Khách Tây "nghiện" đi cắt tóc ở Việt Nam, định vào 15 phút nhưng 2 tiếng sau mới chịu ra

Ở các quốc gia phương Tây, barbershop vốn là nơi giải quyết nhanh gọn mái tóc hay bộ râu trong không gian ồn ào, thao tác diễn ra chớp nhoáng chỉ 15 đến 30 phút. Thế nhưng, nhiều nam du khách không khỏi ngỡ ngàng khi bước vào các tiệm tóc ở trung tâm TP.HCM.

Không chỉ đơn thuần là tiếng tông đơ hay kéo cắt, họ được chào đón bằng không gian tách biệt, mùi hương tinh dầu dịu nhẹ và một danh sách dịch vụ dài ngoằng vượt xa trí tưởng tượng của một người chỉ định đi tỉa tót lại vẻ ngoài.

Một du khách Hàn Quốc chia sẻ sự bất ngờ khi lần đầu trải nghiệm tại khu vực Quận 1: "Tôi chỉ định ghé vào cắt tóc cho nhẹ đầu sau chuyến bay dài, nhưng cuối cùng lại được trải qua hơn một tiếng rưỡi với gội đầu thảo dược, massage cổ vai gáy và cả chườm đá nóng. Cảm giác như đang nằm trong một spa trị liệu chuyên sâu chứ không phải tiệm tóc. Điều này hiếm khi xuất hiện ở quê nhà của tôi".

Chính sự kết hợp lạ lùng giữa phong cách nam tính phương Tây và liệu pháp thư giãn tinh tế chuẩn Á Đông đã biến những tiệm tóc này thành trạm dừng chân lý tưởng. Những du khách vốn quen với nhịp sống hối hả, hay vừa kiệt sức sau chuyến bay chênh lệch múi giờ, lại tìm thấy sự cân bằng ở một nơi tưởng chừng chỉ dành cho việc chải chuốt bề ngoài.

Không dừng lại ở việc gội đầu hay massage cổ vai gáy, thứ thực sự khiến nhiều du khách Tây lẫn Á phải tròn mắt kinh ngạc chính là nghệ thuật lấy ráy tai và cạo mặt bằng dao lam truyền thống. Ban đầu, không ít người tỏ ra e dè, thậm chí nín thở khi thấy thợ cắt tóc sử dụng bộ dụng cụ kim loại lạ lẫm chạm vào vùng nhạy cảm.

Thế nhưng, chỉ sau vài phút căng thẳng, cảm giác nhột nhạt nhanh chóng nhường chỗ cho sự thỏa mãn tột độ. Rất nhiều vlogger du lịch quốc tế từng thốt lên trên video của họ rằng đây là trải nghiệm giải tỏa căng thẳng đỉnh cao nhất tại Việt Nam. Điều đáng nói là, chỉ với mức chi phí bằng một ly cà phê ở New York hay London, họ lại được chăm sóc tỉ mỉ như những vị thượng khách thực thụ. Chính mức giá rẻ đến bất ngờ cộng hưởng cùng chất lượng phục vụ chu đáo đã biến một buổi đi cắt tóc bình thường trở thành kỷ niệm khó quên, khiến du khách thi nhau chia sẻ rầm rộ trên các hội nhóm du lịch quốc tế.

Dọc các tuyến đường tụ tập đông du khách quốc tế như Lê Lợi hay Nguyễn Thị Nghĩa, không khó để bắt gặp những mô hình boutique tĩnh lặng này. Các tiệm như King Premium Barbershop hay King Luxury Barbershop đang khéo léo biến việc chăm sóc râu tóc thành một liệu pháp phục hồi năng lượng. Khách ngoại sẵn sàng chi trả cho một gói dịch vụ tổng thể, từ cắt xén chỉn chu, gội đầu dưỡng sinh cho đến bấm huyệt êm ái.

Việc khách Tây nghiện chui vào tiệm cắt tóc nam để xả stress cho thấy hành vi du lịch đang thay đổi theo hướng mềm mại và tận hưởng hơn. Đôi khi, một buổi chiều nằm thư giãn ngắt kết nối hoàn toàn với thế giới bên ngoài tại một tiệm tóc địa phương lại mang đến sức hút và sự thỏa mãn ấn tượng hơn bất kỳ danh lam thắng cảnh nào .