Khai trương đội tàu du lịch cao cấp trên Vịnh Bái Tử Long

Nhân dịp này, Công ty CP du lịch Crystal Holidays (thành viên Tập đoàn Everland) cũng khai trương hành trình du lịch mang tên "The Beauty of Van Don" với 03 tuyến gồm: 1. Cảng Ao Tiên - đảo Tây Hoi - hòn Mèo May Mắn - đảo Bản Sen - hang Nhà Trò; 2. Cảng Ao Tiên - hang Phất Cờ - khu nuôi trồng trai ngọc (hòn Đá Đen) - cống Lão Vọng - hòn Đũa (hòn Dù) - đảo Minh Châu; 3. Cảng Ao Tiên - hang Cái Đé - hang Cái Lim. Đây cũng là các tuyến hành trình du lịch Vịnh Bái Tử Long được tỉnh Quảng Ninh chính thức công bố vào ngày 29/3 vừa qua.

Những chú "Thiên nga trắng" trên biển

Được biết, Crystal Holidays 991 và Crystal Holidays 992 là 02 tàu du lịch đầu tiên trong dự án phát triển đội tàu du lịch cao cấp của Tập đoàn Everland, gồm các tàu ngày và tàu ngủ đêm để khai thác các hành trình du lịch tham quan Vịnh Bái Tử Long và các hành trình kết nối giữa Vịnh Bái Tử Long và Vịnh Hạ Long, Vịnh Lan Hạ (Hải Phòng).

Bộ đôi tàu du lịch Crystal Holidays 991 và 992 với sức chứa 99 chỗ ngồi/tàu hiện đang là tàu khách du lịch ngày có công suất lớn và hiện đại hàng đầu tại Vân Đồn. Thiết kế mỗi tàu gồm 03 tầng được bố trí công năng riêng biệt. Tầng 1 là khoang hành khách chính được thiết kế rộng rãi, thoáng mát với view nhìn panorama bao quát toàn cảnh Vịnh Bái Tử Long. Phía sau đuôi tàu được thiết kế hạ sàn để mở rộng và tối ưu không gian công cộng cho du khách. Tầng 2 là khoang dành cho du khách VIP với nội thất sang trọng như du thuyền, có cả bể bơi ngoài trời và sundeck tắm nắng. Tầng 3 là không gian mở ngoài trời hoàn toàn với các ghế thư giãn, bộ bàn trà, cà phê để du khách vừa thưởng thức vừa ngắm cảnh. Hệ thống PCCC, xuồng cứu hộ, phao cứu sinh, hệ thống cảnh báo và cứu hộ trên tàu đều được thiết kế và trang bị theo tiêu chuẩn an toàn nhất.

Trên tàu còn có nhà hàng 5 sao với menu buffet hoặc menu À la Carte với nhiều món ẩm thực Á – Âu phong phú, được chế biến và phục vụ bởi các đầu bếp khách sạn chuyên nghiệp. Bên cạnh đó nhà hàng còn phục vụ các món hải sản tươi ngon lấy từ vựa hải sản Vân Đồn nổi tiếng, được chế biến theo hương vị truyền thống địa phương hoặc tùy theo yêu cầu của du khách.

Bộ đôi tàu du lịch cao cấp Crystal Holidays 991 - 992 được trang bị nội thất hiện đại, sang trọng cùng dịch vụ đẳng cấp phục vụ du khách

Điểm độc đáo của 02 tàu du lịch Crystal Holidays 991 và 992 là chúng được thiết kế theo concept du thuyền với kiểu dáng vừa mạnh mẽ vừa thanh lịch, nội thất sang trọng không kém các du thuyền ngủ đêm. Với màu sơn trắng nổi bật tương phản với màu xanh nước biển, bộ đôi tàu Crystal Holidays 991 và 992 trông vừa tinh tế, vừa lộng lẫy như những chú thiên nga trắng đang dạo chơi trên biển. Đặc biệt, trên tàu có rất nhiều góc view để du khách thoải mái checkin cùng phong cảnh hùng vĩ và lưu lại kỷ niệm về hành trình đáng nhớ trên Vịnh Bái Tử Long.

