Tận dụng lợi thế mặt tiền đại lộ 60m TP.HCM, Lusso d’Arte được đầu tư sảnh đón với trần cao 8m thiết kế như phòng trưng bày nghệ thuật cùng các tiện ích lần đầu tiên xuất hiện tại khu vực như: Cigar Lounge và Business Center dành riêng cho chủ nhân.

Theo giới chuyên gia, khi bất động sản được định hình chuẩn Branded Residences (bất động sản được quản lý chuyên nghiệp bởi thương hiệu quốc tế), đồng nghĩa với việc sảnh đón sẽ là "tuyên ngôn trải nghiệm" tiên quyết. Bởi đây là nơi quyết định cảm xúc đầu tiên của cư dân khi trở về nhà.

Nhà phát triển Phát Đạt cũng chia sẻ: "Sau ngày dài làm việc căng thẳng, có lẽ điều đáng giá nhất không còn là vẻ hào nhoáng mà là cảm giác được trở về một không gian quen thuộc với ánh sáng dịu nhẹ, có mùi hương, tiếng nhạc và có người đón tiếp chỉn chu. Cảm xúc mà chúng tôi mong muốn mang đến cho cư dân Lusso d’Arte không phải là bước vào căn hộ chung cư thông thường, đó phải là niềm tự hào khi trở về tổ ấm được thiết kế riêng cho chính mình".

Bên cạnh việc đầu tư không gian sảnh đón như sảnh khách sạn quốc tế, Lusso d’Arte còn chú trọng sâu hơn về trải nghiệm của chủ nhân với sự đồng hành của WorldHotels Residences, thuộc hệ thống BWH Hotels, mang đến những chuẩn mực đồng bộ trên toàn cầu.

Cụ thể, song hành cùng các dịch vụ vận hành cốt lõi như an ninh, kỹ thuật và bảo trì, Lusso d’Arte còn được trang bị các dịch vụ nâng cấp, bao gồm Concierge lên đến 16 giờ mỗi ngày và hỗ trợ Housekeeping dành cho cư dân. Các dịch vụ cá nhân hóa được chọn lọc như trải nghiệm ẩm thực riêng tư, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe và trợ lý cá nhân hay mô hình dịch vụ À-la-carte linh hoạt.

Đặc biệt, trải nghiệm số, công nghệ cũng được nâng cao thông qua nền tảng MYBOS, tích hợp hơn 50 tính năng trong một hệ thống duy nhất, bao gồm kiểm tra vận hành, đặt tiện ích, nhắn tin và quản lý lịch trình.

Được biết, với 80 năm di sản toàn cầu, danh mục hiện diện của BWH Hotels tại Việt Nam hiện gồm 7 khách sạn và khu nghỉ dưỡng, tiêu biểu như Caravelle Saigon - WorldHotels Elite, Best Western Premier Sonasea Phu Quoc và Best Western Premier Marvella Nha Trang.

Nếu khoảnh khắc trở về nhà được chăm chút chỉn chu bởi WorldHotels Residences thì hệ tiện ích "Vertical Resort" sẽ đáp ứng chất riêng của chủ nhân Lusso d’Arte. Chỉ một nút bấm thang máy, hồ bơi Infinity Skypool chào đón chủ nhân với làn nước xanh mát, hướng tầm nhìn về thành phố sôi động. Hay khu vườn Sky Zen dành cho chủ nhân yêu thích sự yên tĩnh, vườn Sky Yoga khuyến khích luyện tập sự dẻo dai của cơ thể.

Đây cũng là tòa tháp duy nhất tại thành phố dưỡng lành La Pura sở hữu những khu vườn trên mây như: vườn Phục Hưng, vườn Baroque, vườn Rococo,… với các phong cách nghệ thuật độc đáo, cùng sân tập Putting cao nhất TP.HCM. Những không gian này mang đến sự kết nối hài hòa giữa con người và thiên nhiên, giúp cư dân tái tạo năng lượng giữa nhịp sống đô thị hối hả.





