Khai trương ibis Styles – Điểm dừng chân không thể bỏ lỡ ở Vũng Tàu

Tọa lạc ngay Bãi Sau của Vũng Tàu và chỉ cách Thành Phố Hồ Chí Minh hai giờ lái xe, ibis Styles Vũng Tàu với 250 phòng nghỉ tiện nghi đang trở thành địa chỉ "nhất định phải đến" trên bản đồ xê dịch.



Là cái tên mới xuất hiện gần đây, thế nhưng, ibis Styles đã tạo nên một không gian nghỉ dưỡng ven biển đầy lý tưởng để dừng chân, trốn khỏi cái khói bụi, ồn ào tất bật của Sài Gòn. Đối với những bạn trẻ yêu du lịch, ibis Styles sở hữu lợi thế địa lý tiện lợi tại Vũng Tàu – một vị trí "đủ gần – đủ xa" để tận hưởng những kì nghỉ không cần lên kế hoạch.

Bên cạnh vị trí trọn vẹn, ibis Styles còn gây ấn tượng bởi thiết kế phá cách, đầy sáng tạo và dịch vụ tiện ích hấp dẫn, chu đáo.

Điểm nhấn của khách sạn chính là thiết kế đồng nhất trong từng phòng nghỉ, nhờ phong cách tươi trẻ, tính độc đáo trong từng chi tiết nội thất, và đặc biệt là khoảng không gian mở quyến rũ tràn đầy ánh sáng tự nhiên nhờ những khuôn cửa kính rộng sát trần phóng khoáng. Với diện tích phòng tiêu chuẩn 24m2 đến 46m2, 250 phòng nghỉ tại khách sạn ibis Styles đều được trang bị giường êm, chăn bông và gối cotton chất lượng cao, cùng kết nối Wifi không giới hạn.

Dù là tận hưởng kỳ nghỉ thanh bình, yên tĩnh hay hành trình đầy hào hứng thú vị, ibis Styles đều sẽ mang đến những trải nghiệm đáng nhớ từ chính kiến trúc hài hòa, tinh tế, đầy tính thẩm mỹ của khách sạn.

Với những nét chấm phá nội thất sinh động nhiều màu sắc, sảnh chờ Social Hub mang đến vô số góc "check-in" đầy sáng tạo, hấp dẫn cho du khách.

Ngay từ chính slogan "Smile – You are at ibis Styles" cũng đã thể hiện rõ mục tiêu mà khách sạn hướng tới: nụ cười và sự hài lòng của khách hàng. Không chỉ thế, với chương trình "Planet 21", ibis Styles Vũng Tàu cam kết thực hiện lối sống xanh bền vững, bằng việc khuyến khích khách lưu trú sử dụng những vật dụng cá nhân thay vì dùng bộ hotel kit của khách sạn để giảm lượng rác thải sinh hoạt. Ngoài ra, mỗi phòng nghỉ còn được trang bị hệ thống đèn tiết kiệm điện năng tối ưu, chỉ sử dụng chai đựng dầu gội và sữa tắm có thể làm đầy lại, và ống hút tre. Với cam kết này, thông điệp bảo vệ môi trường được khách sạn truyền tải tự nhiên hơn bao giờ hết.

Khi đến ibis Styles, du khách cũng không thể bỏ qua những tiện nghi của khách sạn như nhà hàng The StrEATs mang phong cách ẩm thực đường phố, với thực đơn đa dạng và phong phú từ Á sang Âu; hay hồ bơi tràn viền nằm cạnh bar OnTheTop. Tất cả đều mang đến cho du khách những trải nghiệm đầy cảm hứng và cảm giác "chill" sành điệu mới lạ ngay một nơi chốn du lịch thân quen như Vũng Tàu.

Cũng nằm trên tầng thượng, hồ bơi vô cực hướng biển của khách sạn tạo nên sức hút không thể cưỡng lại đối với du khách nào muốn ngâm mình thư giãn và lặng lẽ ngắm trọn khung cảnh bình minh.

Theo ông Mathieu Le Besq, Tổng Giám đốc của khách sạn ibis Styles Vũng Tàu, sự ra mắt của ibis Styles Vũng Tàu góp phần mang đến cho du khách một lựa chọn nghỉ dưỡng hợp ý tại Vũng Tàu với mức giá lý tưởng.

"Vũng Tàu đã từ lâu nổi tiếng là nơi nghỉ dưỡng ven biển nổi tiếng đối với du khách trong nước, đặc biệt đối với những ai sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, và hiện đang thu hút thêm một lượng lớn du khách quốc tế trong những năm gần đây. Với việc khai trương khách sạn ibis Styles Vũng Tàu, chúng tôi hy vọng sẽ chào đón những du khách đang tìm kiếm một khách sạn dòng bình dân với khung giá hợp lý, thiết kế trẻ trung, giường nghỉ cao cấp và kết nối Wi-Fi không giới hạn." ông Mathieu nhấn mạnh.

Nhân dịp khai trương cũng như chào đón dịp lễ Quốc tế Phụ Nữ 8/3, ibis Styles cũng giới thiệu 2 chương trình ưu đãi hấp dẫn:

Dine With Styles: Giảm 15% trên tất cả các bữa ăn tại nhà The StrEATs từ 18:00 -22:00 tối chủ nhật hàng tuần.

Ưu đãi phòng nghỉ trọn gói 1.650.000++ bao gồm ăn sáng, set ăn trưa/ăn tối, quyền lợi check-in sớm và check-out trễ, áp dụng cho cả dịp lễ 8/3 sắp tới. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng gửi email đến HB2U9@accor.com hoặc liên hệ số (0)254 352 6008 để được giải đáp thắc mắc và đặt phòng.

ibis Styles là thương hiệu dòng phổ thông truyền tải nét sáng tạo trong phong cách kiến trúc và sống động trong không gian nội thất. Đội ngũ nhân viên luôn thân thiện và mong muốn làm hài lòng khách bằng những ngạc nhiên nho nhỏ, nhằm mang lại những trải nghiệm độc đáo và đầy ý nghĩa cho khách lưu trú. Với hơn 500 khách sạn, 52.000 phòng nghỉ có mặt trên 45 quốc gia, ibis Styles hân hạnh đón tiếp các cặp vợ chồng, gia đình, khách du lịch độc lập và các thương gia.

ibis Styles là một trong những thương hiệu thuộc quản lý của tập đoàn AccorHotels hiện đang quản lý hơn 5000 khách sạn, khu nghỉ dưỡng và khu căn hộ trên 110 quốc gia.