Khách đi máy bay Tết tăng cao kỷ lục, Tân Sơn Nhất dẫn đầu

Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) cho biết, trong giai đoạn nghỉ Tết Nguyên đán năm 2025 tính từ ngày 24/1-2/2 (tức 25 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ), tổng sản lượng vận chuyển hành khách toàn thị trường đạt 2,5 triệu hành khách (tăng 17,8%); trong đó vận chuyển hành khách quốc tế đạt 1,35 triệu khách (tăng 23%); vận chuyển hành khách nội địa đạt 1,14 triệu khách (tăng 12% so với cùng kỳ 2024).

Các hãng HKVN đã vận chuyển hơn 1,67 triệu lượt hành khách tăng 12,8% và gần 7 nghìn tấn hàng hóa tăng 4% so với cùng kỳ 2024. Trong đó, vận chuyển quốc tế đạt hơn 536.000 khách và hơn 3.600 tấn hàng hóa, tăng 14% về hành khách và tăng nhẹ 1,1% về hàng hóa so với cùng kỳ năm 2024; vận chuyển nội địa đạt hơn 1,1 triệu khách và 3.200 tấn hàng hóa, tăng 12% về hành khách và tăng 7,4% về hàng hóa so với cùng kỳ năm 2024.

Sản lượng vận tải trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 tăng cao “kỷ lục” với gần 3,6 triệu hành khách thông qua các cảng hàng không sân bay. Ảnh: Hữu Huy.

Đáng chú ý, hành khách thông qua các cảng hàng không, sân bay cả nước tăng cao hơn cùng kỳ, với xấp xỉ 3, 6 triệu hành khách (tăng 16% so với cùng kỳ 2024). Các cảng hàng không sân bay (CHKSB) trọng điểm, sản lượng hành khách cũng tăng so với cùng kỳ 2024, theo đó cảng hàng không quốc tế (CHKQT) Tân Sơn Nhất đạt xấp xỉ 1,38 triệu hành khách (tăng 7,6%); CHKQT Nội Bài đạt xấp xỉ 900.000 hành khách (tăng 12%) và CHKQT Đà Nẵng đạt hơn 381.000 hành khách (tăng 26%).

Đặc biệt, trong giai đoạn nghỉ Tết, CHKQT Tân Sơn Nhất đã phục vụ từ 824 đến 970 lượt cất hạ cánh/ngày, với lượng hành khách thông qua đạt trung bình 138.000 hành khách/ngày. Ngày cao điểm nhất, ghi nhận kỷ lục là ngày 24/1 (tức ngày 25 tháng Chạp là ngày làm việc cuối cùng trước nghỉ Tết), CHKQT Tân Sơn Nhất khai thác 1002 lượt cất hạ cánh (tăng 10% so với cùng kỳ 2024), với 152.000 lượt hành khách (tăng 13% so với cùng kỳ 2024). Cục HKVN nhận định, mức khai thác vừa nêu đã cao hơn so với Tết Nguyên đán năm 2020.

Vấn đề nổi lên trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán là tình trạng các chuyến bay chậm, trễ chuyến nhưng đã được Cục HKVN nhanh chóng chỉ đạo khắc phục. Ảnh: Hữu Huy.

Cục HKVN đánh giá, vấn đề nổi lên trong một số ngày thuộc giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán là tình trạng các chuyến bay chậm, trễ chuyến. Tình trạng này phát sinh có nguyên nhân lớn từ tình hình thời tiết diễn biến bất lợi khi hiện tượng sương mù và mây thấp xuất hiện ở khu vực các CHKSB phía Bắc. Hiện tượng thời tiết bất lợi gây ra những xáo trộn trong hoạt động các chuyến bay với việc tàu bay chậm giờ khởi hành, bay vòng chờ, muộn giờ tàu về hay phải chuyển sân để hạ cánh.

Nguyên nhân thứ hai dẫn đến tình trạng chậm, trễ chuyến bay cũng đến từ việc quá tải hạ tầng CHKSB khiến kéo dài thời gian tàu bay phải chờ để lăn vào bãi đỗ và lăn ra đường CHC, khi hoạt động khai thác được tăng cường để phục nhu cầu hành khách.

Trước tình trạng chuyến bay chậm, trễ chuyến, Cục HKVN đã nhanh chóng ban hành chỉ thị số 456 ngày 24/1 và văn bản số 483 ngày 28/1 yêu cầu các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điều hành bay, khí tượng theo dõi chặt chẽ, sát sao tình hình thời tiết để kịp thời ứng phó; giảm tỉ lệ chậm chuyến do các nguyên nhân chủ quan, kịp thời thông báo, cập nhật các thay đổi lịch bay và đảm bảo thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm của người vận chuyển đối với hành khách .