Khách mạnh dạn 'xuống tiền', doanh nghiệp tất bật mở tour chơi Tết Ất Tỵ 2025

Còn 40 ngày nữa mới đến dịp nghỉ lễ Tết Nguyên đán Ất Tỵ nhưng một số đơn vị lữ hành tại TP.HCM cho biết họ bất ngờ với lượng đặt mua tour mùa cao điểm này.

Khách lo chơi Tết sớm

Tại Bến Thành Tourist, bà Trần Phương Linh, Giám đốc Tiếp thị công nghệ thông tin, cho biết sức mua tour Tết Nguyên đán rất khả quan. Năm nay khách mua tour Tết Nguyên đán rất sớm nên từ đầu tháng 12, doanh nghiệp này đã hoàn thành hơn 80% kế hoạch tour Tết với du lịch nước ngoài. Tour trong nước đã bán hoàn thành 100% kế hoạch và đang mở bán thêm tour tăng cường.

Các thị trường du lịch nước ngoài được khách yêu thích và đặt nhiều dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ này là Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Thổ Nhĩ Kỳ và Úc. Với du lịch trong nước, các tỉnh miền núi phía Bắc cùng với Tây Nguyên vẫn là địa điểm ưu tiên mùa Tết. Năm nay, tour miền Tây được rất nhiều khách đặt mua.

Năm nay Tết Dương lịch sát Tết Nguyên đán nên khách du lịch chốt tour Tết sớm hơn bình thường. (Ảnh: P. Minh)

“Thời điểm hiện tại, hầu hết tour Tết trong nước của BenThanh Tourist đã kín chỗ. Chúng tôi đang mở thêm tour tăng cường để phục vụ nhu cầu của khách hàng. Đây là một điều khá bất ngờ, vì thông thường tour du lịch nước ngoài hoàn thành kế hoạch sớm hơn du lịch trong nước, do du khách nội địa có thói quen chốt tour khá cận ngày khởi hành. Điều này cho thấy du khách đang có những thay đổi rõ rệt trong hành vi mua sắm, và ưu tiên hàng đầu cho chất lượng dịch vụ, nội dung trải nghiệm trong chương trình tour, thể hiện qua việc chọn mua sớm để có nhiều lựa chọn”, bà Linh cho biết.

Đại diện BenThanh Tourist cho biết thêm Tết Ất Tỵ này, giá vé máy bay và giá dịch vụ tăng khá cao khiến giá tour Tết tăng 4 - 20% so với giá tour khởi hành ngày thường. Tuy nhiên, mức giá này nếu so sánh với giá tour Tết Giáp Thìn 2024 do doanh nghiệp đã làm việc từ sớm với các hãng hàng không và nhà cung cấp dịch vụ, để có ưu đãi tốt.

Công ty đồng thời lựa chọn khai thác tập trung ở các tuyến, điểm giá vé máy bay không tăng quá cao, từ đó xây dựng chùm sản phẩm tour Tết có mức giá hợp lý. Nhờ vậy, lượng tour khách đặt tại doanh nghiệp không chịu ảnh hưởng nhiều về giá.

Ông Phạm Anh Vũ, Giám đốc truyền thông Công ty Du lịch Việt, cũng cho biết khá bất ngờ với lượng tour Tết Nguyên đán bán sớm. Hiện doanh nghiệp lữ hành này đã hoàn thành khoảng 50% tour nước ngoài. Tết năm nay, xu hướng khách chọn chủ yếu vẫn là các nước châu Á, vì đi lại thuận lợi, giá rất tốt trong dịp Tết.

Với tour trong nước, khách ở các tỉnh, thành phía Nam chủ yếu chọn các tour tham quan, vui chơi ở miền Bắc và miền Trung. Dự kiến năm nay, lượng khách của Du lịch Việt tăng 20 - 30% năm ngoái. Tuy nhiên, đại diện lữ hành này cho rằng câu chuyện tinh gọn bộ máy đang thực hiện cũng khiến công ty tính đến câu chuyện lượng khách mua tour có thể ảnh hưởng.

“Hiện nay chúng tôi chưa thấy dấu hiệu tác động, nhưng chúng tôi cũng xây dựng kế hoạch có tính đến dự phòng phương án này”, ông Vũ thông tin.

TP.HCM luôn là một trong những địa điểm vui chơi được khách trong và ngoài nước lựa chọn vào dịp cuối năm và Tết cổ truyền. (Ảnh: P. Minh)

Vietluxtour cũng cho biết đã đạt khoảng 70% kế hoạch kinh doanh tour Tết Nguyên đán 2025.

Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc tiếp thị & truyền thông Lữ hành Vietluxtour cho biết khách Việt du lịch xuyên Tết ngày càng nhiều, vì Tết là một trong những kỳ nghỉ dài của năm và thuận lợi để các gia đình, nhất là gia đình nhiều thế hệ thu xếp thời gian cùng nhau đi du lịch.

Vài năm gần đây, du khách có xu hướng đặt tour Tết lệch thời gian cao điểm, tức khởi hành trước Tết và kết thúc tour trước hoặc sau các ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết, để có được giá tour tốt, dịch vụ không bị quá tải.

Không tập trung Tết Dương lịch

Năm nay, Tết Dương lịch rơi vào giữa tuần, lại quá gần Tết Nguyên đán nên các hãng lữ hành cho biết gần như khách dồn sang đi chơi dịp Tết cổ truyền là chính. Các công ty cũng không tập trung riêng cho dịp nghỉ này mà xây dựng các tour định kỳ cho cả dịp cuối năm, kéo dài từ Noel.

Ông Phạm Anh Vũ cho biết thời điểm này chỉ tập trung làm tour Tết Nguyên đán. Còn Tết Dương lịch, công ty chỉ xây dựng kế hoạch kế hoạch cho những tour ngắn, xung quanh TP.HCM, quanh Hà Nội.

Với du lịch nước ngoài cũng xây dựng các tour đi trước hoặc sau ngày 1/1/2025, kiểu đi nghỉ định kỳ cuối năm. Ví dụ Tết Dương lịch năm nay rơi vào thứ Tư thì tour khởi hành thứ Năm, Sáu để phù hợp dịp cuối tuần. Nhưng từ tuần đầu tháng 12, những tour đường dài, tour đi nước ngoài cho dịp Noel, Tết Dương lịch là không còn bán.

Đại diện BenThanh Tourist cũng cho biết, đơn vị này đang đặt trọng tâm vào kế hoạch mở bán tour Tết Âm lịch và các sản phẩm tour du lịch sau Tết, các tour giá trị lớn đến thị trường xa và mới lạ tăng trải nghiệm của khách.

Đối với thị trường du lịch Tết Dương lịch, công ty không mở bán tour dàn trải mà tập trung cho các thị trường nổi bật được du khách quan tâm nhất. Hong Kong (Trung Quốc) và Nhật Bản là những thị trường hot nhất trong dịp Tết Dương lịch 2025 tại BenThanh Tourist, với tỷ lệ lấp đầy đạt khoảng 75 - 85%, tùy tuyến điểm.

Dịp Tết Dương lịch, các tour gần quanh Hà Nội, TP.HCM dự báo sẽ đông khách vì thời gian nghỉ ngăn. (Ảnh minh họa: H.L)

Một số tour bán tốt như Thái Lan Bangkok - Safari World - Pattaya, 5 ngày 4 đêm, khởi hành 28/12, giá 10,99 triệu; tour Hong Kong - đỉnh núi Thái Bình - vịnh Nước Cạn - Đại lộ Ngôi sao, 4 ngày 3 đêm, khởi hành 29/12, giá 15,59 triệu đồng; tour Nhật Bản Osaka - Kyoto - Gifu - Làng cổ Shirakawago, 6 ngày 5 đêm, khởi hành 28/12, giá 26,99 triệu đồng...

Bà Trần Bảo Thu cho biết Vietluxtour chuẩn bị kế hoạch kinh doanh cuối năm từ cuối quý 2/2024. Dự đoán dịp du lịch cuối năm nay (Tết Dương, Tết Nguyên đán), các thị trường MICE, inbound, outbound và tour lẻ nội địa sẽ có tỷ lệ tăng trưởng tốt. Kỳ vọng tỷ lệ tăng trưởng mùa cuối năm nay ở các thị trường trung bình khoảng 20 - 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh nghiệp đang xúc tiến nhiều hợp đồng khách đoàn cho các chương trình du lịch tất niên của nhiều doanh nghiệp, và bắt đầu vào mùa cao điểm của inbound ở các thị trường mục tiêu châu Âu, Úc, Mỹ, Đông Bắc Á…

Vietluxtour cũng cho biết đang làm mới, đa dạng dòng sản phẩm city tour tại TP.HCM, tập trung vào sản phẩm văn hoá, lịch sử, ẩm thực và trải nghiệm du lịch đêm tại thành phố, như các tuyến Sài Gòn xưa - TP.HCM nay, Tour Biệt động Sài Gòn, Ký ức Sài Gòn - Chợ Lớn, Quận 1 - Sắc màu về đêm… với nhiều tín hiệu thu hút khách rất tốt trong dịp cuối năm, Tết Nguyên đán này.

Theo nhận định, khách sẽ sôi động kéo dài đến hết tháng 1/2025, do thói quen nhiều người thường đặt dịch vụ cận ngày khởi hành.