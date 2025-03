Khải Hoàn Land chính thức phân phối độc quyền The Manhattan Glory của CĐT Vinhomes

Đây là cột mốc quan trọng, khẳng định sự tín nhiệm của Chủ đầu tư Vinhomes dành cho Khải Hoàn Land về năng lực kinh doanh vượt trội, uy tín và sự chuyên nghiệp, trong sứ mệnh trao gửi những sản phẩm, dịch vụ bất động sản (BĐS) cao cấp nhất đến với khách hàng – nhà đầu tư tinh anh.

Chủ đầu tư Vinhomes là thương hiệu BĐS hàng đầu Việt Nam, giữ vai trò chủ chốt trong hệ sinh thái của Tập đoàn Vingroup, tiên phong kiến tạo những khu đô thị đáng sống bậc nhất. Tính đến hiện tại, Vinhomes đang phát triển và vận hành gần 50 dự án, đô thị trải dài từ Nam ra Bắc, góp phần đưa thị trường BĐS Việt Nam vươn tầm quốc tế.

Là dự án trọng điểm, đắt giá nhất tại tâm điểm Vinhomes Grand Park - Đại đô thị đáng sống bậc nhất Sài Gòn, The Manhattan Glory chắt lọc tinh hoa của BĐS siêu sang, hướng đến nhóm khách hàng siêu giàu, giới thượng lưu có gu hưởng thụ đẳng cấp và thực sự am hiểu giá trị của sản phẩm. Do vậy, Chủ đầu tư Vinhomes cân nhắc, lựa chọn kỹ càng một đối tác tư vấn, môi giới BĐS uy tín và chuyên nghiệp; trong đó, đội ngũ môi giới phải giàu kinh nghiệm, am hiểu chuyên sâu trong lĩnh vực BĐS, hiểu biết sâu sắc về thị trường, đánh giá được ưu điểm của từng dự án để nắm bắt "chân dung" khách hàng tiềm năng cùng kỹ năng đàm phán xuất sắc, nhằm hỗ trợ tư vấn khách hàng tốt nhất.

Đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe trên, Khải Hoàn Land được Chủ đầu tư Vinhomes tin cậy "chọn mặt gửi vàng" trở thành đại lý độc quyền phân phối siêu phẩm The Manhattan Glory.

The Manhattan Glory phiên bản "Limited Edition" kết tinh từ những giá trị tuyệt mỹ, định tầm vị thế độc tôn của chủ nhân kiệt xuất

Đồng hành cùng Chủ đầu tư Vinhomes từ những ngày đầu thành lập, Khải Hoàn Land đã chứng minh được năng lực kinh doanh hiệu quả khi giữ vững vai trò là đối tác chiến lược Platinum và top đầu đại lý xuất sắc, mang về doanh thu ấn tượng qua hàng loạt chiến dịch bán hàng trong nhiều năm liền.

Gần 20 năm hình thành và phát triển, Khải Hoàn Land được biết đến là Nhà phát triển dự án và Môi giới BĐS hàng đầu với hệ sinh thái ngày càng vững mạnh.

Theo đó, doanh nghiệp đang tích cực phát huy tốt vai trò đầu tư - phát triển dự án chuyên nghiệp cùng nhiều chủ đầu tư lớn, uy tín trong và ngoài nước. Đồng thời, Khải Hoàn Land liên tục mở rộng mạng lưới chi nhánh quy mô tập trung trải dài từ Nam ra Bắc với lực lượng môi giới hùng hậu, chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm. Đây là những yếu tố chủ đạo giúp Tập đoàn triển khai kế hoạch kinh doanh thành công và nhận được sự tín nhiệm của các chủ đầu tư danh tiếng.

Được biết, trong thời gian tới, Khải Hoàn Land sẽ ra mắt ứng dụng công nghệ tiên tiến, tích hợp nhiều tính năng thông minh, hứa hẹn trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho đội ngũ kinh doanh "chốt nhanh, thắng nhanh" trong các chiến dịch bán hàng – Đây là cột mốc quan trọng trong hành trình chuyển đổi số của Khải Hoàn Land, nhằm tạo ra lợi thế cạnh tranh ưu việt trên thị trường.

Cộng hưởng lợi thế từ hệ thống môi giới rộng khắp trong hệ sinh thái và trợ lực từ ứng dụng công nghệ trực tuyến đầy sức hút, Khải Hoàn Land sẽ phát huy tối đa thế mạnh, đưa ra các phương án tối ưu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động phân phối The Manhattan Glory.

Khải Hoàn Land sẽ phối hợp cùng CĐT triển khai các kế hoạch chi tiết phân phối độc quyền dự án The Manhattan Glory

Là phiên bản giới hạn, The Manhattan Glory được xem là "đặc khu nhà giàu" mới tại TP.HCM bao gồm biệt thự, boutique villa, shophouse mang phong cách thiết kế Đông Dương quyền quý, kiêu sa như những lâu đài thu nhỏ nằm trọn bên dòng sông đắt giá và hội tụ tiện ích đỉnh cao như: bến thuyền cao cấp có lâu đài Crystal Palace tráng lệ, đại lộ ánh sáng thời thượng cùng các biểu tượng nghệ thuật và tiểu cảnh đầy mê hoặc, hiếm có.

Bên cạnh đó, dự án còn sở hữu hàng loạt các công viên nội khu phong cách resort độc đáo với hệ thống bể bơi, sân tập thể thao, khu vui chơi… được thiết kế hiện đại, mới lạ. Tất cả mang đến phong cách sống luxury thượng hạng, nơi giới tinh hoa có được không gian nghỉ dưỡng đẳng cấp bậc nhất bên thiên nhiên kỳ vĩ và ngập tràn xúc cảm thăng hoa.

Cũng theo ghi nhận, mới đây, ngày 6/3/2025, Khải Hoàn Land vinh dự là top đầu đại lý phân phối dự án Vinhomes Hậu Nghĩa trực thuộc Vinhomes West CBD – Khu đô thị chiến lược Tây Bắc – Đồng hành cùng Chủ đầu tư Vinhomes trên hành trình Tây tiến 2025, tiên phong chinh phục những đỉnh cao mới, xứng đáng là đại lý chủ lực trong gần một thập kỷ qua.

Việc nâng tầm quan hệ hợp tác chiến lược bền vững giữa hai thương hiệu BĐS lớn – Khải Hoàn Land và Vinhomes sẽ giúp khách hàng – nhà đầu tư dễ dàng sở hữu tổ ấm xứng tầm, kết nối và tạo dựng một cộng đồng thành đạt, giàu có cùng nhau phát triển và lan tỏa tinh hoa đến các thế hệ tương lai, thúc đẩy giá trị BĐS Việt Nam lên một tầm cao mới.