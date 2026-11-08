Khám phá ngôi chùa nghìn năm tuổi lưu giữ 2 bảo vật quốc gia

Bảo vật quốc gia bia Sùng Thiện Diên Linh được dựng năm 1121 dưới triều vua Lý Nhân Tông. Tấm bia được làm từ đá xanh nguyên khối, cao khoảng 2,5 m, rộng 1,75 m, dày 0,3 m. Hai mặt bia khắc chữ, ghi lại những nội dung liên quan đến việc xây dựng bảo tháp. Đây là hiện vật độc bản, có kích thước lớn nhất trong số các bia đá thời Lý, mang giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa và nghệ thuật điêu khắc.