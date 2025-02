Khai tử một công viên nghĩa trang

Ngày 4/2, nguồn tin của Tiền Phong cho biết UBND tỉnh Tiền Giang đã ban hành thông báo thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai đối với Công ty TNHH Hoàng Kim Nhung (quận Phú Nhuận, TPHCM).

Công viên nghĩa trang nhân dân Mỹ Phước Tây bị bỏ hoang.

Theo hồ sơ, ngày 19/3/2014, UBND tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định 577/QĐ-UBND duyệt kết quả chỉ định thầu nhà đầu tư dự án công viên nghĩa trang nhân dân Mỹ Phước Tây.

Nhà đầu tư được lựa chọn là Công ty TNHH Hoàng Kim Nhung và UBND tỉnh Tiền Giang đã ban hành Quyết định 3366/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 giao đất cho Công ty TNHH Hoàng Kim Nhung để thực hiện dự án.

Công viên nghĩa trang nhân dân Mỹ Phước Tây có diện tích 48.942,1 m2. Thời hạn sử dụng đất được tính kể từ ngày ký quyết định đến ngày 20/8/2064 theo hình thức nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Tổng số tiền phải nộp là hơn 12,4 tỷ đồng.

Sau khi nhận bàn giao đất, chủ đầu tư thực hiện các thủ tục xin phép xây dựng và đã tiến hành xây dựng hàng rào khuôn viên, nhà quản trang, nhà tang lễ, dựng nhiều tượng phật, các công trình khác phục vụ cho việc mai táng, trồng cây xanh, làm đường trong khuôn viên.

Ngày 14/9/2018, Sở TN&MT ban hành Công văn 4875/STNMT-CCMT về việc vận hành chính thức dự án công viên nghĩa trang nhân dân Mỹ Phước Tây của Công ty TNHH Hoàng Kim Nhung. Tuy nhiên, theo ghi nhận, hiện các công trình được xây dựng đều xuống cấp, bỏ hoang…

Số tiền công ty đã nộp vào ngân sách nhà nước tính đến ngày 6/5/2024 là 5 tỷ đồng. Tổng số tiền thuế nợ chưa nộp ngân sách nhà nước tính đến ngày 6/5/2024 là hơn 13 tỷ đồng.

Do công ty không hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất nên Chi Cục thuế Khu vực Cai Lậy đã ban hành Quyết định cưỡng chế số 314/QĐ-CCT ngày 12/3/2020 về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại tổ chức tín dụng của doanh nghiệp mở tại ngân hàng .

Tuy nhiên, tài khoản thanh toán của công ty không có số dư để thi hành quyết định cưỡng chế. Đến thời điểm thanh tra, công ty vẫn chưa nộp đủ số tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước.

Xét đề nghị của Sở TN&MT tỉnh Tiền Giang, UBND tỉnh đã ban hành thông báo thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai đối với Công ty TNHH Hoàng Kim Nhung với diện tích 48.942,1 m2. Lý do thu hồi là do chủ đầu tư đã vi phạm quy định tại điểm g, khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai năm 2013; Điều 15a Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, được bổ sung tại khoản 13 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP (nay là khoản 6 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024; điểm b khoản 1 Điều 32 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP).