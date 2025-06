Khi chốn về là nơi an lành - VISAHO góp phần kiến tạo không gian sống lý tưởng

Từ nhu cầu đó, vai trò của đơn vị quản lý vận hành ngày càng trở nên quan trọng, là đội ngũ đảm bảo vận hành tòa nhà trơn tru, an toàn, văn minh và bền vững trong cuộc sống hàng ngày của mỗi cư dân.

Không gian sống lý tưởng bắt đầu từ những điều nhỏ nhất!

Một không gian sống có thể đẹp từ kiến trúc, tiện nghi từ thiết kế, nhưng để trở thành một lựa chọn đáng sống của cư dân hiện đại ngày nay, điều đó cần đến sự chỉn chu trong từng trải nghiệm thường nhật. Đó là khi thang máy luôn vận hành trơn tru, khi hệ thống điện - nước hoạt động ổn định, khi mọi sự cố được tiếp nhận và xử lý kịp thời. Và hơn hết, là khi cư dân cảm nhận được sự tôn trọng, sẻ chia từ những điều nhỏ bé nhất.

Tại các dự án do công ty cổ phần VISAHO (Công ty con của tập đoàn Sankei Building) quản lý - dịch vụ quản lý vận hành không đơn thuần là giữ cho hệ thống ổn định, đảm bảo an ninh hay duy trì vệ sinh, mà còn là một hệ sinh thái vận hành đồng bộ, chuyên nghiệp từ những nhân sự tận tâm... Hơn hết, mỗi nhân sự, từ ban quản lý đến các nhà thầu phụ, đều là một mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái dịch vụ được vận hành theo tiêu chuẩn VISAHO STANDARD và thấm nhuần tinh thần phục vụ tận tâm Omotenashi. Từ nụ cười thân thiện và lời chào mỗi ngày của lễ tân, đến hành động nhẹ nhàng gấp áo mưa ướt, mở cửa xe, che ô trong ngày mưa, hay giúp cư dân mang vác đồ nặng từ đội ngũ an ninh, ... Mỗi một hành động nhỏ đều được xuất phát từ sự chỉn chu, tâm huyết của đội ngũ ban quản lý tòa nhà.

Chính sự tận tâm trong từng hành động, dù là nhỏ nhất, đã tạo nên một chất lượng dịch vụ khác biệt ở nơi VISAHO quản lý vận hành. Tại đó, mỗi cư dân không chỉ thấy mình được phục vụ, mà còn thực sự được thấu hiểu, được đồng hành và an tâm tận hưởng trọn vẹn niềm vui mỗi ngày trong chính không gian sống thân thuộc của mình.

Chia sẻ về hành trình kiến tạo "chốn về an lành" tại các dự án tòa nhà chung cư khi có sự đồng hành của đơn vị quản lý vận hành chuyên nghiệp, ông Hattori Hayato – Phó Tổng Giám đốc VISAHO nhấn mạnh:

"Chúng tôi tin rằng, chất lượng sống không chỉ đến từ tiện nghi hay vị trí, mà còn đến từ cảm giác an tâm mỗi ngày. Đó là khi mà cư dân biết rằng phía sau họ có một hệ thống hậu thuẫn vận hành chỉn chu và những con người luôn sẵn sàng hỗ trợ họ bằng tất cả sự tân tâm."

Không chỉ cần một nơi để ở, cư dân hiện đại còn mong muốn một không gian sống xanh mát, yên tĩnh, nơi họ có thể thảnh thơi dạo bước, thư giãn tâm trí sau những bộn bề thường nhật. Những khoảng xanh nhẹ nhàng, bồn hoa rực rỡ hay lối đi bộ sạch sẽ, thoáng đãng chính là những yếu tố nhỏ nhưng góp phần tạo nên cảm giác an lành và dễ chịu trong từng khoảnh khắc trở về. Thấu hiểu điều đó, VISAHO dành sự tỉ mỉ cho từng chi tiết cảnh quan trong khuôn viên các dự án - từ việc chăm sóc từng bồn cây, giữ gìn các lối đi sạch sẽ, yên tĩnh.

Vun đắp cộng đồng - Xây dựng một "chốn về" gắn kết và đầy cảm xúc

Bên cạnh đó, một cộng đồng cư dân được xây dựng bằng sự gắn kết, nơi có tiếng cười, sự sẻ chia và những ký ức được lưu giữ chính là mảnh ghép cho một chốn về lý tưởng. Gần 10 năm tại thị trường Việt Nam, tại các dự án do VISAHO quản lý vận hành như: Khu căn hộ Hồ Thiên Nga - Swanlake Residences (Ecopark), Hoàng Thành Tower, The Zei, Green Diamond, dự án Le Jardin Garden Villas (thuộc Khu đô thị Parl City),... VISAHO thường xuyên tổ chức những hoạt động cộng đồng mang tính văn hóa và tinh tế: từ các dịp lễ truyền thống như Trung thu, Tết Nguyên Đán, ngày Quốc tế Phụ nữ,... đến các hoạt động đậm chất Nhật Bản như lễ hội Tanabata, đọc truyện Ehon cho trẻ em, lễ hội mùa hè Nhật Bản... Đó không chỉ là dịp để cư dân cùng sẻ chia niềm vui, mà còn là cách VISAHO vun đắp tinh thần cộng đồng - nơi mỗi người đều thấy mình là một phần quan trọng của tập thể.

Khi chốn về là nơi an lành, đó không chỉ là câu chuyện của hạ tầng, tiện ích hay dịch vụ. Đồng hành với đó là hành trình xây dựng niềm tin, sự gắn bó và cảm xúc từ những điều nhỏ bé nhất mỗi ngày của đơn vị quản lý vận hành. Với định hướng đặt trải nghiệm cư dân làm trung tâm, chuyên nghiệp hóa mọi quy trình và lan tỏa tinh thần phục vụ từ trái tim, VISAHO đang từng bước góp phần kiến tạo những không gian sống lý tưởng - nơi mỗi ngày trở về đều là một ngày an yên.

VISAHO - Công ty dịch vụ BĐS chuyên nghiệp đến từ Nhật Bản

Website: https://visaho.vn

Hotline: 02432216336

Địa chỉ: Tòa Viglacera Tower Tầng 12A, Số 1 Đại Lộ Thăng Long, Hà Nội

HCM Branch: Tầng 6 tòa Miss AoDai, 21 Nguyễn Trung Ngạn, TP Hồ Chí Minh