Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Quang Hải sinh năm 2000

09-12-2025 - 11:23 AM | Xã hội

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hải, lực lượng chức năng thu giữ 84 lọ nhựa chứa chất lỏng nhiều màu dùng để pha chế ma tuý.

Ngày 8/12, Công an TP.Đà Nẵng cho biết, Đồn Biên phòng Non Nước, Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng đang hoàn thiện hồ sơ để khởi tố vụ án mua bán trái phép chất ma túy liên quan nhóm chuyên sang chiết, pha chế và tiêu thụ tinh dầu CBD (ma túy) trên địa bàn.

Trước đó, vào ngày 5/12, tại khu vực ngã ba Thủy Sơn 1 - Thủy Sơn 2 (phường Ngũ Hành Sơn), lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm Đồn Biên phòng Non Nước bắt quả tang Nguyễn Quang Hải (25 tuổi, quê Quảng Trị) đang giao 1 lọ tinh dầu CBD cho Huỳnh Bá Phong (23 tuổi, trú P. Ngũ Hành Sơn) với giá 300 ngàn đồng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Quang Hải sinh năm 2000 - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Quang Hải (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng phát hiện thêm 16 lọ tinh dầu màu cam, xanh trong túi quần, áo và túi đeo chéo của Hải.

Hải khai đây là ma túy dạng tinh dầu CBD mang theo để bán cho khách đa số là người trẻ. Đồn Biên phòng Non Nước đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Hải về hành vi "mua bán trái phép chất m a tú.y" và đối với Phong về hành vi "tàng trữ trái phép chất m.a tú.y".

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hải tại đường Nguyễn Cơ Thạch (P. Ngũ Hành Sơn), lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ 84 lọ nhựa chứa chất lỏng nhiều màu, được đánh số từ 01 đến 84.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Quang Hải sinh năm 2000 - Ảnh 2.

Các chai lọ chứa tinh dầu ma túy được pha chế (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Hải khai những lọ này dùng để pha chế theo chỉ đạo của một người tên Vương, nhằm bán cho người nghiện có nhu cầu.

Mở rộng điều tra, Hải khai còn có Lê Mậu Hoàng (29 tuổi, quê Quảng Trị) và Nguyễn Thành Hoàng Vương tham gia hoạt động mua bán, pha chế ma túy. Hoàng đã khai nhận hành vi của mình, riêng Vương hiện đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Đồn biên phòng Non Nước đang tiếp tục củng cố hồ sơ, truy bắt các nghi phạm liên quan và xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

