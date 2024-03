Khám phá điểm đến mơ ước chỉ cách một vòng vô lăng

Theo thống kê mới nhất từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, tháng 2/2024 ghi nhận lượng khách du lịch nội địa ấn tượng, ước đạt 14 triệu lượt khách. Đây là dấu hiệu cho thấy sự phục hồi nhanh chóng của ngành du lịch tại Việt Nam. Năm 2024 được kỳ vọng sẽ chứng kiến một con số ấn tượng hơn với 110 triệu lượt khách du lịch nội địa.

Nở rộ trào lưu du lịch tự túc bằng ô tô riêng

Hệ thống đường sá hoàn thiện được cho là một trong những yếu tố chính thúc đẩy sự phát triển của du lịch nội địa trong năm 2024. Việc xây dựng và hoàn thiện các tuyến cao tốc đã giúp giảm thời gian di chuyển giữa các thành phố. Hiện nay, từ Hà Nội đến Sapa chỉ mất khoảng 6 giờ bằng ô tô, tương tự từ TPHCM đến Vũng Tàu cũng chỉ mất chưa đầy 3 giờ. Sự tiện lợi này đã tạo điều kiện lý tưởng cho du lịch tự túc bằng ô tô cá nhân, thu hút nhiều gia đình và nhóm bạn bởi sự linh hoạt và tự do trong việc quyết định lịch trình và điểm dừng chân.

Chị Kiều Linh, một nhân viên văn phòng tại TPHCM, chia sẻ: "Chỉ mất 3 giờ là nhóm mình đã tới Phan Thiết rồi. Chi phí cũng chỉ tốn khoảng gần 1 triệu đồng cho tiền xăng xe cả lượt đi và về, tiết kiệm hơn nhiều so với việc đặt xe taxi hoặc máy bay."

Đồng thời, du lịch bằng ô tô riêng mở ra cơ hội kết nối với địa phương một cách gần gũi và tự nhiên hơn. Thay vì chỉ ghé thăm các điểm du lịch nổi tiếng, du khách có thể dừng chân tại các cửa hàng, quán cà phê hoặc thậm chí là những ngôi làng nhỏ để trò chuyện với người dân và tận hưởng văn hóa địa phương.

Cũng theo ông Bá Long, một người dân địa phương tại Cà Mau cho biết: "Du lịch tự túc bằng ô tô rất tự do tuy nhiên cũng chỉ phù hợp với các gia đình đã có kinh nghiệm lái xe đường dài. Nên lưu ý chuẩn bị dụng cụ cứu hộ và bảo hiểm trước khi khởi hành."

Vững vàng tay lái, vạn dặm an tâm

Khi tham gia giao thông, ngoài việc tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc, việc lựa chọn "vòng tròn bảo vệ" cho tài sản, tính mạng của người điều khiển và các bên tham gia là điều vô cùng cần thiết. Nhất là tại thời điểm mới mua xe, chủ phương tiện thường rất quan tâm đến việc bảo vệ chiếc "xế cưng" của mình, nhưng sau một thời gian sử dụng việc này lại thường bị lơ là.

Tham gia bảo hiểm vật chất xe ô tô sẽ là lựa chọn đặc biệt thích hợp và cần thiết đối với những cung đường dài hoặc khám phá mạo hiểm.

Từ nay tới hết ngày 31/3/2024, Bảo hiểm Bảo Việt tặng ưu đãi lên đến 20% cho chương trình bảo hiểm vật chất xe ô tô, được triển khai trên toàn bộ hệ thống phân phối. Điều kiện áp dụng dành cho xe tham gia mới có thời gian sử dụng dưới 3 năm và tỷ lệ phí điều chỉnh giảm sẽ phụ thuộc vào loại xe và số tiền bảo hiểm.

Với mạng lưới gara phủ sóng khắp cả nước, quy trình giám định trực tuyến và dịch vụ cứu hộ 24/7, khách hàng có thể yên tâm trên mọi chuyến hành trình, bất kể thời gian và địa điểm khi tham gia chương trình bảo hiểm vật chất xe ô tô của Bảo hiểm Bảo Việt.

Ghi nhận những nỗ lực trên hành trình phát triển, năm 2023, Bảo hiểm Bảo Việt liên tiếp nhận được nhiều giải thưởng uy tín từ các tổ chức quốc tế. Nổi bật trong đó, Bảo hiểm Bảo Việt tự hào được trao giải thưởng Bảo hiểm Châu Á do Tạp chí Bảo hiểm Châu Á trao tặng: Domestic General Insurer of the Year – Vietnam (Thương hiệu bảo hiểm nội địa của năm tại Việt Nam) và New Insurance Product of the Year - Vietnam (Sản phẩm bảo hiểm mới của năm tại Việt Nam).

