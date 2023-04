Khách Tây trải nghiệm món Việt lọt top "kinh dị nhất thế giới" rồi nhận xét: "Đúng là độc lạ Việt Nam!"

Trứng vịt lộn là món ăn được chế biến từ quả trứng vịt khi phôi đã phát triển thành hình, vào khoảng 17 - 21 ngày tuổi. Trứng sẽ được rửa sạch, luộc lên, để sôi kỹ khoảng 8 - 10 phút rồi để nguyên khoảng 20 phút nữa. Khi ăn sẽ đập vỏ trứng, ăn khi còn nóng để không bị tanh và ăn kèm cùng rau răm, gừng tươi thái chỉ, cho thêm các loại gia vị như muối tiêu, mì chính, giấm ớt...

Trứng vịt lộn Việt Nam từng lọt top những món ăn kinh dị nhất thế giới. (Ảnh minh họa)

Tuy là món ăn dân dã và quen thuộc ở Việt Nam hay các nước châu Á khác như Philippines, Campuchia và một số vùng Thái Lan, Trung Quốc, song trứng vịt lộn từng lọt top những món ăn "kinh dị nhất thế giới", hay những món ăn từ trứng "tệ nhất thế giới." Nguyên nhân được đưa ra đó là nhiều người không thể ăn được món ăn này vì cảm thấy đáng sợ bởi vẻ bề ngoài, họ cảm thấy mình đang ăn một con vật sống nếu như quả trứng "quá già", có cả phần con bên trong quả trứng.

Như đã nói ở trên, đa phần các du khách nước ngoài khi tới Việt Nam đều rất sợ khi nhìn thấy hay được rủ thưởng thức trứng vịt lộn. Song cũng có một số vẫn dám thử và cảm nhận của họ khiến nhiều người Việt bất ngờ.

Will - một du khách đến từ Pháp có thời gian dài sinh sống tại Việt Nam là một ngoại lệ như thế. Trên trang cá nhân của mình, đã rất nhiều lần Will chia sẻ anh ăn trứng vịt lộn. Lần đầu tiên "gặp" món ăn Việt đặc biệt này, Will đã bị giật mình và đánh rơi quả trứng xuống chiếc bát. Tuy nhiên sau vài lần ăn thử, Will có thể ăn trứng một cách ngon lành, thậm chí có thể nói là anh đã "nghiền" món ăn này.

Lần đầu chàng trai Pháp Will nhìn thấy trứng vịt lộn. (Ảnh Tiktok Willinvietnam)

Và sau một vài lần, chàng trai có thể ăn ngon lành món ăn này. (Ảnh Tiktok Willinvietnam)

Hai du khách nước ngoài khác xuất hiện trong video của một người hướng dẫn viên Việt trên Tiktok cũng nhận xét, trứng vịt lộn đúng là món ăn "độc lạ Việt Nam". "Phần lòng trắng có vị thật khác biệt, còn phần lòng đỏ chính là phần yêu thích của tôi. Nó ngon!", 2 du khách nói thêm. Tuy nhiên khi ăn phải những quả trứng vịt lộn "quá già", phôi đã hình thành phần nào các bộ phận của con vịt, thì các vị khách Tây cũng có người tá hỏa mà bỏ chạy. Du khách dưới đây là một ví dụ.

2 nữ du khách thích thú khi thưởng thức trứng vịt lộn và nhận xét: "Đúng là độc lạ Việt Nam!" (Video Tiktok Sonnuutu90)

Nam du khách rất thích trứng vịt lộn cho đến khi nhìn thấy bộ phận của chú vịt bên trong quả trứng. (Ảnh Tiktok @viiviiby)

Trứng vịt lộn và những phiên bản khác nhau

Là món ăn phổ biến ở Việt Nam cũng như nhiều quốc gia châu Á, song không phải trứng vịt lộn ở đâu cũng giống nhau. Điểm khác biệt lớn nhất chính là cách ăn của từng vùng miền, địa phương.

