Khách Tây ngồi vỉa hè ăn đặc sản khi du lịch Hà Nội: Bất ngờ được lên thời sự, danh tính thật gây thích thú

Mới đây, một đoạn video ngắn được trích từ bản tin thời sự quốc gia sáng đầu tuần đã bất ngờ nhận được nhiều sự quan tâm. Cụ thể, bản tin thời sự này nói về vấn đề vỉa hè tại thủ đô Hà Nội. Trong bản tin, một nhân vật vô tình xuất hiện, anh là một nam du khách nước ngoài đang ngồi vỉa hè, say sưa thưởng thức bát bánh đa cua. Biểu cảm vô tư cùng cách anh hoàn toàn không nhận ra ống kính đang zoom cận vào mình khiến cư dân mạng “cười nghiêng ngả”, gọi đây là một trong những khoảnh khắc đời thường thú vị nhất thời gian gần đây.

Ngay sau đó, bạn gái của chính nhân vật trong video đã đăng lại video thú vị này. Không phải là du khách bình thường, chàng "khách Tây" là Kentrell Barkley – cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp từng thi đấu tại giải Bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam (VBA). Barkley sinh năm 1996, từng khoác áo Saigon Heat mùa 2023 và để lại dấu ấn mạnh mẽ: dẫn đầu danh sách ghi điểm, lập kỷ lục 51 điểm/trận và giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải (MVP). Anh cũng góp công lớn đưa Saigon Heat lên ngôi vô địch VBA trước khi chuyển sang thi đấu tại Indonesia.

Hình ảnh anh chàng qua ống kính của bạn gái khi thưởng thức bánh đa cua trên vỉa hè Hà Nội (Ảnh ABG Tina)

Anh chàng vô tình xuất hình trong khung hình của chương trình thời sự buổi sáng (Ảnh chụp màn hình)

Từ món ăn quen thuộc của người Hà Nội đến sự “say mê” của khách nước ngoài

Khoảnh khắc Barkley ngồi thảnh thơi trên vỉa hè phố Lý Thường Kiệt, tay cầm tô bánh đa cua nóng hổi, gợi lên hình ảnh rất đỗi quen thuộc với người dân Thủ đô. Bánh đa cua từ lâu đã là món ăn gắn liền với ẩm thực miền Bắc: Nước dùng thơm lừng từ gạch cua đồng, sợi bánh đa đỏ dai nhẹ, thêm chút rau sống, chả lá lốt hoặc mọc… tạo nên hương vị mộc mạc nhưng quyến rũ. Nhiều người nước ngoài từng chia sẻ họ ngạc nhiên vì “một món ăn đơn giản lại có thể có hương vị sâu và tròn đến vậy”.

Đáng chú ý, Barkley không phải người nổi tiếng đầu tiên bị cuốn hút bởi ẩm thực Việt Nam. Trước đó, Mark Wiens – food blogger nổi tiếng thế giới – từng nhiều lần khẳng định bánh đa cua và các món cua đồng Việt Nam là “đỉnh cao ẩm thực đường phố”.

Việc một ngôi sao bóng rổ Mỹ ngồi thoải mái ăn bánh đa cua trên vỉa hè Hà Nội vì thế không có gì lạ – thậm chí còn phản ánh sức hút rất riêng của văn hoá ẩm thực Việt. Với nhiều người nước ngoài từng sống lâu năm tại đây, chính những món ăn giản dị như bánh đa cua, phở, bún chả, bánh cuốn lại là điều khiến họ thấy Việt Nam gần gũi và muốn gắn bó lâu dài.

Dưới bài đăng về đoạn video, hàng loạt bình luận hào hứng xuất hiện:

“Đỉnh quá, MVP VBA mà cũng ngồi vỉa hè ăn bánh đa như dân thủ đô. Dễ thương thật sự”.

“Nhìn ảnh thấy rõ luôn: chỉ cần ăn ngon là quên hết mọi thứ, kể cả camera quốc gia!”

“Ẩm thực Việt Nam có lực hút mạnh vậy đó. Ai tới rồi cũng mê, cũng ghiền”.

Bánh đa cua không chỉ là một món ăn quen thuộc của người Hà Nội mà còn là đại diện tiêu biểu cho sự tinh tế trong ẩm thực miền Bắc. Khác với nhiều món nước cầu kỳ gia vị, bánh đa cua gây ấn tượng bằng sự giản dị nhưng giàu chiều sâu: Nước dùng được nấu từ cua đồng giã tay, cho vị ngọt thanh tự nhiên; phần gạch cua béo thơm tạo màu sắc hấp dẫn; sợi bánh đa đỏ làm từ gạo, phơi thủ công nên có độ dai mềm đặc trưng. Tô bánh thường được điểm xuyết thêm vài miếng chả lá lốt, rau muống chần, hành phi thơm… tạo nên một tổng thể hài hòa.

Điều đặc biệt là dù không phải món ăn được quảng bá mạnh mẽ như phở hay bún chả, bánh đa cua vẫn âm thầm chinh phục nhiều thực khách quốc tế nhờ hương vị đậm chất dân dã nhưng tinh tế.

Với người Việt, đây là món gắn liền với tuổi thơ, với những quán nhỏ ven chợ hay góc phố buổi sớm. Còn với người nước ngoài, trải nghiệm ngồi vỉa hè, hít hà hơi nóng từ tô bánh trong tiết trời se lạnh của Hà Nội lại mang đến cảm giác gần gũi, chân thực về đời sống Việt Nam — cảm giác mà nhiều người nói rằng “chỉ cần thử một lần là nhớ mãi”.