KĐN nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2022

Hội nghị vinh dự được đón tiếp ông Hoàng Văn Quang – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty khí Việt Nam (PV GAS); ông Đỗ Đông Nguyên, Thành viên Hội đồng quản trị PV GAS cùng đại diện lãnh đạo các Văn phòng/Ban chuyên môn PV GAS, các công ty KVT, DVK, NCSP; đại diện Công đoàn, Đoàn thanh niên Tổng Công ty.



Hát mừng Hội nghị Người lao động KĐN 2022.

Về Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam Bộ, Đoàn chủ tịch điều hành Hội nghị gồm có ông Nguyễn Thành Minh – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty, Chủ tịch đoàn; ông Phan Thanh Lộc – Chủ tịch Công đoàn Công ty và ông Nguyễn Kim Ngọc – Phó giám đốc Công ty.



Ông Nguyễn Thành Minh – Giám đốc KĐN đã báo cáo: năm 2022, KĐN triển khai thực hiện kế hoạch SXKD với rất nhiều khó khăn thách thức như: Nhu cầu khí có nhiều biến động; một số nguồn khí chủ lực, giá rẻ đã bắt đầu suy giảm mạnh; công tác kiểm soát ăn mòn và chất lượng khí ngày càng phức tạp do một số giếng khai thác đã đi vào giai đoạn cuối đời mỏ; công tác vận hành phân phối khí ngày càng khó khăn do nhiều nguồn khí đấu nối vào hệ thống; công tác bảo dưỡng sửa chữa (BDSC) ngày càng tăng về quy mô, phạm vi và khối lượng công việc do hệ thống công trình khí đã hoạt động gần 30 năm; Số lượng các hợp đồng mua bán khí, hợp đồng dịch vụ vận hành ngày càng tăng,…

Tuy nhiên, được sự chỉ đạo sát sao của Ban Lãnh đạo PV GAS, sự phối hợp hỗ trợ của các Ban và các đơn vị trong TCT, các đối tác, các ban ngành, chính quyền địa phương cùng với việc huy động sức mạnh của hệ thống chính trị trong công ty; phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của tập thể Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV, KĐN đã chủ động tìm kiếm, xây dựng và đưa ra các giải pháp hợp lý trong các lĩnh vực hoạt động, tăng cường thực hành tiết giảm chi phí trong công tác BDSC cũng như công tác quản lý; quản lý tài chính; tận dụng tối đa những cơ hội để triển khai thực hiện và đến nay đã cơ bản hoàn thành tốt các mục tiêu, các nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng Ủy, TCT giao; đảm bảo việc vận hành An toàn – Liên tục và hiệu quả; góp phần hoàn thành kế hoạch chung của PV GAS.

Theo đó, trong năm 2022, KĐN đã cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao: Sản lượng khí tiếp nhận và tiêu thụ đạt trên 6,4 tỷ m3 khí; doanh thu vượt 11% so với kế hoạch. Công tác An ninh - An toàn - Sức khoẻ - Môi trường được thực hiện tốt với số giờ làm việc an toàn trên công trình khí KĐN là 693.700 giờ, số giờ vận hành an toàn liên tục: 8.016 giờ, 11 tháng đầu năm không xảy ra các sự cố gây dừng, giảm cấp khí.

Công tác BDSC, quản lý kiểm soát thiết bị, đường ống được triển khai đúng tiến độ, đáp ứng tốt yêu cầu sản xuất, không để xảy ra các trường hợp dừng/giảm cấp khí do lỗi thiết bị với độ tin cậy và độ sẵn sàng của hệ thống đạt 100%, vượt so với chỉ tiêu đề ra. Công tác tài chính kế toán trong năm qua đã luôn tuân thủ theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước;

Thực hiện quyền bầu chọn đại biểu xứng đáng của KĐN.

Trong công tác hành chính – nhân sự - đào tạo – văn hóa doanh nghiệp, KĐN đã thực hiện theo đúng quy trình của TCT; Công tác đào tạo chú trọng bám sát nhu cầu thực tế, đúng tiến độ, tiết giảm chi phí thông qua các giải pháp như tăng cường công tác đào tạo nội bộ, kèm cặp, giao lưu học hỏi nhằm nâng cao kỹ năng chuyên môn về vận hành, công tác phối hợp xử lý sự cố cho các vận hành viên các công trình khí.



Công tác nghiên cứu khoa học và phát huy sáng kiến như một điểm sáng với 59 ý tưởng sáng kiến được công nhận, 31 sáng kiến cải tiến, hợp lý hóa sản xuất trong năm 2022, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý an toàn, vận hành, BDSC và mang lại hiệu quả kinh tế hằng trăm tỷ đồng.

Công tác an sinh xã hội được triển khai mạnh mẽ với việc ủng hộ gia đình khó khăn dọc tuyến ống, vận động ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt; tổ chức các chương trình hiến máu nhân đạo, ủng hộ xe đạp cho các trường học, học bổng trẻ em hiếu học, xây dựng nhà đại đoàn kết, tài trợ y tế, thăm hỏi NLĐ khó khăn, ủng hộ 3 ngày lương quỹ Tương trợ Dầu khí…với tổng số tiền lên đến 2,38 tỷ đồng.

Hội nghị đã biểu dương và khen thưởng cho 10 cá nhân tiêu biểu và 05 tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022; 10 cá nhân tiêu biểu trong công tác sáng kiến năm 2022;

KĐN biểu dương và khen thưởng các cá nhân và tập thể xuất sắc tiêu biểu năm 2022.