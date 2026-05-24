Khách 'ruột' của Moscow chuẩn bị mua 1 tỷ mét khối khí đốt từ nước láng giềng EU với giá tương đương của Nga

Chính phủ mới của Hungary dự kiến sẽ quyết định trong vài tuần tới về việc ký kết hợp đồng với Romania về việc nhập khẩu 1 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm từ mỏ ngoài khơi Neptun Deep ở Biển Đen .

Sản xuất tại mỏ Neptun Deep dự kiến bắt đầu vào năm 2027. Tổng lượng tiêu thụ khí đốt hàng năm của Hungary là khoảng 9 tỷ mét khối, trong đó khoảng 4,5 tỷ mét khối hiện đến từ Nga.

Khí đốt từ Romania theo hợp đồng sẽ đáp ứng từ 20 - 25% khối lượng mà Hungary cần để bù đắp cho khả năng thiếu hụt khí đốt Nga khi chương trình REPowerEU của EU cấm mua năng lượng Nga có hiệu lực từ tháng 10/2027.

Các nguồn tin cho biết giá khí đốt của Romania đã được thỏa thuận ở mức tương đương với giá khí đốt của Nga.

Quá trình này trở nên phức tạp hơn do những chuyển biến chính trị ở cả 2 nước. Luật pháp Romania trao cho nhà nước quyền ưu tiên ký kết các thỏa thuận chiến lược, và chính phủ lâm thời Romania cho biết họ dự định thực hiện quyền đó nhưng thiếu thẩm quyền để đưa ra quyết định cuối cùng.

Thời hạn 7 ngày để phản hồi Hungary đã hết hạn vào ngày 15/5. Romania sau đó đã yêu cầu gia hạn đến giữa tháng 6.

Theo các nguồn tin, phía Hungary đã hoàn tất các thủ tục chuẩn bị hợp đồng, trong đó công ty năng lượng nhà nước MVM đã nhận được các phê duyệt cần thiết từ tháng 3.

Mới đây, tân Thủ tướng Hungary Péter Magyar dự đoán EU sẽ nối lại việc mua khí đốt của Nga sau khi cuộc xung đột ở Ukraine kết thúc. Ông tuyên bố Hungary ủng hộ việc đa dạng hóa nguồn năng lượng nhưng phải cân nhắc đến chi phí nhiên liệu.

Ông cho biết khí đốt tự nhiên hóa lỏng được vận chuyển qua Biển Baltic, Ba Lan và Slovakia có giá cao hơn đáng kể so với khí đốt từ Nga, Romania và Áo.

Theo Bne Intellinews﻿