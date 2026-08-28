Khám xét ô tô tải, công an phá chuyên án quy mô lớn liên quan 10,6 tỷ đồng, bắt Lê Quốc Việt SN 2002

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội về tăng cường đấu tranh với các hành vi vi phạm liên quan đến hàng cấm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội đã tập trung trinh sát, xác minh, làm rõ hoạt động mua bán trái phép khí N2O (thường gọi là "khí cười") trên địa bàn Thành phố.

Các đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: CA Hà Nội

Các đối tượng tại cơ quan Công anSau thời gian điều tra, thu thập tài liệu, ngày 12/7/2026, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 9 đối tượng gồm: Lê Quốc Việt (SN 2002, phường Đông Sơn, Thanh Hóa), Đinh Bạt Hoàng Kim (SN 2001, phường Trường Vinh, Nghệ An), Nguyễn Danh Mạnh (SN 1997, xã Lai Khê, Hải Phòng), Lê Bá Mạnh (SN 1995, phường Ngọc Sơn, Thanh Hóa), Phạm Ngọc Tài (SN 2006, phường Ngô Quyền, Hải Phòng), Nguyễn Văn Hiếu (SN 1997, xã Quảng Xương, Thanh Hóa), Nguyễn Văn Quý (SN 1999, xã Đa Phúc, Hà Nội), Cao Hoàng Long (SN 2000, xã Đông Anh, Hà Nội) và Hoàng Văn Triệu (SN 1996, xã Bảo Hà, Lào Cai) về tội "Buôn bán hàng cấm" theo Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 12/2025 đến khi bị phát hiện, nhóm đối tượng đã tiêu thụ gần 9.600 bình khí N2O, thu lợi khoảng 10,6 tỷ đồng. Tổng số lượng khí N2O được xác định đã cung cấp ra thị trường là 10.488 bình loại 5,5kg, trong đó lực lượng chức năng thu giữ 888 bình chưa qua sử dụng.

Tang vật vụ án. Ảnh: CA Hà Nội

Mở rộng vụ án, Phòng Cảnh sát hình sự làm rõ Cao Hoàng Long và Hoàng Văn Triệu là những đối tượng cung cấp khí N2O cho đường dây trên thông qua trung gian. Hai đối tượng sử dụng xe ô tô tải nhãn hiệu Isuzu để vận chuyển, cất giấu và tiêu thụ hàng cấm. Khám xét phương tiện, lực lượng chức năng thu giữ thêm 800 bình khí N2O đang được cất giấu trên xe.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ các cá nhân, tổ chức liên quan đến hoạt động mua bán khí N2O trái phép để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; qua đó góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và phòng ngừa các loại tệ nạn phát sinh từ việc sử dụng chất gây nghiện, gây hại cho sức khỏe con người.