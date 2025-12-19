Khám phá thương hiệu vali Traveler’s Choice cùng ưu đãi đặc biệt trong dịp cuối năm

Sau hơn 40 năm phát triển, Traveler's Choice đã và đang vươn tầm xa hơn ra thế giới với hơn 4,500 điểm bán toàn cầu và đạt được nhiều thành tựu và giải thưởng Quốc tế như Red Dot Award về thiết kế sản phẩm, Travel Goods Show Award về sáng tạo đổi mới sản phẩm… Tại Việt Nam, Traveler’s Choice được phân phối chính thức bởi House of Luggage (HOL) các dòng vali, balo và phụ kiện du lịch, với hơn 100 điểm bán trên toàn quốc. Đặc biệt tri ân khách hàng Việt nhân dịp cuối năm với nhiều ưu đãi hấp dẫn cho tất cả sản phẩm, áp dụng tại website và cửa hàng.

Traveler’s Choice tập trung đầu tư vào công nghệ và trải nghiệm thực tế - Trong đó, hai yếu tố nổi bật nhất giúp thương hiệu trở nên khác biệt trên thị trường chính là bánh xe hình cầu Cyclone Spherical chống sốc, xoay 360° linh hoạt trên mọi địa hình, và cần đẩy T-Cruiser - phát minh độc quyền của thương hiệu - có độ bền cao, phù hợp với vị trí tự nhiên của hầu hết bàn tay.

Khám phá ngay bộ sưu tập vali kéo Traveler's Choice Maxporter II với hình dáng "trunk" độc đáo giúp tối đa sức chứa kết hợp tấm bảo vệ ở các góc, bên trong được trang bị các vách ngăn giúp bạn dễ dàng sắp xếp hành lý. Cần đẩy T-Cruiser và hệ thống bánh xe hình cầu mang lại trải nghiệm mượt mà khi di chuyển. Ngoài ra, vali Maxporter II được trang bị tay cầm ở cả 4 mặt giúp bạn dễ dàng vận chuyển, móc treo túi bên ngoài tiện lợi có thể thu gọn.

Vali kéo Traveler’s Choice Maxporter II biểu tượng của thương hiệu (Nguồn: Traveler’s Choice)

Không chỉ là một chiếc vali, Traveler's Choice còn cung cấp nhiều giải pháp về tính năng toàn diện để đáp ứng mọi phong cách du lịch như tích hợp cổng sạc USB, khả năng mở rộng khoang chứa, kích thước và màu sắc đa dạng...

Vali Silverwood II bền bỉ, chống bám vân tay với chất liệu polycarbonate 100% và lớp hoàn thiện kim loại xước độc đáo. Bộ sưu tập được trang bị nhiều tính năng cho mọi chuyến đi với: cổng sạc USB trên size cabin, các tấm bảo vệ ở các góc để tránh va đập, khóa số tích hợp TSA tiêu chuẩn và khóa kéo đôi chống rạch, khả năng mở rộng khoang chứa… Đặc biệt không thể thiếu hệ thống cần đẩy T-Cruiser và bánh xe hình cầu Cyclone Spherical độc quyền của thương hiệu, giúp việc di chuyển trở nên dễ dàng hơn.

Vali kéo Traveler’s Choice Silverwood II tích hợp cổng sạc USB trên size cabin (Nguồn: Traveler’s Choice)

Tích hợp nhiều tính năng hơn với bộ sưu tập vali Traveler's Choice Delmont - Được làm từ nhựa polycarbonate bền chắc, chịu va đập tốt - Trang bị khóa kéo chống rạch YKK® tăng cường bảo mật, hệ thống 4 bánh xe đôi hình cầu Cyclone độc quyền lướt êm ái, lớp lót bên trong vali được kháng khuẩn công nghệ Shield-98®, giúp chống ẩm mốc và không bị mất đi sau khi giặt. Đặc biệt, size cabin tích hợp 2 cổng sạc USB 2.0 và type-C tiện dụng và khả năng mở rộng khoang chứa đến 5cm ở tất cả các size.

Vali kéo Traveler’s Choice Delmont (Nguồn: Traveler’s Choice)

Đúng với tên gọi, vali Traveler’s Choice chính là thương hiệu mà bạn nên trải nghiệm và sở hữu - Đừng bỏ lỡ nhiều ưu đãi hấp dẫn cho tất cả sản phẩm trong dịp cuối năm, tại website chính thức của House Of Luggage - Nhà phân phối chính hãng các thương hiệu vali hàng đầu thế giới tại Việt Nam như Samsonite, American Tourister, Delsey Paris, Victorinox, Wenger…. Với hệ thống hơn 100 cửa hàng trên toàn quốc. Đừng quên theo dõi các kênh truyền thông của HOL hoặc liên hệ hotline miễn phí 1800 6063 để được tư vấn và cập nhật những ưu đãi mới nhất nhé!