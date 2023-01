Khánh Hòa đón hơn 355.000 lượt khách trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch

Chiều 2/1, Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, ước tính trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2023 (31/12/2022 đến 2/1/2023), toàn tỉnh đón khoảng 355.200 lượt khách du lịch.

Trong đó, tổng lượng khách lưu trú là 105.200 lượt (6.950 lượt khách quốc tế, 98.250 lượt khách nội địa), tăng 280,53% so với cùng kỳ năm trước và khách tham quan là 250.000 lượt.

Theo Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh, từ 30/12/2022 đến ngày 2/1/2023, bình quân mỗi ngày có khoảng 30 chuyến bay nội địa với khoảng 200 khách/chuyến và 11 chuyến bay quốc tế đến Sân bay Quốc tế Cam Ranh với khoảng hơn 200 khách/chuyến.

Trong ngày đầu năm 2023, Sở Du lịch Khánh Hòa phối hợp với các đơn vị liên quan đón hơn 300 khách từ Incheon (Hàn Quốc) và thành phố Almaty (Kazakhstan) đến Khánh Hòa du lịch.

Nhiều bạn trẻ đến Khánh Hòa nghỉ Tết Dương lịch.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết, Tết Dương lịch 2023 được nghỉ lễ 3 ngày đúng vào những ngày nghỉ cuối tuần, tạo điều kiện thuận lợi để các điểm du lịch tại Nha Trang – Khánh Hòa thu hút khách.

Dịp này, Khánh Hòa đã có nhiều sự kiện lớn phục vụ người dân và du khách tại Quảng trường 2/4 như: Lễ hội đếm ngược - chào năm mới 2023, bắn pháo hoa trong 15 phút để đón Tết Dương lịch, các chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc sắc khác...

Ngoài ra, các cơ sở lưu trú du lịch từ 4 – 5 sao cũng có nhiều chương trình phục vụ du khách vào đêm giao thừa Tết Dương lịch, chương trình khuyến mãi để phục vụ khách.

“Tuy nhiên, lượng khách du lịch đến Khánh Hòa không quá đông do Tết Dương lịch năm nay gần với Tết Âm lịch. Trong 2 ngày 31/12/2022 và 1/1/2023, công suất phòng trên 70% tập trung tại một số khách sạn 4-5 sao khu vực ven biển và trung tâm thành phố”, bà Thanh nói.

Theo bà Thanh, tình hình an ninh trật tự, an toàn trong các ngày Tết Dương lịch 2023 đều được đảm bảo, các đơn vị kinh doanh du lịch đều thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm...