Khang Điền tiết lộ kế hoạch triển khai 2 dự án với một Tập đoàn Singapore: Làm hơn 200 căn nhà liền thổ và 600 căn hộ chung cư, dự kiến chi 10.200 tỷ đồng

Theo tài liệu ĐHCĐ thường niên, về các kế hoạch dự án năm 2024, CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã: KDH) dự kiến hoàn tất xây dựng, bàn giao nhà và cấp sổ hồng cho cư dân tại dự án khu chung cư The Privia tại quận Bình Tân, TP.HCM.

Tháng 11/2023, công ty đã mở bán thành công toàn bộ 1.043 căn hộ thuộc dự án The Privia. Dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện và dự kiến sẽ bàn giao nhà trong quý IV năm nay. Khi đó, kết quả kinh doanh của dự án sẽ được phản ánh vào kết quả hoạt động 2024 của công ty.

Dự án này có tổng diện tích đất 1,84 ha với 1.043 căn hộ chung cư. Diện tích các căn hộ trung bình tại dự án này là 60m2 với giá bán ước tính khoảng 50 triệu đồng/m2.

Đáng chú ý, dự án Emeria với quy mô 6 ha và dự án Clarita quy mô 5,8 ha tới đây cũng sẽ được Nhà Khang Điền dự kiến xây dựng cùng với Tập đoàn Keppel (Singapore) tại phường Bình Trưng Đông (TP Thủ Đức, TP.HCM). Khi đủ điều kiện theo quy định, dự án này sẽ được đưa vào kinh doanh cuối năm nay.

Tiến độ dự án Emeria của Khang Điền và Keppel trong tháng 2/2024.

Hai dự án này đã khởi công vào cuối năm ngoái. Tập đoàn Keppel và Khang Điền cùng phát triển hơn 200 căn nhà liền thổ và 600 căn hộ chung cư, trên tổng diện tích khoảng 11,8 ha. Tổng chi phí phát triển 2 dự án Emeria và Clarita dự kiến khoảng 10.200 tỷ đồng, bao gồm chi phí đất đai.

Nhà Khang Điền xây dựng kế hoạch bán khoảng 160 sản phẩm thấp tầng tại dự án Clarita. Các căn hộ tại dự án này có giá dao động từ 150 triệu đồng - 180 triệu đồng/m2.

Cùng với đó, KDH cho biết sẽ tiếp tục hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hoàn thiện các thủ tục pháp lý của các dự án hiện có tại TP.HCM, đồng thời chuẩn bị triển khai xây dựng và kinh doanh trong các năm tiếp theo.

Theo chứng khoán Rồng Việt Securities (VDSC), dự báo doanh thu năm nay của Nhà Khang Điền đạt 4.700 tỷ đồng, tăng 125% so với năm 2023, chủ yếu đến từ việc bàn giao tại dự án The Privia.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế của Nhà Khang Điền có thể đạt 981 tỷ đồng, tăng 37% so với năm 2023 với biên lợi nhuận ròng ở mức 21% do dự án The Privia là các sản phẩm cao tầng vốn có biên lợi nhuận thấp hơn so với các sản phẩm thấp tầng.

KDH dự kiến trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 với doanh thu đạt 3.900 tỷ đồng, tăng gần 87% so với mức thực hiện năm 2023. Lợi nhuận sau thuế kỳ vọng đạt 790 tỷ đồng, tương đương tăng trưởng 10%.