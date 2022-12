Khát vọng theo đuổi sự hoàn hảo, tạo nên sự trải nghiệm trọn vẹn cho người dùng đến từ thương hiệu bia Đan Mạch

Carlsberg bắt đầu hành trình phát triển từ một xưởng bia nhỏ tại Đan Mạch - nơi được mệnh danh là một trong những đất nước hạnh phúc nhất thế giới. Tại đây, nhà sáng lập J.C Jacobsen đã từng bước đặt những viên gạch đầu tiên để phát triển nghệ thuật làm bia tới độ hoàn hảo nhất có thể.



Bền bỉ, nỗ lực suốt gần 2 thế kỷ với triết lý "theo đuổi sự hoàn hảo", Carlsberg đã phát triển thành 1 trong 3 hãng bia lớn nhất thế giới, phục vụ người dùng ở trên 150 quốc gia với nhiều thương hiệu bia trứ danh. Sự "hoàn hảo" không phải một đích đến cụ thể mà là động lực để Carlsberg nỗ lực không ngừng phát triển nghệ thuật nấu bia và tạo ra những trải nghiệm thưởng bia đẳng cấp.



Nơi nuôi cấy men bia tinh khiết đầu tiên trên thế giới



Ngay từ buổi đầu của thương hiệu, nhà sáng lập J.C Jacobsen đã có niềm tin mãnh liệt rằng, chỉ có khoa học mới là chìa khóa mở ra tương lai cho ngành công nghiệp bia trên toàn thế giới. Năm 1875, ông quyết định thành lập phòng thí nghiệm Carlsberg để nghiên cứu về đại mạch, cách ủ bia và quá trình lên men.

Tại Phòng thí nghiệm Carlsberg, Giáo sư - Tiến sĩ Emil Christian Hansen đã nuôi cấy thành công men bia tinh khiết đầu tiên trên thế giới với tên gọi Saccharomyces Carlsbergensis (1883), góp phần giải quyết tình trạng nấm men không thuần chủng làm giảm chất lượng bia. Cũng tại đây, nhiều phát minh thay đổi lịch sử ngành bia thế giới đã ra đời, tạo thành những cú hích quan trọng, khởi nguồn cho những sản phẩm bia sáng tạo và chất lượng sau này tiêu biểu như thang đo độ pH.

Sau này, phát kiến về men bia và thang đo độ pH đã được chia sẻ rộng rãi trên toàn thế giới. Hầu hết các loại bia lager trên thế giới ngày nay đều có nguồn gốc từ men bia tinh khiết của Carlsberg. Thang đo pH cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong các ngành khoa học và công nghiệp thực phẩm, dược phẩm.



Phòng thí nghiệm Carlsberg cũng được coi là nơi khởi nguồn, hỗ trợ cho những ý tưởng của tập đoàn theo phương châm "sản xuất bia vì một hiện tại tốt đẹp và một tương lai tươi sáng hơn", gắn liền với mục tiêu phát triển bền vững.

Chai bia giấy - Fiber Bottle

Từ năm 2015, Carlsberg đã triển khai kế hoạch tìm ra vật liệu mới để làm chai đựng . Kế hoạch bị kéo dài nhiều năm vì Carlsberg cần phải đảm bảo rằng loại vật liệu làm chai dựng mới không làm thay đổi hương vị của đồ uống mà vẫn đảm bảo an toàn và thân thiện với môi trường.

Cho tới năm 2019 , công ty đã giới thiệu 2 phiên bản thử nghiệm của chai Green Fibre – chai bia "giấy" đầu tiên trên thế giới được làm 100% sợi gỗ tự nhiên có thể được tái chế hoàn toàn và có một lớp màng chắn bên trong để chứa bia. Trong đó, một phiên bản sử dụng polymer PET tái chế mỏng, một phiên bản sử dụng polymer PE 100% sinh học.

Và trong năm 2022, Carlsberg đã đưa ý tưởng chai bia giấy đến gần hơn với người tiêu dùng qua một thử nghiệm trên 8.000 mẫu chai sợi xơ tại 8 thị trưởng thí điểm tại Châu Âu. Mẫu chai được làm từ bột gỗ tái chế với lớp lót polyme PEF gốc thực vật phát triển bởi Avantium được lựa chọn nhờ chất lượng hoạt động vượt trội hơn nhựa PET về cả khả năng tái chế, hiệu quả hương vị và độ sủi bọt của bia. Ngoài ra, lớp vỏ từ bột gỗ cũng có thêm tác dụng cách nhiệt, giúp giữ bia lạnh lâu hơn so với lon kim loại hay chai thủy tinh.

Việc cải tiến bao bì đóng góp một phần đáng kể cho mục tiêu giảm 30% lượng khí thải carbon vào năm 2030 của Carlsberg. Phát minh này là lời khẳng định tập đoàn đã, đang và sẽ triển khai những hoạt động thiết thực nhất đúng với mục tiêu "sản xuất bia vì một hiện tại tốt đẹp và một tương lai tươi sáng hơn" cho cộng đồng.

Sáng tạo ra chiếc ly hảo hạng "The Better Glass" nâng tầm trải nghiệm thưởng bia

Một trong những sáng kiến độc đáo của Carlsberg trong hành trình nâng tầm trải nghiệm thưởng bia của người tiêu dùng không thể không kể đến ly bia hảo hạng "The Better Glass". "The Better Glass" chinh phục thị giác người yêu bia bằng kiểu dáng tulip tinh xảo, mang đến cảm giác mượt mà ngay từ khâu rót bia. Đáy ly được chạm nổi laser biểu tượng hoa bia mang công nghệ Nucleation Stamp thúc đẩy quá trình hình thành lớp bọt khí sóng sánh, giữ vị bia luôn tươi mới và sảng khoái như mới rót.

Với thiết kế tinh tế này, "The Better Glass" là món quà kỳ công mà Carlsberg dành tặng cho các tín đồ thưởng bia. Thương hiệu đến từ Đan Mạch đã chăm chút trải nghiệm thưởng bia từ những điều nhỏ nhất như khâu lên men bia, cho tới tạo ra màu sắc và hương vị với công thức hoàn hảo, tất cả nhằm "chinh phục" cả những tín đồ khó tính nhất.

Kiên định với tinh thần "theo đuổi sự hoàn hảo" trong suốt 175 phát triển, những sáng tạo không ngừng của Carlsberg mang đến trải nghiệm bia trọn vẹn hơn cho người tiêu dùng, là chất xúc tác cho những khoảnh khắc kết nối, tụ họp tuyệt vời trong cuộc sống.