Khánh thành nhà máy sản xuất và chế tạo động cơ ô tô chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam

Lễ khánh thành nhà máy sản xuất và chế tạo động cơ Yuchai và xuất xưởng động cơ Yuchai - Ảnh: VGP/Nhật Anh

Công suất hơn 40.000 động cơ/năm, tương đương chỉ mất 3 phút/1 động cơ

Đây là nhà máy đầu tiên tại Việt Nam sở hữu dây chuyền hiện đại có khả năng chế tạo và sản xuất những dòng động cơ đạt tiêu chuẩn quốc tế phục vụ không chỉ riêng ngành công nghiệp ô tô mà còn các ngành công nghiệp quan trọng khác.

Công ty Cổ phần Kim Long Motor Huế cho biết, nhà máy sản xuất và chế tạo động cơ Yuchai được động thổ vào 23/8/2024 ngay sau Lễ ký kết hợp tác chiến lược toàn diện giữa Kim Long Motor và Tập đoàn Yuchai – nhà sản xuất động cơ hàng đầu thế giới. Chỉ sau hơn 12 tháng thi công thần tốc với tinh thần quyết tâm cao độ, hệ thống nhà máy hiện đại và đồng bộ đã hoàn thiện, vận hành thử nghiệm thành công và chính thức xuất xưởng sản phẩm động cơ đầu tiên.

Nhà máy sản xuất và chế tạo động cơ Yuchai được xây dựng trên diện tích 6,5 ha, với vốn đầu tư giai đoạn đầu là 260 triệu USD. Dây chuyền công nghệ hiện đại, đồng bộ với mức độ tự động hóa lên đến 90% cho phép nhà máy sở hữu năng lực sản xuất đa dạng với các dòng động cơ như: động cơ ô tô, động cơ tàu thủy, máy móc nông nghiệp, máy phát điện...

Trong đó, ở giai đoạn đầu nhà máy đã hoàn thiện 2,5 ha tập trung sản xuất và lắp ráp các dòng động cơ đốt trong (Diesel) với công suất hơn 40.000 động cơ/năm, tương đương chỉ mất 3 phút/1 động cơ.

Nhà máy ứng dụng loạt công nghệ hiện đại bậc nhất, tối ưu hóa và chuẩn xác từng công đoạn sản xuất. Toàn bộ dây chuyền vận hành trên nền tảng Smart Factory với mức độ số hóa lên đến 90%, cho phép truy xuất 100% dữ liệu kỹ thuật theo từng mã động cơ.

Giai đoạn 2, Kim Long Motor và Tập đoàn Yuchai sẽ tiếp tục đầu tư vào hệ thống dây chuyền tự động hóa để gia công các linh kiện cốt lõi của động cơ như: thân máy, nắp máy, trục khuỷu, trục cam, thanh truyền...và nội địa hóa các linh kiện giá đỡ, pát liên kết như hệ phân phối khí, phát lực, bôi trơn - làm mát, truyền động.

Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Phan Quý Phương khẳng định sự kiện này đánh dấu bước ngoặt quan trọng không chỉ với Kim Long Motor mà còn đối với ngành công nghiệp ô tô Việt Nam - Ảnh: VGP/Nhật Anh

Cùng với đó, Kim Long Motor sẽ đưa vào vận hành nhà máy sản xuất và chế tạo phôi với các dây chuyền rèn – dập hiện đại, qua đó nâng cao năng lực sản xuất và gia tăng tỷ lệ nội địa hóa động cơ lên đến 80%. Sự vận hành đồng bộ của nhà máy sản xuất và chế tạo động cơ Yuchai cùng hệ thống các nhà máy công nghiệp phụ trợ sẽ tạo nên bước đột phá mạnh mẽ trong năng lực sản xuất, chế tạo của ngành công nghiệp tự động trong nước.

