ứng viên Người tiên phong 2025 như chương trình bảo hành 05 năm chính hãng, chương trình bảo dưỡng tiêu chuẩn trong 05 năm; voucher trải nghiệm miễn phí các dòng xe Jeep - RAM; các khách mời tham dự các sự kiện trong chuỗi tìm kiếm Top 100 Phong cách doanh nhân 2025 cũng sẽ có cơ hội sở hữu những voucher chăm sóc làm đẹp toàn diện nội - ngoại thất xe hơi trị giá lên tới 20 triệu đồng.

TS. Nguyễn Thu Hương – Trưởng BTC chương trình Top 100 Phong cách doanh nhân chia sẻ: "Ngay từ khi có ý tưởng về Người tiên phong 2025, Thu Hương đã nghĩ ngay đến những chuyến hành trình trải nghiệm khắp mọi miền đất nước trên những chiếc xe Jeep đầy mạnh mẽ, cá tính của JVA, nơi chúng tôi có thể thực hiện những cuộc trò chuyện cởi mở, thân tình với các ứng viên Top 100 Phong cách doanh nhân 2025. Hương tin rằng, JVA chính là một người bạn đồng hành vô cùng tuyệt vời trên chặng đường sắp tới của chương trình Top 100 Phong cách doanh nhân nói riêng và cộng đồng doanh nhân Việt đầy bản lĩnh, tự do, mạnh mẽ nói chung".

Các khách mời tham dự hào hứng với không gian tại JVA cùng các dòng xe Jeep và RAM được trưng bày trong khu vực sự kiện

Chương trình phát động Top 100 Phong cách doanh nhân - Người tiên phong 2025 sẽ chính thức được tổ chức vào 13h30 ngày 26/03/2025 tại khách sạn Reverie Sài Gòn - số 22 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. Chương trình quy tụ sự tham dự của hơn 300 doanh nhân, nhà đầu tư, thành viên mạng lưới nữ lãnh đạo WLIN Global cùng những thông tin hoạt động của Top 100 Phong cách doanh nhân 2025. Sau lễ phát động, chương trình sẽ bắt đầu hành trình tìm kiếm những ứng viên và tổ chức các sự kiện chia sẻ, kết nối hàng tháng tại Hà Nội (tháng 4), Đà Lạt (Tháng 6), Bình Dương (tháng 8), Tây Bắc (tháng 9) và lễ vinh danh – trao giải sẽ được tổ chức vào ngày 20/12/2025 tại Tp. Hồ Chí Minh.

Top 100 Phong cách doanh nhân - Người tiên phong 2025

Đơn vị tổ chức: Tạp chí Phong cách doanh nhân, WLIN Global Holdings.

Đơn vị thực hiện: Nam Hương Media Group

Đơn vị đồng hành: JVA, Goldsun Media

Đơn vị bảo trợ truyền thông: wlin.vn, Pro Image, SBody, Alicio Magazine, Celebrity World, MGI, Pro MBA, Ấn phẩm Phong Cách Doanh Nhân.

Thông tin liên hệ:

Hotline: 0916 350 072

Facebook: WLIN VIỆT NAM

Website: https://www.businessstyle.vn/

Email: info@wlin.com.vn