Để nghệ thuật tận hưởng của chủ nhân thêm trọn vẹn, Lusso d’Arte còn trang bị món quà Smart Home, giúp các thao tác được giản lược, tăng trải nghiệm cá nhân hóa. Hệ thống Smart Home được lập trình đồng bộ theo kịch bản trải nghiệm xuyên suốt trong ngày. Vào buổi sáng, trước khi đi làm gia chủ có thể tắt đèn, điều hòa, đóng rèm và kích hoạt an ninh trước khi ra khỏi nhà chỉ với một nút chạm. Buổi chiều, trước khi về nhà 15 phút, gia chủ có thể bật điều hòa phòng khách, mở đèn chiếu sáng, mở rèm sẵn sàng để tận hưởng.

Cửa chính căn hộ được tích hợp hệ thống cảm biến an ninh, tích hợp thông báo qua điện thoại, đồng thời được thiết lập hệ thống an ninh đa lớp từ sảnh, thẻ từ định danh cùng đội ngũ an ninh, lễ tân vận hành tiêu chuẩn khách sạn quốc tế.

Đối với bộ sưu tập VVIP, ngoài những đặc quyền về "tầm view", hệ kính cong kịch trần và sàn, chủ nhân Lusso d’Arte còn được tặng thêm hệ tủ bếp cao cấp như món quà chào mừng. Bởi gian bếp ấm cúng với những món ăn ngon sẽ là nền tảng tạo nên gia đình hạnh phúc.

Những tiện ích này không chỉ nâng cao chất lượng sống mà còn thể hiện sự thấu hiểu sâu sắc về nhu cầu của gia đình hiện đại: vừa tiện nghi, vừa gắn kết và đầy cảm hứng sáng tạo.

Dạo một vòng thị trường bất động sản Việt Nam thời gian gần đây, khẩu vị của giới đầu tư tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM đang thay đổi mạnh mẽ. Thay vì tìm kiếm yếu tố "lướt sóng" hay tăng giá ngắn hạn, dòng tiền đang ưu tiên nhiều hơn vào các dự án hướng đến người dùng cuối, nơi có khả năng tạo ra trải nghiệm sống thật, cộng đồng cư dân chất lượng để khai thác cho thuê và tăng giá bền vững theo thời gian.

Không nằm ngoài xu hướng chung, bộ sưu tập Lusso d’Arte cũng được phát triển hướng tới tệp khách ở thực nhưng với yêu cầu cao hơn, nâng tầm thành trải nghiệm sống mang tính nghệ thuật của sự tận hưởng, hình thành phong cách nghỉ dưỡng tại gia mỗi ngày tại đô thị "All-in-One".

Đáng chú ý, Lusso d’Arte thừa hưởng loạt tiện ích "All-in-One" của thành phố dưỡng lành La Pura. Có thể kể đến như: 2 trường học tiêu chuẩn quốc tế, phòng khám Nhật, trung tâm thương mại 3 tầng Lusso Plaza, các tuyến phố mua sắm phong cách Nhật – Hàn - Việt,… đáp ứng mọi nhu cầu của người mua ở thực và tệp khách thuê có nhu cầu cao.

Thêm một điểm cộng dành cho Lusso d’Arte là nằm trong khu vực sở hữu nhiều doanh nghiệp FDI và chuyên gia quốc tế nhất TP.HCM với hơn 45.000 người. Điều này không chỉ mang lại môi trường sống đa văn hóa, năng động mà còn tạo nền tảng vững chắc cho giá trị cho thuê dài hạn với mức sinh lời hấp dẫn.

Được biết, đây cũng là một trong những yếu tố khiến các phân khu của La Pura liên tục đạt lượng hấp thụ lớn. Có thể kể đến như: 98% sản phẩm phân khu Zenia, 95% sản phẩm phân khu Risa, đặc biệt, 100% sản phẩm Lusso Saigon tìm được chủ nhân chỉ sau 1 tháng ra mắt thị trường.

"Một đô thị hướng tới nhu cầu sống thật cùng trải nghiệm khác biệt sẽ tạo nên cộng đồng cư dân sôi động, sinh khí. Điều này tất yếu giúp giá trị bất động sản sẽ gia tăng bền vững", đại diện Phát Đạt nhấn mạnh.

Ánh Dương Thanh Niên Việt