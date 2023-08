Khám phá không gian nấu nướng ít ai biết tới của vợ chồng William và Kate

Cặp đôi William và Kate đã sinh sống tại tư dinh Adelaide Cottage, Berkshire (Anh) được một năm. Nhưng họ vẫn sử dụng căn hộ Apartment 1A bên trong cung điện Kensington, khi có việc cần đến London. Cơ ngơi rộng lớn này có 5 phòng tiếp khách, 3 phòng ngủ chính, 1 nhà trẻ hoạt động cả ngày lẫn đêm, khu vực dành cho nhân viên và căn bếp tiện nghi.

Không gian nấu nướng của cặp đôi ở Apartment 1A

Cuốn tiểu sử hoàng gia, Finding Freedom của Omid Scobie và Carolyn Durand đã hé lộ một vài chi tiết về căn bếp. Họ viết: “Ở đó, cặp đôi thường ăn uống trong căn bếp rộng lớn, khu vực ăn uống có mái che bằng kính. Những người bạn và gia đình sống gần đó thường tụ tập lại để ăn uống. Điều này khác hoàn toàn so với bữa ăn tại Điện Buckingham hay Sandringham, nơi các vị khách được phục vụ bởi đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp”.

Mặc dù, cặp đôi chưa bao giờ công khai chi tiết về căn bếp của mình, nhưng không gian nấu nướng tuyệt đẹp đã được tiết lộ trong một video ghi lại khung cảnh nấu nướng. Khi đó, Kate cùng Vương tôn George, Vương tôn nữ Charlotte và Vương tôn Louis đang làm bánh để chuẩn bị cho Đại lễ Bạch kim của cố Nữ vương Elizabeth II. Ở phía sau họ là bình hoa cẩm tú cầu màu xanh lam, tạo thêm điểm nhấn về màu sắc cho không gian bếp. Được biết, Kate là người đảm nhiệm công việc vườn tược trong gia đình, vì vậy, có thể những bông hoa này đã được chính tay cô trồng.

Mẹ con nhà Kate đang cùng nhau làm bánh trong căn bếp

Nhìn kỹ hơn vào căn bếp, có thể thấy những chiếc tủ màu trắng thời thượng, mặt bếp làm từ cẩm thạch, bàn đảo bằng gỗ, bếp ga và lò nướng.

Căn bếp mang lại một cảm giác thư thái, êm dịu. Lý do là tông màu chủ đạo của căn bếp là trung tính, gồm nâu nhạt, trắng, đen và màu gỗ, mang lại không khí cổ điển. Ngoài ra, có thể thấy được những chiếc kệ gỗ mở, nằm phía trên bếp nấu. Cách bài trí tủ, ngăn kéo giống với những ngôi nhà ở vùng nông thôn. Hoà chung với không khí Đại lễ, căn bếp lúc đó được trang trí bằng lá cờ đuôi nheo Union Jack.

Căn bếp ở Anmer Hall

Anmer Hall là một ngôi nhà gồm 10 phòng ngủ. Kate và William đã cải tạo căn hộ từ năm 2015, bao gồm cả căn bếp.

Vào năm 2022, Nữ vương Elizabeth đã tới thăm Anmer Hall sau khi căn bếp được tu sửa xong. Được biết, căn bếp có khu vực ăn uống rất rộng rãi và khá hiện đại, khác hẳn với phong cách cổ điển ở lâu đài Windsor. Nhà báo Sally Bedell Smith chia sẻ: “Khi cặp đôi hoàn thành việc cải tạo Anmer Hall, họ đã mời cố Nữ vương tới dùng bữa, nhưng có vẻ bà không thích căn bếp mới cho lắm”.

Căn bếp ở Adelaide Cottage

Vào năm 2022, gia đình Kate đã chuyển đến Adelaide Cottage để sinh sống. Nhiều người cho rằng cặp đôi muốn chuyển tới đây để được ở gần với Nữ vương hơn.

Tuy nhiên, một nguồn tin hoàng gia nói với The Times rằng lý do cặp đôi chuyển tới đây là để đảm bảo sự riêng tư cho 3 người con. Chính vì thế nên họ không chụp hoặc quay phim nội thất bên trong ngôi nhà, và dĩ nhiên là cả căn bếp. Nên hiện nay, chưa rõ căn bếp của Adelaide Cottage trông ra sao. Kênh YouTube có tên Kate and William News có đăng tải một số hình ảnh về căn bếp trước đây, nhưng nội thất bên trong có thể đã thay đổi rất nhiều từ khi gia đình Kate chuyển đến.

Nếu yêu thích những căn bếp hoàng gia, bạn có thể xem qua một số căn bếp khác dưới đây của lâu đài Windsor, Điện Buckingham, hay nhà cũ của Meghan và Harry ở Los Angeles dưới đây:

Nhà bếp lâu đài Windsor

Nhà bếp Điện Buckingham