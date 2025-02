Kê biên, thu giữ nhiều tài sản trong vụ doanh nghiệp xăng dầu hối lộ cựu vụ phó

Như Báo Tiền Phong đưa tin, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ra cáo trạng vụ án "Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí" xảy ra tại Bộ Công thương , Công ty Thương mại tư vấn đầu tư Bách Khoa Việt và Công ty Thương mại Dịch vụ Long Hưng.

Trong vụ án, Viện kiểm sát truy tố bị can Nguyễn Lộc An, cựu Vụ phó Vụ thị trường trong nước của Bộ Công Thương về tội "Nhận hối lộ".

Cùng vụ án, bị can Nguyễn Tuấn Quỳnh , nguyên Chủ tịch Công ty Long Hưng, bị đề nghị truy tố tội "Đưa hối lộ". Các bị can Trần Trác Việt Đức, Giám đốc Công ty Bách Khoa Việt, và kế toán trưởng doanh nghiệp này là Đỗ Thị Tuyết Nga, bị cáo buộc tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí".

Cáo trạng nêu nhân thân ông Nguyễn Lộc An vào năm 2004 từng bị Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 4 năm về tội “Trốn thuế”; đến năm 2006, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội xử phúc thẩm tuyên lại ông An 3 năm tù (đã xóa án tích).

Ông An sau đó trải qua thời gian công tác, tiếp tục giữ chức Vụ phó Vụ thị trường trong nước - Bộ Công thương. Đáng chú ý, trong thời gian giữ chức vụ này, ngoài việc nhận hối lộ trong vụ án nêu trên, ông An còn bị cáo buộc nhận hối lộ trong vụ án Xuyên Việt Oil, tháng 11/2024, ông đã bị Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phạt 4 năm tù.

Cáo trạng lần này quy kết ông An có hành vi nhận hối lộ hơn 14,2 tỷ đồng của Công ty Bách Khoa Việt và Công ty Long Hưng .

Về thủ đoạn, hồ sơ vụ án cho thấy, ông An đều chủ động gợi ý sẽ giúp đỡ chủ hai doanh nghiệp được Bộ Công thương cấp giấy phép kinh doanh, nhập khẩu xăng dầu và làm đầu mối thương nhân; đồng thời, cựu Vụ phó cũng gợi ý hai doanh nghiệp chi tiền để đánh đổi lợi ích.

Tại Công ty Long Hưng, Viện kiểm sát cho rằng, doanh nghiệp ban đầu được thành lập với mặt hàng kinh doanh chủ yếu là dầu FO cho các nhà máy nhiệt điện.

Đến khoảng giữa năm 2014, bị can Nguyễn Tuấn Quỳnh, Chủ tịch HĐTV Công ty Long Hưng, nhận thấy để chủ động trong việc nhập khẩu, kinh doanh dầu FO thì cần được cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu.

Quỳnh do đó tìm và gặp ông Nguyễn Lộc An và được “rỉ tai” đang tham mưu, đề xuất Bộ Công Thương, Chính phủ ban hành Nghị định quy định về kinh doanh xăng dầu. Sau khi Nghị định được ban hành, Công ty Long Hưng nộp hồ sơ, ông An hứa “sẽ giúp”.

Theo cáo buộc, khi Nghị định 83/2014/NĐ-CP được ban hành, ông Quỳnh nhờ ông An giúp và được tư vấn, hướng dẫn hợp thức hoàn thiện hồ sơ. Từ đó, Công ty Long Hưng thực hiện theo và gửi hồ sơ, đề nghị xin cấp giấy phép lên Bộ Công Thương.

Ông An cũng làm trưởng đoàn kiểm tra tại Công ty Long Hưng. Diễn biến sau đó tại công ty này cũng tương tự với Công ty Bách Khoa Việt của bà Trần Thị Loan Phương.

Bị can Nguyễn Lộc An hầu tòa trong vụ án Xuyên Việt Oil.

Kê biên nhà đất, thu hồi khoảng 10 tỷ đồng

Ngày 4/2/2015, cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải ký giấy phép kinh doanh, xuất nhập khẩu xăng dầu cho Công ty Long Hưng. Đến khoảng tháng 7/2015, ông Quỳnh gặp ông An tại Hà Nội và được cựu Vụ phó "gợi ý" đang có nhu cầu mua nhà tại khu đấu giá Vườn Đào, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Khoảng 2 tháng sau, ông An chủ động đề nghị Quỳnh "hỗ trợ" 10 tỷ đồng để mua căn nhà trên.

Cáo trạng nêu, ông Quỳnh hiểu ý của ông An và thực tế biết rõ nội dung "gợi ý" của ông này là trước đó chưa được hưởng lợi gì qua việc An giúp Công ty Long Hưng. Mặt khác, Ông An có quyền hạn kiểm tra điều kiện, đề nghị thu hồi giấy phép... của Công ty Long Hưng bất kỳ lúc nào nên để đảm bảo hoạt động kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu của Công ty Long Hưng không bị ảnh hưởng, Quỳnh đồng ý chi tiền.

Ông Nguyễn Lộc An đã chủ động cho ông Quỳnh số tài khoản của vợ là bà Nguyễn Kim Ngọc để Quỳnh chuyển tiền. Tuy nhiên, sau khi vợ ông Quỳnh biết việc chi tiền và phản đối, Quỳnh nói lại với ông An và thống nhất sẽ chỉ chi 5 tỷ đồng, nửa còn lại, ông An trả lại Quỳnh.

Theo cáo trạng, sau khi nhận 5 tỷ đồng từ ông Quỳnh và 9,2 tỷ đồng từ Chủ tịch Công ty Bách Khoa Việt Trần Thị Loan Phương, vợ chồng ông An dùng 14 tỷ đồng để mua căn biệt thự tại 14D3 khu đất đấu giá 18,6 ha ở phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, còn 200 triệu ông An chi tiêu ăn uống, sinh hoạt cá nhân.

Giai đoạn điều tra, Viện kiểm sát cho hay, cơ quan tiến hành tố tụng đã kê biên tài sản là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, đứng tên bà Nguyễn Kim Ngọc, vợ ông Nguyễn Lộc An. Đây là tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân, được mua từ nguồn tiền do Nguyễn Lộc An phạm tội mà có.

Ngoài ra, gia đình ông Nguyễn Lộc An đã nộp 8,13 tỷ đồng cho bị can để sung vào ngân sách Nhà nước.

Gia đình bị can Trần Trác Việt Đức cũng nộp 1 tỷ đồng và gia đình bị can Đỗ Thị Tuyết Nga nộp 50 triệu đồng để bồi thường thiệt hại.