1. Trứng vịt lộn ở miền Bắc Việt Nam

Ở các địa phương miền Bắc Việt Nam, trứng vịt lộn sau khi luộc sẽ được đập vỡ vỏ, cho ra những chiếc bát, chén nhỏ. Mỗi bát trứng thường nhiều nhất là 2 quả. Khi ăn, người ăn sẽ tùy chọn các loại ăn kèm như rau răm, gừng, các gia vị như giấm, bột canh, mì chính, tiêu..., dựa trên khẩu vị và sở thích.

Trứng vịt lộn ở miền Bắc thường được đập ra bát nhỏ, thêm rau rằm, gừng để ăn kèm. (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, người miền Bắc còn có kiểu ăn kết hợp trứng vịt lộn cùng những món ăn khác, coi trứng vịt lộn như một món ăn kèm. Ví dụ điển hình nhất chính là món bún riêu.

Thực tế, trong bát bún riêu truyền thống không hề có nhiều đồ ăn kèm như hiện nay, mà chỉ có nước dùng, bún cùng gạch cua. Song để cải tiến sao cho phù hợp với khẩu vị và nhu cầu người ăn, người bán giờ đây sáng tạo cho thêm cả trứng vịt lộn vào bún riêu.

Cách ăn này giúp đem lại nhiều hương vị hơn, cũng như tăng chất dinh dưỡng trong món ăn này. Bên cạnh đó, trứng vịt lộn còn có thể ăn cùng cháo, ăn cùng rau ngải cứu, ăn cùng gà tần...

Ở miền Bắc, người ta thường cho trứng vịt lộn vào nhiều món ăn khác như bún riêu, mỳ gà tần để tăng sự bổ dưỡng. (Ảnh minh họa)

2. Trứng vịt lộn ở miền Nam Việt Nam và Philippines

Khác với các địa phương ở miền Bắc, người miền Nam lại ăn trứng vịt lộn theo một cách hoàn toàn khác. Thay vì đập vỡ hẳn vỏ trứng và cho ra bát mới ăn, họ chỉ đập một phần nhỏ và sẽ ăn trực tiếp quả trứng khi còn đang trong vỏ. Chiếc thìa nhỏ sẽ được lách qua phần đục vỏ. Nước của trứng cũng sẽ được người ăn húp hết, trước hoặc sau khi ăn.

Nhiều thực khách nhận xét, cách ăn này giúp trứng vịt lộn giữ nguyên được sự nóng hổi. Nó cũng tương tự với cách ăn của người Philippines với món ăn "Balut sa puti", nghĩa là "được bọc trong màu trắng". Ngoài trứng vịt lộn, người miền Nam còn có món trứng vịt dữa, cũng tương tự nhưng quả trứng có phần đặc biệt hơn khi nó gần bị ung, hư.

Trứng vịt lộn và trứng vịt dữa ở miền Nam.

3. Trứng vịt lộn ở Trung Quốc

Đại Kiều, một cô gái người Việt đang sinh sống và làm việc tại Trung Quốc chia sẻ trên trang cá nhân của mình, người Trung Quốc cũng rất thích ăn trứng vịt lộn, và trứng vịt lộn cũng được bán rất nhiều theo kiểu gánh hàng rong trên đường phố, cụ thể là thành phố Đông Hưng - thành phố cô đang ở.

Cũng theo Đại Kiều, phiên bản trứng vịt lộn ở Trung Quốc có cách ăn giống với trứng vịt lộn ở miền Bắc Việt Nam, tức là sẽ đập nguyên quả trứng, cho ra bát, cùng các gia vị ăn kèm. Tuy nhiên, người Trung Quốc sẽ biến tấu thêm để phù hợp với khẩu vị của họ. Không chỉ có rau răm và gừng, họ còn cho thêm nhiều loại rau khác bên dưới bát trứng, và khi ăn còn rắc cả hành phi lên trên.

Trứng vịt lộn ở Đông Hưng, Trung Quốc cho cả hành phi lên trên. (Ảnh Tiktok Daikieuinchina)

Dù là trứng vịt lộn ở phiên bản quốc gia nào, vùng miền nào, thì về cơ bản đây vẫn là một món ăn nhẹ dân dã và nổi tiếng của người Việt. Dù lọt vào top những món ăn kinh dị nhất thế giới, hay những món ăn tệ nhất thế giới, thì cũng không thể phủ nhận, trứng vịt lộn là một màu sắc rất riêng trong bản đồ ẩm thực Việt.