Khám phá bộ sưu tập xe “đáng mơ ước” của CEO McLaren - Zak Brown

Khi nhắc đến một bộ sưu tập xe hơi được đánh giá cao, người ta sẽ nghĩ ngay đến một bộ sưu tập với những gì mới nhất và tốt nhất với những chiếc xe thể thao Paganis, Bugattis và Koenigseggs có giá trị hàng triệu USD. Nhưng đối với những người đam mê tốc độ thì bộ sưu tập với những chiếc xe đua tuyệt vời nhất của CEO McLaren Zak Brown dường như mới thực sự đáng mơ ước.

Giám đốc điều hành của McLaren Racing - Zak Brown từng là một tay đua chuyên nghiệp.

Tại Wakefield, West Yorkshire - trụ sở của đội đua xe thể thao United Autosports mà Brown sở hữu một phần, bạn sẽ tìm thấy một gara chứa một số chiếc xe đua vĩ đại nhất và có giá trị nhất mọi thời đại. Trong bộ sưu tập của Zak Brown, bạn sẽ tìm thấy những dãy máy đua cực kỳ độc đáo mang theo những câu chuyện được đánh dấu bằng những cái tên của các nhà vô địch đường đua như Ayrton Senna, Mika Häkkinen, Mario Andretti hay Jody Scheckter.



Từ những chiếc xe đua kart do Senna và Häkkinen thi đấu, đến những chiếc xe Công thức 1 của những năm 1970, 1980 và 1990, và CanAm, NASCAR, IndyCar, World Rally Championship và xe đua sức bền Nhóm C, bộ sưu tập của Brown sở hữu tất cả. Bộ sưu tập này thậm chí còn chứa một chiếc Ferrari F430 Challenge 2008 do chính vị CEO McLaren đua để giành chiến thắng.

Mặc dù việc trở thành ông chủ của McLaren Racing chắc chắn đã mang lại mức lương hậu hĩnh nhưng sự giàu có của Brown cũng đến từ Just Marketing International, một công ty tiếp thị xe thể thao mà ông thành lập năm 1995 và bán lại cho CSM Sport & Entertainment với giá 76 triệu USD vào năm 2013. Nhìn chung, tờ Wheels tổng kết rằng bộ sưu tập của Brown có tổng cộng 24 xe đua và 19 xe đường trường.

Về những chiếc xe chạy trên đường phố thông thường, bộ sưu tập của CEO McLaren Zak Brown có thể đã được làm mới liên tục trong nhiều năm. Tuy nhiên, nếu chỉ tính đến năm 2017, Brown đã sở hữu một chiếc Ferrari F40, Lamborghini Countach, Ford GT, Ferrari 599 GTO và McLaren 675 LT Spider.

Bên cạnh đó, tên của Brown cũng có thể được tìm thấy trên giấy tờ sở hữu của một chiếc Porsche 959 (một chiếc siêu xe ban đầu được sản xuất như một chiếc xe đua), một chiếc Bugatti EB110, một chiếc Ferrari 275 GTS, một chiếc Porsche 356 Speedster, một chiếc Jaguar E- Type (chiếc xe được Hoàng tử Harry và Meghan Markle ưa chuộng) và một chiếc Austin Healey.

Bộ sưu tập của Zak Brown sở hữu những chiếc xe đua F1 đáng giá bậc nhất.

Mặc dù không có những thiết kế hiện đại nhất như các bộ sưu tập lớn khác, ga ra ô tô của CEO McLaren lại được quản lý chu đáo với điểm nhấn là những siêu xe cổ điển và những tác phẩm kinh điển của thập niên 60.



Ngoài những chiếc xe thông thường, Brown cũng sở hữu một chiếc xe đua cũ của Carlos Sainz Ford Escort, một chiếc Jaguar XJR-10, một chiếc Porsche 935, chiếc Williams FW07 từng đoạt giải vô địch thế giới F1 của Alan Jones và một chiếc Williams khác, lần này là chiếc FW11 mà Nigel Mansell đã giành được giải Grand British năm 1987.

Trong video ghi lại lại chuyến tham quan bộ sưu tập xe hơi của mình với Jodie Kidd được đăng tải trên Youtube, Brown đã mô tả chiếc Ayrton Senna McLaren MP4/6 là một "viên ngọc quý" trong nhà để xe. Senna không chỉ là mẫu xe giành chức vô địch thế giới F1 mà Brown còn cho biết tay đua người Brazil đã giành được giải Grand Prix Monaco trên chính chiếc xe mà Brown sở hữu.

"Đối với tôi, điều này khiến chiếc xe trở nên vô cùng đáng giá. Đây là chiếc xe mà Ayrton đã cầm lái và giành được chức vô địch ở Monaco... thật không thể tin được" - Brown chia sẻ.

Một chiếc McLaren khác do Senna cầm lái đã giành chiến thắng ở Monaco cũng xuất hiện trong nhà để xe của Zak Brown, lần này là chiếc MP4/8A từ năm 1993, được bán đấu giá ở mức 4,46 triệu USD (105 tỷ đồng) vào năm 2018 và thậm chí bây giờ giá của nó còn có thể cao hơn.

Để biết chiếc xe có thể đáng giá bao nhiêu, ta có thể nhìn vào một chiếc Ferrari đời 2003 khác không thuộc sở hữu của Zak Brown, chiếc xe này từng cùng Michael Schumacher giành được 5 chiến thắng trong cuộc đua và giành chức vô địch Thế giới; chiếc xe này vừa được bán đấu giá vào năm 2022 ở mức 14,8 triệu USD (349 tỷ đồng).

Rất khó để xác định giá trị cho đa số xe có trong gara của Zak Brown bởi chúng là duy nhất, ít nhất là so với những siêu xe sản xuất hàng loạt và nhiều trong số chúng từng có lịch sử được sử dụng một lần trong buổi tập luyện hoặc giúp người lái giành được chức vô địch thế giới. Những chi tiết như vậy khiến việc định giá dao động dữ dội, nhưng tất nhiên sẽ lên tới hàng triệu USD.