Sự kiện này đánh dấu bước phát triển vượt bậc của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam khi Kim Long Motor hợp tác thành công trong việc sản xuất và chế tạo động cơ ngay tại Việt Nam. Hệ thống dây chuyền công nghệ tại Nhà máy sản xuất và chế tạo động cơ Yuchai được Tập đoàn Yuchai trực tiếp chuyển giao và giám sát lắp đặt bởi đội ngũ chuyên gia quốc tế, kỹ sư giàu kinh nghiệm, bảo đảm tính đồng bộ và hiệu suất tối ưu.

Quy trình sản xuất tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quốc tế, tạo nền tảng vững chắc cho chất lượng sản phẩm. Từ đây, các dòng động cơ do nhà máy sản xuất không chỉ đáp ứng nhu cầu nội địa mà còn hướng tới xuất khẩu sang thị trường ASEAN, Hàn Quốc và Trung Đông.

Ông Lý Hán Dương, Chủ tịch Tập đoàn Yuchai phát biểu tại sự kiện - Ảnh: VGP/Nhật Anh

Xuất xưởng hai sản phẩm động cơ đầu tiên tại Huế

Tại sự kiện, hai sản phẩm động cơ đầu tiên là Yuchai K11, Yuchai Y24 đã được hoàn thiện và chính thức xuất xưởng. Đây cũng là bước đi quan trọng trong hành trình làm chủ công nghệ, hướng đến hiện thực hóa mục tiêu đưa ô tô "Made in Vietnam" đạt chuẩn quốc tế tiến xa hơn trên hành trình hội nhập toàn cầu.

Ngoài ra, nhà máy sẽ tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm, đưa vào sản xuất các dòng động cơ mới như Yuchai A07N, Yuchai S04, Yuchai S07 và Yuchai K12L nhằm phục vụ hoạt động sản xuất, lắp ráp xe thương mại của Kim Long Motor.

Lễ xuất xưởng động cơ đầu tiên tại Nhà máy sản xuất và chế tạo động cơ Yuchai không chỉ là cột mốc quan trọng khẳng định năng lực sản xuất và làm chủ công nghệ cốt lõi của Kim Long Motor, mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp cơ khí – ô tô Việt Nam.

Tại buổi lễ, ông Đào Viết Ánh, Tổng Giám đốc Kim Long Motor chia sẻ: "Sự vận hành đồng bộ của Nhà máy sản xuất và chế tạo động cơ Yuchai cùng Nhà máy đột dập quy mô lớn và hệ thống các nhà máy công nghiệp phụ trợ sẽ tạo nên bước đột phá mạnh mẽ trong năng lực sản xuất, chế tạo công nghiệp nội địa. Không chỉ nâng cao hàm lượng khoa học kỹ thuật và tính tự chủ trong sản xuất, tổ hợp công nghiệp này là chìa khóa then chốt hiện thực hóa mục tiêu đạt tỷ lệ nội địa hóa động cơ lên đến 80%.

Qua đó đưa Khu công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô Kim Long Motor Huế trở thành trung tâm sản xuất ô tô hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Khi toàn bộ các nhà máy tại Khu công nghiệp đi vào hoạt động sẽ tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương, mang đến hàng chục nghìn việc làm ổn định, góp phần hình thành một hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, năng động tại mảnh đất Cố đô".

Ông Đào Viết Ánh, Tổng Giám đốc Kim Long Motor phát biểu tại sự kiện - Ảnh: VGP/Nhật Anh

Bước ngoặt quan trọng đối với ngành công nghiệp ô tô Việt Nam

Phát biểu tại lễ khánh thành và đưa vào vận hành Nhà máy động cơ tại Huế, ông Lý Hán Dương, Chủ tịch Tập đoàn Yuchai nhấn mạnh đây hoạt động có ý quan trọng, dấu mốc trong sự hợp tác giữa các doanh nghiệp Trung Quốc và Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất thiết bị cao cấp. "Việc chính thức hoàn thành và đưa vào vận hành nhà máy hôm nay có ý nghĩa vô cùng quan trọng bởi đây là nhà máy động cơ ô tô chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam, là điểm tựa chiến lược nâng cao vị thế và giá trị thương hiệu của King Long Motor và Yuchai tại Việt Nam và toàn bộ thị trường ASEAN", Chủ tịch Tập đoàn Yuchai nói.

