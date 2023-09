Kết quả VMAs 2023: Taylor Swift ôm cúp mỏi tay, Jungkook (BTS) thắng nhẹ 1 giải, nhóm nam JYP gây bất ngờ

Giải thưởng MTV Video Music Awards 2023 vừa khép lại sáng nay theo giờ Việt Nam. Lễ trao giải năm nay do Nicki Minaj làm host đã vinh danh 2 giải thành tựu: Michael Jackson Video Vanguard Awards cho Shakira và Global Icon Awards cho Diddy. Trước thềm trao giải, Taylor Swift là ứng viên sáng giá nhất khi là người thống trị số lượng đề cử với 11 đề cử.

Hãy xem sau đêm VMAs 2023, thần tượng của bạn có nằm trong danh sách chiến thắng?

Nicki Minaj làm host của VMAs 2023. Cô cũng đã mang về cúp VMAs cho hạng mục Best Hip-hop (MV Hip-hop xuất sắc nhất).

Taylor Swift đại thắng, ôm cúp đến mỏi tay

Taylor Swift đích thân xuất hiện tại lễ trao giải năm nay dù đang cực kì bận rộn với lịch trình The Eras Tour và không có gì ngạc nhiên khi tâm điểm đổ dồn vào nữ nghệ sĩ. Cô cũng xuất sắc mang về 9 chiến thắng trên tổng số 11 đề cử, bao gồm 3 chiến thắng quan trọng nhất: Video of The Year (Video ca nhạc của năm) và Song of The Year (Ca khúc của năm) đồng loạt cho Anti-Hero, Artist of The Year (Nghệ sĩ của năm). Midnights cũng giành chiến thắng ở hạng mục Album of The Year (Album của năm).

Không có gì bất ngờ khi Taylor Swift thắng giòn giã tại VMAs 2023.

Jungkook thắng giải an ủi, Stray Kids vượt BLACKPINK ở 1 hạng mục quan trọng

Bản hit đình đám của Jungkook thời gian vừa qua - Seven - cũng đã được vinh danh là Song of The Summer. Mặc dù đây là giải nhỏ, nhưng cũng là một sự ghi nhận cho độ thành công của Jungkook tại thị trường Hoa Kỳ. Giải thưởng Push Performance of The Year (Màn trình diễn triển vọng) cũng được trao về cho nhóm TXT.

MV S-Class của Stray Kids cũng đã giúp nhóm vượt qua loạt đối thủ đình đám như BLACKPINK, Aespa, Fifty Fifty, Seventeen,... để trở thành người chiến thắng ở mục khá quan trọng - Best Kpop (MV Kpop xuất sắc nhất). Tuy nhiên, fan BLACKPINK không phải buồn lâu khi nhóm đã làm nên lịch sử khi trở thành nhóm nhạc nữ đầu tiên sau 24 năm giành chiến thắng giải Group of The Year (Nhóm nhạc của năm).

Stray Kids tại thảm đỏ VMAs 2023.

KẾT QUẢ MTV VIDEO MUSIC AWARDS 2023: (Một số hạng mục quan trọng) Video of The Year: Anti-Hero (Taylor Swift) Song of TheYear: Anti-Hero (Taylor Swift) Artist of The Year: Taylor Swift Best New Artist: Ice Spice Push Performance of The Year: Sugar Rush Ride (TXT) Best Collaboration: TQG (Carol G ft. Shakira) Best Pop: Anti-Hero (Taylor Swift) Best Hip-hop: Super Freaky Girl (Nicki Minaj) Best R&B: Shirt (SZA) Best Kpop: S-Class (Stray Kids) Group of The Year: BLACKPINK Show of The Summer: Taylor Swift