Khẳng định thương hiệu “Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam 2021”

Tạo nên kết quả vượt trội, năm 2021, VietinBank đã vinh dự đón nhận Giải thưởng "Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam" của Tạp chí The Asian Banke (Singapore) và Tạp chí Global Banking & Finance Review (Anh) trao tặng. Những giải thưởng này đã khẳng định uy tín thương hiệu của VietinBank.

Năm 2020, VietinBank tiếp tục đánh dấu sự bứt phá ngoạn mục trong việc tăng trưởng thị phần đối với phân khúc KHDN SME. Với tư duy đổi mới và thấu hiểu khách hàng, VietinBank luôn ưu tiên triển khai, nâng cấp toàn diện chất lượng SPDV để trở thành "người bạn đồng hành" tin cậy cho cộng đồng doanh nghiệp SME.

Theo đó, VietinBank đã triển khai nhiều chương trình tín dụng, giải pháp tài chính phù hợp với nhu cầu ngày càng đa dạng của các KHDN SME - nhất là trong giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát. Nổi bật phải kể đến Gói ưu đãi toàn diện "VietinBank SME Stronger" và Hội thảo "VietinBank SME Stronger - Cùng doanh nghiệp vững vàng vượt sóng" (tháng 7/2020) nhằm đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm để giúp các doanh nghiệp có chiến lược phát triển kinh doanh thích hợp để vượt qua đại dịch COVID-19.

Kết thúc năm 2020, VietinBank đạt được kết quả ấn tượng đối với phân khúc KHDN SME cả về nguồn vốn và dư nợ. Đặc biệt, phân khúc khách hàng này duy trì tốc độ tăng trưởng cao, bền vững (từ năm 2015 đến nay, tốc độ tăng trưởng trung bình của dư nợ đạt mức trên 20%). Đồng thời, VietinBank không ngừng cải tiến và triển khai đa dạng các chương trình, sản phẩm hướng đến khách hàng, luôn đồng hành cùng khách hàng để vượt qua khó khăn, thách thức từ thiên tai cũng như từ đại dịch COVID-19.

Tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái SPDV, nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ, năm 2021, VietinBank tiếp tục tung ra thị trường Gói ưu đãi "VietinBank SME Stronger 2021 - Sung sức vươn xa" với nhiều ưu đãi hấp dẫn, vượt trội. Theo đó, Gói ưu đãi "VietinBank SME Stronger 2021 - Sung sức vươn xa" đã được nâng cấp thêm nhiều chương trình, sản phẩm mới, phù hợp hơn nữa với nhu cầu của khách hàng. Hoạt động này giúp KHDN SME gia tăng trải nghiệm tuyệt vời cùng VietinBank.

Đặc biệt, VietinBank dành tặng KHDN chương trình ưu đãi chưa từng có khi miễn hoàn toàn phí giao dịch trên kênh VietinBank eFAST giúp các khách hàng có thể chủ động quản lý dòng tiền và tiết kiệm chi phí trong hoạt động kinh doanh.

Tỏa sáng với nhiều giải thưởng từ các tổ chức uy tín trên thế giới

Tháng 6/2021, VietinBank vinh dự liên tiếp đón nhận Giải thưởng "Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam" năm 2021 do Tạp chí The Asian Banker (Singapore) và Tạp chí Global Banking & Finance Review (Vương quốc Anh) trao tặng. Lễ trao giải thưởng của Tạp chí The Asian Banker được tổ chức bằng hình thức truyền hình trực tuyến tới các điểm cầu của các quốc gia tại Châu Á - Thái Bình Dương.

Phát biểu tại buổi Lễ đón nhận giải thưởng, ông Lê Duy Hải - Giám đốc Khối KHDN cho biết: "Giải thưởng "Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam" năm 2021 dành cho VietinBank là sự ghi nhận và đặt niềm tin từ các doanh nghiệp trong nước cũng như các tổ chức quốc tế. Để nối tiếp sự phát triển này, VietinBank sẽ triển khai chiến dịch đồng hành tốt nhất với khách hàng với tên gọi "VietinBank SME Stronger 2021 - Sung sức vươn xa". Hy vọng VietinBank sẽ luôn được cộng đồng doanh nghiệp ủng hộ và tiếp tục được các tổ chức uy tín thế giới ghi nhận bằng những giải thưởng danh giá khác".

Ngoài Giải thưởng "Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam" năm 2021, VietinBank còn được vinh danh bởi nhiều tổ chức uy tín thế giới bằng nhiều giải thưởng khác đối với các SPDV dành cho phân khúc KHDN SME như: Ngân hàng Tài trợ Thương mại vốn lưu động tốt nhất Việt Nam do Tạp chí The Asset vinh danh năm 2017; Ngân hàng SME phát triển nhanh nhất Việt Nam 2017 được trao bởi Global Banking & Finance Review; Ngân hàng SME của năm 2017 của Tạp chí The Asian Banker; Ngân hàng dành cho SME tốt nhất Việt Nam được trao bởi Asia Money năm 2018; Ngân hàng phát triển SME nhanh nhất Việt Nam năm 2020 do Global Banking & Finance Review vinh danh.

Bằng việc được vinh danh tại các giải thưởng danh giá đến từ các tổ chức uy tín đã một lần nữa khẳng định uy tín thương hiệu của VietinBank trong việc phát huy vai trò trở thành "điểm tựa" vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp. Đồng thời, đây cũng là động lực để VietinBank tiếp tục triển khai thêm nhiều các SPDV ngân hàng với hàm lượng công nghệ cao, vượt trội nhằm mang tới các giải pháp tài chính an toàn, hiệu quả dành riêng cho phân khúc KHDN SME.