"Trong tương lai, nhà máy mới của chúng tôi sẽ tiếp tục là "trái tim" vững mạnh cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam, góp phần đưa sản phẩm ô tô "Made in Vietnam" vươn ra toàn cầu. Sự hợp tác giữa Kim Long và Yuchai là sức mạnh bổ trợ, là sự cộng hưởng của những ước mơ, là minh chứng hùng hồn cho mối quan hệ kinh tế thương mại ngày càng sâu sắc giữa Trung Quốc và Việt Nam. Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng, với nhà máy hiện đại này, quan hệ đối tác chiến lược của chúng ta sẽ ngày càng bền chặt, hợp tác sẽ mang lại nhiều thành quả hơn nữa, và sự nghiệp chung của chúng ta chắc chắn sẽ phát triển thịnh vượng", Chủ tịch Tập đoàn Yuchai chia sẻ.

Chúc mừng Công ty CP Kim Long Motor Huế đã đầu tư hoàn thành nhà máy sản xuất và chế tạo động cơ Yuchai thuộc dự án Khu liên hợp sản xuất lắp ráp Kim Long Motors Huế, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Phan Quý Phương khẳng định sự kiện này đánh dấu bước ngoặt quan trọng không chỉ với Kim Long Motor mà còn đối với ngành công nghiệp ô tô Việt Nam, nhằm hiện thực hóa Chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 1168/QĐ-TTg ngày 16/7/2014.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Huế, Khu liên hợp sản xuất lắp ráp Kim Long Motors Huế là dự án trọng điểm của TP. Huế sẽ đóng góp tích cực cho sự phát triển ngành công nghiệp ô tô, tạo sức lan tỏa để thu hút lĩnh vực công nghiệp phụ trợ ô tô đầu tư vào địa bàn thành phố, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng nguồn thu ngân sách và giải quyết việc làm cho lao động địa phương.

Ký kết hợp đồng hợp dịch vụ kỹ thuật tại nhà máy Việt Nam giữa Kim Long Motor và Yuchai - Ảnh: VGP/Nhật Anh

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai hoàn thành toàn bộ Dự án Khu liên hợp sản xuất lắp ráp Kim Long Motors Huế, trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế đề nghị nhà đầu tư với tinh thần, trách nhiệm cao, tập trung nguồn lực triển khai xây dựng hoàn thành toàn bộ dự án đưa vào hoạt động theo mục tiêu, tiến độ đã được chấp thuận chủ trương đầu tư.

"Về phía địa phương, chúng tôi cam kết chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để chủ đầu tư triển khai dự án; trước mắt là kiểm đếm, tháo gỡ mặt bằng cho 200 ha đất còn lại để toàn bộ Dự án sớm đi vào hoạt động, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương", Phó Chủ tịch UBND TP. Huế cho hay.

Hai sản phẩm động cơ đầu tiên là Yuchai K11, Yuchai Y24 đã được hoàn thiện và chính thức xuất xưởng - Ảnh: VGP/Nhật Anh

Dòng động cơ Yuchai K11 thế hệ mới hiện đang được trang bị trên các sản phẩm xe bus giường nằm, ghế ngồi Kimlong 99, với khả năng vận hành mạnh mẽ và hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu vượt trội mức tiêu hao chỉ 19-22 lít/100km. Động cơ Yuchai Y24 sở hữu dung tích xi lanh 2.360 (cc) và công suất 110Ps tối ưu cho khả năng vận tải linh hoạt, mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu, qua đó đặt nền móng cho dòng xe tải nhẹ thương hiệu Kim Long sắp ra mắt.











