Khải Hoàn Land phát hành lô trái phiếu thứ 2 kể từ đầu năm

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land (MCK: KHG, sàn HoSE) vừa có văn bản công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu.

Theo đó, ngày 3/12/2025, Khải Hoàn Land đã phát hành thành công lô trái phiếu mã KHG12502 gồm 800 trái phiếu ra thị trường trong nước.

Với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 80 tỷ đồng, kỳ hạn 60 tháng, dự kiến đáo hạn vào ngày 3/12/2030.

Các thông tin về trái chủ, tài sản đảm bảo, mục đích phát hành,... không được công bố. Tuy nhiên, theo thông tin ghi nhận trên HNX, lô trái phiếu có lãi suất 13,5%/năm.

Cũng theo thống kê trên HNX, đây là lô trái phiếu thứ 2 được Khải Hoàn Land phát hành kể từ đầu năm đến nay.

Ảnh minh họa

Trước đó, ngày 2/10/2025, Khải Hoàn Land cũng đã phát hành thành công lô trái phiếu mã KHG12501 có tổng giá trị phát hành 80 tỷ đồng, kỳ hạn 60 tháng, dự kiến đáo hạn vào ngày 2/10/2030.

Liên quan đến giao dịch cổ phiếu KHG, kết thúc khoảng thời gian giao dịch từ ngày 24/10/2025 đến ngày 7/11/2025, ông Nguyễn Khải Hoàn- Chủ tịch HĐQT của Khải Hoàn Land, đã mua vào gần 13,58 triệu cổ phiếu KHG nhằm mục đích tăng tỷ lệ sở hữu cá nhân.

Sau giao dịch, ông Hoàn tăng sở hữu cổ phiếu KHG từ gần 143,7 triệu cổ phiếu lên hơn 157,2 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 31,97% lên 34,99% vốn tại Khải Hoàn Land.

Ở chiều ngược lại, bà Trần Thị Thu Hương - vợ Chủ tịch Nguyễn Khải Hoàn, báo cáo việc bán ra lượng cổ phiếu đúng bằng số lượng ông Hoàn mua vào.

Giao dịch diễn ra cùng thời gian và bằng phương thức thỏa thuận. Qua đó, bà Hương giảm sở hữu từ gần 58,1 triệu cổ phiếu KHG, tỷ lệ 12,92% vốn xuống còn 44,5 triệu cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu 9,9%.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Khải Hoàn Land mang về hơn 382,4 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 95,1% so với 9 tháng đầu năm 2024. Sau khấu trừ các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng đạt gần 54,1 tỷ đồng, tăng 23,8%.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của Khải Hoàn Land tăng 4,4% so với đầu năm, lên mức gần 6.884,3 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu dài hạn chiếm 70% tổng tài sản, ở mức hơn 4.815,6 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 1.610,4 tỷ đồng, tăng 17,4% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính 1.199,9 tỷ đồng, chiếm 74,5% tổng nợ.



