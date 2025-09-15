Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khách Tây chạy hệ điều hành nội địa khiến hội hay nhờn tái mặt: "Chắc học đến tiếng Việt cao cấp rồi"

15-09-2025 - 05:59 AM | Lifestyle

"Đùa sai người rồi, rút lui thôi", một cư dân mạng bình luận.

Không chỉ có những danh lam thắng cảnh, ẩm thực... mà nếp sống, một vài đặc trưng của các vùng miền cũng trở thành điểm thu hút với những người nước ngoài khi đến Việt Nam.

Mới đây, khi ghé thăm miền Tây, một anh Tây lần đầu tiên biết đến võng, ngủ trên võng. Anh chàng hào hứng đăng cảnh mình nằm ngủ trưa trên võng, và để caption: "Oh My God, võng là điều tuyệt vời mà tôi tìm thấy ở Việt Nam."

Bài đăng nhanh chóng thu hút lượng tương tác cao, bởi nằm võng vốn được coi là “đặc sản” của miền Tây. Nhiều người Việt nếu không đến Cà Mau, Bạc Liêu... thì có khi cũng chẳng biết. “Mà thử rồi thì ai cũng thích mê. Trưa hè gió thoảng, khi đã ăn trưa no nê, pha một ly trà đường uống rồi nằm đung đưa trên chiếc võng, thiu thiu ngủ, thích mê,” một cư dân mạng bình luận.

Và cứ thế, netizen rôm rả vào bình luận dưới bài đăng của anh Tây này. Tưởng anh chàng không biết tiếng Việt nên nhiều người đùa vui, giỡn nhây bằng những câu nửa Anh (thì khen) mà nửa Việt (thì chê). Ví dụ như: “6 (xấu) hoắc vậy trời, you so beautiful (bạn thật xinh đẹp)” hay “Có vậy cũng đăng, your videos are very interesting (video của bạn rất thú vị)”...

Thế nhưng, ai ngờ anh Tây này còn rành tiếng Việt hơn cả người bản địa. Đến cả chữ “6”- vốn nhiều người dùng để thay cho từ “xấu” mà anh chàng cũng biết. Chưa dừng lại ở đó, anh Tây  còn biết cách đùa nhây lại, bằng cách phản hồi nửa Việt (thì chê) mà nửa Anh (thì khen). Đó là: “Chưa biết ai 6 hơn ai. You're breathtakingly beautiful (Bạn đẹp xuất sắc luôn)” hay “Thanks, you are so kind (Cảm ơn bạn, bạn thật tốt bụng), clip vậy thôi chứ cũng 500K views.”

Không ngờ tới phải không....

“Cỡ này chắc học đến tiếng Việt cao cấp rồi. Chúng ta đã chọc nhầm người. Tôi người Việt 100% đây còn không nghĩ ra các đáp trả bình luận như ông này. Xin là xin rút lui,” một cư dân mạng bình luận.

Nhiều người còn dí dỏm nói anh Tây chỉ thiếu ca trà đường nữa là có thể “nhập hộ khẩu” vào miền Tây. Đọc comment thôi cũng đủ cười đến sáng mai. Hiện tại, chỉ sau 1 ngày đăng tải, clip với vỏn vẹn một bức ảnh của người đàn ông này đã thu về hơn 1,6 triệu lượt xem, cư dân mạng rôm rả bình luận:

- "Ổng biết tiếng Việt còn giỏi hơn cả tôi, đoàn mình cẩn thận".

- "Trời ơi, gặp phải Tây bản địa, cá thể vượt trội rồi".

- "Ai đó vào pha cho ổng ly trà đường hay cafe nữa được không".

- "Ổng xéo xắt cỡ đó luôn mà, còn biết dùng icone"

- "Đã thấy viết caption bằng tiếng Việt là tui đã nghi ngờ rồi".

Trên trang TikTok cá nhân, anh chàng Tây này thường xuyên đăng tải nhiều clip ghi lại trải nghiệm cuộc sống tại Việt Nam, đặc biệt là ẩm thực quen thuộc như phở, cà phê…

Anh đã học tiếng Việt trong nhiều năm và ngày càng sử dụng thành thạo. Gần đây, khi có dịp về miền Tây, anh liên tục cập nhật hình ảnh về đời sống, sinh hoạt và ẩm thực nơi đây, thậm chí còn lồng nhạc Việt Nam để tạo thêm sự gần gũi.

Nguồn: zachhueston1

Vợ Duy Mạnh sắm "cả rổ" túi hàng hiệu trăm triệu nhưng cách "unbox" mới khiến netizen bàn tán vì... "tưởng đâu hàng chợ"!

Theo Trần Hà

Phụ nữ số

