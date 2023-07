Khảo sát 230.000 người trong 5-35 năm: Muốn sống thọ hơn thì hãy chạy bộ

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, khoảng 3,2 triệu ca tử vong mỗi năm là do con người không hoạt động thể chất đầy đủ. Một số nghiên cứu cũng đã chỉ ra những lợi ích thiết thực của việc vận động đối với sức khỏe, góp phần khẳng định thêm vai trò của việc luyện tập thể dục với thể chất và tuổi thọ của con người.

Một nghiên cứu của giáo sư Željko Pedišić được công bố trên Tạp chí Y học Thể thao Anh , tập trung vào 14 nghiên cứu trước đây dựa trên chỉ ra rằng việc chạy bộ mỗi ngày có thể cải thiện sức khỏe và giảm tỷ lệ tử vong ở bất cứ thời điểm nào trong đời người. Nghiên cứu này được thực hiện trên 230.000 người, được chia thành 6 nhóm và tiến hành theo dõi trong khoảng thời gian từ 5,5‌ ‌và‌ ‌35‌ ‌năm.‌ Trong khoảng thời gian này, tổng cộng 25.951 người đã qua đời.

Kết quả từ dữ liệu nghiên cứu cho thấy những người chạy bộ dù ở bất kỳ mức độ nào có tỷ lệ tử vong do bất cứ lý do gì thấp hơn 27% so với những người không tham gia chạy thể dục. Hơn nữa, họ có tỷ lệ tử vong vì bệnh tim thấp hơn 30%, tỷ lệ tử vong do ung thư thấp hơn 23% so với những người không chạy.



Bên cạnh đó, các nhà nghiên cứu còn phát hiện được rằng việc chạy khoảng một lần mỗi tuần, hoặc ít hơn 50 phút một tuần, sẽ giảm tỷ lệ qua đời trong bất cứ thời điểm nào. Dường như lợi ích này không tăng hoặc giảm với thời lượng chạy tăng cao.



Giáo sư Željko Pedišić của Đại học Victoria ở Úc, cho biết: “Bất kỳ hoạt động chạy bộ ở mức độ nào cũng có thể tốt cho sức khỏe của bạn và đem lại những lợi ích tương đương dù bạn chỉ chạy một lần/tuần hoặc chạy 50 phút/tuần. Những người thích bộ môn này có thể chạy 3-6 lần/tuần.”

Các hướng dẫn hiện tại của Tổ chức Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) khuyến nghị nên vận động mạnh 75 phút/tuần cho người lớn (hoặc 150 phút vận động vừa phải). Tuy nhiên, Tiến sĩ Pedišić cho biết nghiên cứu của ông cho thấy thời gian chạy ít hơn một chút cũng có thể mang lại lợi ích tương tự với khả năng giảm tỷ lệ tử vong.

Mặc dù một số yếu tố đã được tính đến khi phân tích mối liên hệ giữa chạy bộ và giảm nguy cơ tử vong sớm, bao gồm tuổi tác, giới tính, tình trạng sức khỏe, thừa cân hoặc béo phì và lối sống. Tuy nhiên Giáo sư Željko Pedišić cho biết những phát hiện từ nghiên cứu vẫn có thể bị ảnh hưởng bởi những yếu tố này ở một mức độ nào đó.

Những rủi ro cần lưu ý khi chạy bộ

Chạy bộ có thể dẫn đến chấn thương nếu luyện tập không hợp lý. Những điều này xảy ra do hậu quả của áp lực cơ học lặp đi lặp lại trên mô mà không có đủ thời gian để phục hồi. Những người có tiền sử bị chấn thương hay thường vận động trong thời gian mà không có thời gian nghỉ sẽ làm tăng nguy cơ chấn thương do vận động quá sức.

Chúng ta có thể giảm thiểu rủi ro bằng cách tránh các bề mặt không bằng phẳng hoặc cứng khi chạy bộ. Mang giày dép phù hợp và cố gắng không đột ngột tăng tốc độ hoặc thời gian chạy.

Luôn có nguy cơ đột tử khi tập thể dục tuy nhiên điều này rất hiếm khi xảy ra. Điều quan trọng là tập luyện làm sao để những lợi ích của việc chạy bộ mỗi vượt xa những rủi ro liên quan nêu trên. Thời lượng chạy ngắn hơn và tốc độ chạy chậm hơn cũng sẽ giảm thiểu các rủi ro trên.

Lời khuyên cho người mới bắt đầu

Bắt đầu chạy bộ với tốc độ chậm và tăng dần tốc độ, thời lượng và tần suất hàng tuần. Đặt mục tiêu của bạn là 50 phút/tuần trở lên và chạy với tốc độ thoải mái. Hãy kiên trì, nhưng đừng để mình kiệt sức. Bởi những lợi ích thu lại từ việc chạy bộ sẽ tương tự nhau, bất kể bạn thực hiện một lần hay nhiều lần trong tuần.

Nếu bạn không thích chạy một mình, hãy cân nhắc tham gia một nhóm chạy bộ hoặc một sự kiện có nhiều người cùng tham dự. Chạy theo nhóm có thể tăng động lực cho bạn và mang lại nhiều trải nghiệm thú vị.

Tuy nhiên, nếu bạn không thích bộ môn này thì cũng không nên ép buộc bản thân. Trên thực tế có hơn 800 môn thể thao thú vị khác cho bạn lựa chọn mà vẫn đem lại kết quả tốt cho sức khỏe.

(Theo Theguardian.com)