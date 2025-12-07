Kết quả cuộc họp của EU về tịch thu hơn 200 tỉ euro

Một cuộc họp của các đại sứ tại trụ sở EU ở Brussels về đề xuất tịch thu tài sản Nga, được trình bày dưới hình thức một "khoản vay bồi thường" cho Ukraine, đã kết thúc mà không đạt được kết quả thực chất, một nguồn tin trong giới ngoại giao Brussels tiết lộ với TASS.

Theo nguồn tin, cuộc họp đã tiến hành thảo luận đầu tiên về đề xuất của Ủy ban châu Âu tại cuộc họp định kỳ của Ủy ban Các Đại diện Thường trực của EU (Coreper) nhưng không đưa ra quyết định thực tiễn nào.

Cuộc thảo luận dự kiến sẽ tiếp tục vào tuần tới trong khuôn khổ chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh châu Âu dự kiến họp vào ngày 18-19/12.

Giám đốc điều hành Euroclear, bà Valérie Urbain, phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Bỉ RTBF rằng kế hoạch tịch thu tài sản Nga do Ủy ban châu Âu đề xuất là không thực tế và có nguy cơ dẫn đến phá sản của kho lưu ký Euroclear, nơi đang giữ khoảng 185 tỉ euro tài sản Nga bị đóng băng.

Bà Urbain cảnh báo rủi ro dòng vốn nước ngoài rút khỏi Euroclear nếu quyết định này được thực hiện, đồng thời nhấn mạnh "sự ổn định của thị trường tài chính" có thể bị đe doạ. Bà cũng cho biết nếu kế hoạch được thông qua tại Hội nghị Thượng đỉnh EU, Euroclear sẵn sàng thử kiện.

Theo đề xuất của Ủy ban châu Âu công bố ngày 3/12, có tổng cộng khoảng 210 tỉ euro tài sản Nga bị phong tỏa trong EU, trong đó khoảng 185 tỉ euro bị phong tỏa tại các tài khoản Euroclear, còn 25 tỉ euro hiện chưa rõ vị trí.

Ủy ban châu Âu dự kiến kiểm soát 165 tỉ euro trong số này để tài trợ cho Ukraine giai đoạn 2026–2027, và dùng 45 tỉ euro còn lại để trả cho các khoản vay đã cấp cho Ukraine từ năm 2024, với lãi suất được trả từ việc tái đầu tư tài sản Nga.

Trước đó, Đại sứ Nga tại Bỉ Denis Gonchar khẳng định trong một cuộc phỏng vấn với TASS rằng dù tịch thu tài sản Nga được tiến hành bằng cách nào thì đó vẫn là hành vi cướp đoạt, và cảnh báo rằng phản ứng của Nga sẽ diễn ra ngay lập tức và gây thiệt hại nhiều cho phương Tây.