Ngay sau lễ khai trương, 02 tàu du lịch Crystal Holidays 991 và 992 sẽ chính thức phục vụ du khách tham quan các tour, tuyến trong hải trình "The Beauty of Van Don" của Crystal Holidays với tần suất xuất bến hàng ngày. Mỗi tour tham quan Vịnh sẽ từ 4 – 6 tiếng tùy theo lựa chọn. Du khách được phục vụ ăn trưa trên tàu và được sử dụng nhiều dịch vụ cũng như các hoạt động vui chơi giải trí khác.

Những mảnh ghép trong hệ sinh thái du lịch Vân Đồn

Sự kiện khai trương 02 tàu du lịch cao cấp Crystal Holidays 991 và 992 và hành trình du lịch "The Beauty of Van Don" là những mảnh ghép quan trọng trong hệ sinh thái du lịch khép kín mà Tập đoàn Everland và Crystal Holidays đang nỗ lực kiến tạo tại Vân Đồn, gồm cơ sở lưu trú, lữ hành, vận tải và dịch vụ du lịch.

Hiện Tập đoàn Everland đang đẩy nhanh tiến độ thi công và sớm đưa vào khai thác Tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí Crystal Holidays Harbour Vân Đồn nhằm giải quyết tình trạng thiếu khách sạn 5 sao, nhà hàng tiêu chuẩn quốc tế tại Vân Đồn. Sở hữu vị trí đắc địa với 2 mặt tiếp giáp Vịnh Bái Tử Long, Tổ hợp Crystal Holidays Harbour Vân Đồn gồm 05 tòa tháp cao từ 28 - 34 tầng, được quy hoạch hiện đại với 2.274 căn hộ du lịch và khách sạn 5 sao và 01 Trung tâm hội nghị quốc tế 1.500 chỗ, đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu của du khách từ lưu trú, nghỉ dưỡng, hội nghị hội thảo, mua sắm, đến vui chơi giải trí, ẩm thực… Crystal Holidays Harbour Vân Đồn được ví như một thành phố kết nối mang đậm chất sống toàn cầu, là không gian sống, làm việc lý tưởng, kết nối với thiên nhiên và nhịp sống toàn cầu, nơi chủ nhân được tận hưởng mọi tiện ích đẳng cấp trong cùng một quần thể.

Dự án Crystal Holidays Harbour Vân Đồn đi vào khai trương từ Quý III/2025 sẽ là cú huých quan trọng đối với du lịch Vân Đồn.

Công ty CP du lịch Crystal Holidays cũng đang tích cực bắt tay với các đơn vị lữ hành hàng đầu trong nước và quốc tế nhằm đưa thương hiệu du lịch Vân Đồn đến với du khách. Ngày 20/2/2025, Crystal Holidays đã ký kết hợp tác chiến lược với các hãng lữ hành quốc tế hàng đầu gồm H&T Travel (Đài Loan, Trung Quốc), Astar Travel (Trung Quốc), Century Travel & Marketing (Hàn Quốc), Fantasea Travel và Luxrury Tour (Việt Nam) để đưa khách in-bound đến Vân Đồn và Vịnh Bái Tử Long. Theo đó, các đối tác sẽ phối hợp cùng Crystal Holidays trong chiến dịch quảng bá điểm đến Vân Đồn và Vịnh Bái Tử Long ra thế giới, trọng tâm là thị trường Đông Bắc Á, với mục tiêu thu hút khách du lịch in-bound đến Vân Đồn và Vịnh Bái Tử Long ngay trong mùa hè 2025.

Việc đẩy mạnh đầu tư tổ hợp khách sạn 5 sao, khai trương đội tàu du lịch cao cấp và khai trương hành trình du lịch "The Beauty of Van Don" cho thấy nỗ lực của Tập đoàn Everland trong chiến lược phát triển hệ sinh thái du lịch dịch vụ tại Vân Đồn và quyết tâm đồng hành cùng chính quyền địa phương biến Vân Đồn trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn với du khách trong và ngoài nước trong tương lai không xa.